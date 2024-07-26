Лучшие врачи России спасают ожоговых пациентов в РК. Более тысячи «липовых» учителей обнаружил Антикор. Аресты в Мангыстау — результат смены власти. КТЖ летит в пропасть

Обзор Telegram и Youtube каналов

Telegram и Youtube-каналы следят за международной обстановкой в мире. А там есть, о чем беспокоиться.

Каналы передают новость об угрозах ХАМАС Парижу. Ролик, где некто с закрытым лицом сообщает о подготовке терактов в дни парижской олимпиады, активно вирусится в соцсетях. ХАМАС обещает мстить Европе за поддержку режима Израиля. Франция, США и Великобритания продолжают поставки оружия Тель-Авиву.

Между тем, в Париж отправилось в 2,5 раза меньше казахстанских спортсменов, чем сопровождающих их. Как сообщают телеграмеры, в составе казахстанской делегации на Олимпийские игры в Париж поехали 209 человек и только 80 из них — спортсмены. Остальные — чиновники, спортивные менеджеры, врачи, тренеры.

А министр науки и высшего образования Саясат Нурбек анонсировал появление в стране беспроцентного кредита на платное образование. При этом половину суммы внесет за студента государство.

В Мангистау задерживают руководителей нефтесервисных компаний.

Коррупция разъедает и «оборонку» — гендиректор Петропавловского завода тяжёлого машиностроения получил 11 лет лишения свободы. На скамье подсудимых оказались также исполнительный директор завода и предприниматель, поставлявший двигатели и гидроблоки в рамках гособоронного заказа.

В Казахстане никто не решается купить самый роскошный внедорожник в мире — конфискованный Bentley Bentayga V8 2021 года выпуска, в котором ездил задержанный экс-министр индустрии Тимур Токтабаев. Автомашину дважды тщетно пытались продать на аукционе. Стартовая цена лота 104,3 млн тенге. Аукцион по английскому методу – на повышение цены.

Авторы каналов также бурно обсуждают неожиданное решение Конституционного суда об отмене статьи 91, пункта 2 Кодекса «О браке и семье». Норма запрещала мужчинам, не состоящим в браке (официально), усыновлять детей. Теперь одинокие мужчины Казахстана получили это право. Авторы сообщают, что суд принял такое решение после обращения казахстанца, который заявил — действующий закон ущемляет права мужчин.

Срежет зубов слышится и сквозь сообщения о запрете лечения зубов за счёт пенсионных денег. Но изъятие денег из ЕНПФ приостановят всего на полгода. А причина — «нецелевое использование» средств — медуслуги не оказываются, а средства выводятся. Ввели и новые правила: «допускается использование единовременных пенсионных выплат на лечение своего ребенка».

Словом, жизнь кипит в Telegram и Youtube-каналах – какие темы выбирают авторы, расскажем подробнее.

Помощь коллег

Kris.p.media – 30 420 подписчиков на этой неделе

Telegram-канал сообщает, что за жизнь рабочих из Караганды борются и российские врачи. Лучшие специалисты прибыли в Казахстан для лечения пострадавших от аварии рабочих Карагандинского завода ферросплавов. Напомним, во время ЧП 8 человек пострадали и были госпитализировали, один погиб, еще трое скончались в больнице – у молодых мужчин были ожоги 100 и 90% тела.

«Для оказания экстренной помощи прибыли шесть врачей во главе с Владимиром Амосовым, кандидатом медицинских наук и доцентом кафедры медицины катастроф УрГМУ Минздрава РФ. У него 40-летний опыт лечения ожогов. Казахстанских специалистов консультирует Тимур Сухов — завотделением ожогового центра Московской клинической больницы им. Иноземцева. Он врач-травматолог с 25-летним стажем, специализирующийся на лечении ожоговых пациентов», — сообщает ТГ.

Напомним, 20 июля на ферросплавном заводе YDD Corporation в печи №1 произошёл выброс пламени, в результате которого пострадали восемь работников. Четверо их них скончались. Это начальник печи Музафар Исмайлов, технолог Ерулан Казкен, механик плавильного цеха Дмитро Адамчук, мастер службы главного механика Толеген Жетписбаев.

Telegram- каналы сообщают, что семьи погибших получат единовременные выплаты в размере 10 годовых зарплат, им окажут помощь в улучшении жилищных условий и погасят все кредиты, оформленные на членов семей.

Сейчас врачи борются за жизнь четверых заводчан.

Уравнение для минздрава

Данияр Ашимбаев — 10 411 подписчиков на этой неделе

Автор тelegram-канала заявил, что «результаты проверок, проведенных аудиторской палатой в системе минздрава и ФСМС, а также недавние материалы Агентства по борьбе с коррупцией, показывают неэффективность существующей в стране системы здравоохранения».

