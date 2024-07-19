Сфера образования погружается в криминал. Дело Стати «решил» Старый Казахстан. Топливо будет в дефиците

Обзор Telegram и Youtube каналов

В казахстанских Telegram и Youtube-каналах как всегда можно найти много любопытного, спорного и даже аномального.

Астану в очередной раз затопило после дождя: автомобили в буквальном смысле плыли по улицам. 90 верблюдов в Атырауской области погибли от укусов каракурта.

А в Атырауской области настоящее бедствие — саранча «наносит колоссальный урон посевам, мешает жить — в некоторых районах люди не могут выйти на улицу без риска быть облепленными насекомыми».

Иллюстративное фото/azh.kz

В сфере госзакупок опять аномалии — там глаз да глаз нужен. В этот раз Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы решил купить автомобиль, стоимостью … свыше 1,3 млрд тенге. В лоте так и написано: «…автомобиль коленчатый подъемник (90 м); цена за единицу – Т1 339 285 714,28…». Это чуть более 2 млн долларов.

Каналы сообщают, что у казахстанских детей в возрасте от 12 до 16 лет при оформлении паспорта будут снимать отпечатки пальцев.

Ликуйте «зеленые» автомобилисты — сеть зарядных станций для электромобилей вдоль автотрасс планируют строить в Казахстане уже в ближайшее время. Оператор автодорог «КазАвтоЖол» и ТОО «QazaqEnergyCharge» подписали меморандум о сотрудничестве по развитию электрозарядных станций вдоль трасс.

Вновь о топливе и ценах спорят власти и эксперты. Премьер Олжас Бектенов потребовал пресекать поток «серого» экспорта сжиженного нефтяного газа.

Фото/primeminister.kz

Низкие цены привели к незаконному вывозу из страны больших объемов голубого топлива за рубеж.

Было и место празднику — журналисты страны на днях поздравляли с 80-летним юбилеем метра казахстанской журналистики Сагымбая Козыбаева.

Сагымбай Кабашевич Козыбаев. (Фото/exclusive.kz)

Он работал старшим преподавателем, доцентом, заместителем декана, деканом Казахского государственного университета (ныне КазНУ имени аль-Фараби). Козыбаев также основал и возглавил Казахстанскую Академию журналистики.

Посмотрим, что еще навезли «телеги».

Чужая боль

НЕХабар — 73 606 подписчиков на этой неделе

Телеграмеры бьют тревогу — в Казахстане заканчиваются лекарства для онкобольных.

«Если меры не примут, то препаратов не хватит даже до конца лета. Фонд «Казахстан халкына» уведомил минздрав, что истощены запасы 6 из 15 наименований лекарств, которыми должны обеспечивать онкобольных казахстанцев в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи», — сообщают авторы ТГ.

Telegram-канала пишет, что речь идет о препаратах «Рибоциклиб», «Абемациклиб», «Апалутамид», «Алектиниб», «Иксазомиб», «Даратумумаб». Фонд «Қазақстан халқына» раскритиковал минздрав и напомнил, что с ноября 2023 года онкобольные получали 15 современных таргетных препаратов до их включения в гарантированный объём бесплатной медицинской помощи (ГОБМП). В конце декабря 2023 года минздрав приказом включил их в ГОБМП. Как пишут телеграмеры, проблема в том, что после регистрации приказа в минюсте, все госорганы должны были подготовить механизмы обеспечения казахстанцев перечисленными препаратами, но этого на местах не сделали.

Жестокие уроки

PRO КАДРЫ KZ — 55 341 подписчик на этой неделе

Сфера образования погружается в коррупцию и криминал. Как сообщает Telegram-канал, руководитель отдела образования Талдыкоргана признан судом виновным в получении взятки в размере 280 млн тенге от главного бухгалтера этого же отдела за сокрытие фактов хищения бюджетных средств и не увольнение с работы.

«Джолдыханов Жандос осужден к 11 годам лишения свободы и пожизненно лишен права занимать должности на госслужбе», — сообщает канал со ссылкой на Антикор.

ОПГ занималась противоправными деяниями в период с января 2020 года по март 2023 года.

«На системной основе ее члены совершали хищения бюджетных средств, перечисляя зарплату физическим лицам, не работавшим в сфере образования и на свои личные счета. В результате государству причинен ущерб в размере 4,3 млрд тенге», — говорится в официальном сообщении.

Следом появилась еще одна шокирующая новость. В реке Каратал обнаружено тело экс-руководителя отдела образования города Талдыкоргана Розы Бармановой. Она занимала должность с 2016 по 2022 годы. Затем ее место занял Жолдыханов, который сейчас сидит в СИЗО.