Спихнуть все только на отсутствие элементарного контроля и нежелания навести хоть какой-то порядок в этой сфере, не получится, пишет политолог.

«Государство методично, в течение многих лет, само пыталось спихнуть с себя ответственность за состояние дел в здравоохранении, а в итоге построило систему классического нашего госкапитализма — с неконтролируемыми бюджетными потоками, неэффективным квазигосом, коррупционными закупками, невнятной приватизацией и сомнительным ГЧП», — пишет Данияр Ашимбаев.

На этой почве растет и частная медицина, которая сама по себе и неплоха, «но встроена в эту же систему и работает соответственно», отмечает автор. К этому «уравнению» он добавляет проблемы с подготовкой и квалификацией медкадров, наличие многочисленных фарм-лоббистов и «дурную привычку минздрава протаскивать ЗОЖевско-запретительную повестку вместо системной работы».

Эксперт заключает: у государства есть видение развития той или иной сферы, но нет умения выстроить адекватную политику реализации своих же планов. Это касается и других сфер жизни.

Дипломы на распродаже

Всемирное шежіре — 19 297 подписчиков на этой неделе

Сообщение министерства науки и высшего образования о продлении приема заявок на конкурс грантов для абитуриентов всех регионов подтолкнуло Telegram-канал пристальнее всмотреться в тему. Напомнив, что в июле был презентован «один из наиболее ожидаемых национальных докладов за 2023 год — антикоррупционный».

А там — что ни пункт, то «праздник», пишут авторы, хотя борьба с коррупцией уже перешагнула 30-летнюю отметку. Внимание экспертов канала в отчете привлек раздел доклада по «анализу коррупционных рисков по вопросам оборота бланков диплома об образовании и присуждения ученых степеней».

«Антикор указывает, что в течение трех последних лет, после того, как вузы получили право самостоятельно изготавливать и выдавать дипломы о высшем образовании, они наделили более 2,6 тысячи сотрудников неограниченными полномочиями вносить сведения и корректировать их в национальной образовательной базе данных (НОБД). Тотально бесконтрольный процесс привел к рискам выдачи поддельных дипломов», — цитирует канал.

Лишь при выборочном изучении установлено, что в рамках проведенного в 19 вузах профилактического контроля установлено 2733 лица, числящихся в НОБД, но отсутствующих в документах и базах данных вузов. Не исключено, что эти расхождения связаны с легализацией поддельных дипломов. «Направив запросы в учебные заведения Антикор установил 1143 диплома, выдача которых учебными заведениями не подтверждена (1028 — работники сферы образования, 78 — здравоохранения, 31 — квазигосударственного сектора, 6 — госслужащие)», вновь цитирует отчет ТГ.

«Это означает, что более тысячи «липовых» учителей, возможно, где-то учат детей, а 78 «липовых» докторов лечат пациентов? Или просто вкрались ошибки?», — удивлены авторы.

Телеграмеры обращают внимание, что Антикор провел лишь выборочный анализ ситуации в вузах, но даже он показал, что после получения академической свободы установлен аномальный двукратный рост количества выпускников в 10 вузах страны. В 2020 году их было 24,1 тысяча человек, в 2022-м уже 49,6 тысячи. Но кое-какие вузы вовсе переплюнули своих конкурентов.

«Шымкентский университет в 2020 году выпустил 2002 студента, а в 2021-м – сразу 8,2 тысячи. Рост в 4 раза! Еще Антикор выявил 1,2 тысячи выпускников, получивших высшее образование буквально экстерном за 1 год вместо 2-5 положенных на обучение лет», -приводит пример из отчета ТГ.

«Министерство науки и высшего образования, оказывается, с 2018 года занималось закупом, заполнением, регистрацией и выдачей бланков дипломов докторов философии (PhD) и докторов по профилю. Навыдавали там более 1,6 тысячи штук, хотя, вроде, не имели права», — пишут авторы.

Что теперь? После анализа коррупционных рисков все фигуранты рынка получили рекомендации. А телеграмеры составили и список «героев-чиновников», принимавших решения об академической «свободе», которая привела к таким «изумительным» результатам.

«Дебютировал Ерлан Сагадиев. Выходец из системы высшего образования — за все самое лучшее для «своих» похлопотал здорово. Его дело продолжила Куляш Шамшидинова. Ну а закрепил результат Асхат Аймагамбетов, который теперь с депутатской трибуны регулярно критикует в том числе и систему подготовки кадров. Сказать же, что после такой либерализации стало хуже нельзя: все желающие получить у нас дипломы их получают. Потому что «новый» Казахстан — это страна возможностей», — с грустной иронией завершают свой анализ авторы канала.

Воруют без оглядки!

ENERGY MONITOR – 10 750 подписчиков на этой неделе

Telegram канал пишет о подробностях продолжающихся задержаний руководителей нефтесервисных компаний в Мангистау. Со ссылкой на прокуратуру области, авторы сообщают о причинах: «должностными лицами ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшн» были безосновательно возмещены расходы подрядной компании на сумму более 700 млн тенге».

Кроме того, подрядчикам за не оказанные транспортные услуги перечислено 2,2 млрд тенге».

По фактам хищения и растрат средств задержаны 8 лиц, в том числе четыре руководящих должностных лица дочерних компаний КМГ, уточняет ТГ.

«ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшн», являясь дочерней компанией КМГ, предоставляет транспортные услуги «Мангистаумунайгаз» и ее подрядным компаниям. Долгие годы компания генерирует лишь убытки (682 млн тенге в 2021 г, 869 млн тенге в 2022 г). Компания практически существует за счет докапитализации со стороны КМГ. При этом работники компании получают зарплату наравне со штатными сотрудниками нефтедобывающей компании «Мангистаумунайгаз»», — дополняют штрихи к скандальной истории воровства в нефтесервисных компаниях эксперты канала.

Возможно, новые назначения в нацкомпании, прокуратуре и КНБ области позитивно сказываются, замечают авторы канала. «Ведь чем меньше коррупции — тем меньше финансовой нагрузки на КМГ и больше дивидендов, соответственно».

Крепкие «орешки»

BES.media – 20 204 подписчика на этой неделе

Telegram-канал цитирует текст петиции с сайта ePetition о снижении пенсионного возраста в Казахстане.

«Казахстан богат ресурсами и при правильном управлении можно обеспечить достойную жизнь для всего населения. Пенсионный возраст в Казахстане — 63 года для мужчин и женщин, значительно выше, чем в Монголии, Китае, Узбекистане, Кыргызстане и России», — говорится в петиции.

Авторы канала уточняют, что обращение за снижение пенсионного возраста до 55 лет для женщин и 58 для мужчин, за месяц набрало всего 6,7 тысяч голосов. В петиции, датированной 14 июня, также апеллируют к конституционным правам граждан. Она адресована министерству труда и соцзащиты населения. Как сообщает ТГ, в качестве аргумента в петиции приводится мнение, что после 50 лет здоровье человека существенно ухудшается, что приводит к увеличению больничных или инвалидности. Инициаторы обращения считают, что «решение о снижении пенсионного возраста ещё и сократит количество безработных и инвалидов, а вакантные места займёт молодёжь».

«Для того, чтобы минтруда рассмотрело петицию, необходимо за полгода – до 14 декабря 2024-го – собрать 50 тысяч подписей», — пишут авторы канала.

Напомним, не так давно рабочая группа министерства промышленности и строительства рассмотрела петицию по отмене утильсбора и отказала в этих требованиях. А вслед за решением с 1 января 2025 года закрыть все энергоснабжающие организации страны (ЭСО), петицию «за справедливые и понятные тарифы» запустила Ассоциация энергетиков Казахстана – они требую вернуть энергетику в поле честной конкуренции. И совсем свежая петиция: как сообщают каналы, ее запустили… мотоциклисты в адрес МВД. Они требуют уменьшить размер госномеров. В тексте обращения говорится, что мотоциклы, как правило привозят из Европы и США, но принятия в Казахстане, они имеют размеры госномеров 240×202 мм, что очень неудобно. Пока петиция набрала 112 подписей.

КТЖ летит в пропасть?

АХМЕТОВ – 2 195 подписчиков на этой неделе

Telegram-канал комментирует выделение национальному оператору казахстанских железных дорог «Казахстан темир жолы» 100 миллиардов тенге Европейским банком. Поможет ли эта операция «больному»? Автор канала уточняет, что «деньги пойдут на реструктуризацию кредитов компании. Согласно документу, который ЕБРР опубликовал 23 июля, международная финансовая организация предоставила КТЖ сумму в 200 млн швейцарских франков».

По нынешнему курсу это 106 млрд 539,3 млн тенге. Средства также потратят на «улучшение корпоративного управления» в соответствии с лучшими международными практиками, и чтобы КТЖ рассчитался с существующими долгами, объясняет далее телеграмер.

«Перекредитование не спасет КТЖ — какая разница кому должны, если долг висит. А вот если бы ЕБРР выделил деньги строго на модернизацию, на покупку новых вагонов, на ремонт и строительство путей, тогда другое дело. Может и другие инвесторы подтянулись бы. А так КТЖ все быстрее падает в пропасть», — убежден автор ТГ.

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