Дело Стати решил «Старый Казахстан»?

Nege.Aqsha – 391 подписчик на этой неделе

Telegram-канал предлагает свою версию решения спора по делу молдавских бизнесменов. Сообщение, что конфликт разрешен, вирусится в каналах уже неделю. Многолетний спор между Казахстаном и Стати длился 14 лет, напоминают авторы ТГ.

«Поэтому трудно поверить, что бизнесмены согласились на компенсацию менее 500 млн долларов, на которую претендовали. По данным нашего источника из Лондона, от Стати могли откупиться иностранным активом, который принадлежит клану Назарбаева», — подкинули интригу телеграмеры, предположив, что «старому Казахстану» вновь дали знать: қолыңмен жасағаныңды мойныңмен көтер — за сделанное рукой отвечай головой».

«Короля» сделала свита

Elmedia – 3 427 подписчиков на этой неделе

Telegram-канал сообщает новые подробности «Хоргосского дела». Один из осужденных по этому делу — предприниматель Бахыт Отарбаев, рассказал авторам канала, как и сколько «окружение тогдашнего главы финполиции Кайрата Кожамжарова собирало деньги ему на подарок». По данным ТГ, этим подарком оказался «огромный участок с особняком и прочими сооружениями на Каменском плато».

«С предпринимателей, занимавшихся внешнеэкономической деятельностью, нужно было собрать 1 млн долларов. Позже эти деньги (так и не полученные) оказались «дачей взятки», хотя предназначались для горной дачи Кайрата Пернешовича», — приводит версию Отарбаева ТГ.

Телеграмеры утверждают, что «домик был продан несколько лет назад – еще до Кантара. А разговор с Отарбаевым состоялся в ходе обсуждения другого судебного процесса, на котором «кассир финпола» — Талгат Махатов, сам стал главным подозреваемым в деле о заказном убийстве по предварительному сговору и с целью сокрытия иного преступления».

Топливо «уйдет» в дефицит

Айдархан Кусаинов. Размышления – 963 подписчика на этой неделе

Telegram-канал экономиста рассуждая о перспективах рынка нефтепродуктов в Казахстане, пишет, что к 2029 год цены на нефтепродукты в Казахстане вырастут в разы. Перспективы рынка он рисует мрачные. В своей телеграм-реплике он опирается на отчет за 2023 год Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) – «о состоянии конкуренции и принимаемых мерах по ограничению монополистической деятельности». Автор ТГ пишет, что в отчете обозначена проблема с субсидированием нефтепродуктов со стороны недропользователей.

«Причем, крупные проекты по СРП (с иностранными инвесторами) не имеют таких обязательств и направляют всю добытую нефть на экспорт по рыночным ценам, что ставит локальных игроков в невыгодное положение», — пишет экономист.

Он сообщает, что в стране реализацию нефти на внутренний рынок осуществляют 105 субъектов рынка.

«В 2023 году CNPC – 6,5 млн тонн или 39,3%, КМГ – 4,7 млн тонн или 28,2%. Доля остальных субъектов составляют – 5,4 млн тонн или 32,5%. Учитывая долю не участвующих в поставках нефти на внутренний рынок месторождений Тенгиз, Кашаган и Карачаганак в размере 67% от общего объема добычи, основная «социальная нагрузка» ложится на недропользователей, относящихся к «стареющей» группе месторождений», — приводит официальные данные автор.

Ожидается, что к 2030 году объемы добываемой ими нефти снизятся на 5 млн тонн или на 15%, а рост потребления прогнозируется на уровне 20%, цитирует он отчет.

«Это увеличит «социальную нагрузку» с текущих 55% до 77% к 2030 году, что исчерпает возможности по субсидированию внутреннего рынка», — заключает экономист.

Безумная политика

Sputnik Казахстан – 49 192 подписчика на этой неделе

Telegram-канал предлагает главные тезисы пресс-конференции Сергея Лаврова по итогам заседания Совбеза ООН, которые объяснят позицию Москвы сегодня.

Например, что Россия и США вели не афишировавшиеся контакты и обсуждали вопросы, связанные с конфликтом на Украине. В решение по урегулированию кризиса на Украине нужно, чтобы Запад перестал накачивать Киев оружием — тогда конфликт закончится.

Дипломат отметил, что Запад взял курс на продавливание «мирного плана» Зеленского, который имеет форму ультиматума. Он также сказал, что «никто не собирается предоставлять России список погибших в городе Буча под Киевом». Про разным данным там погибли 458 мирных жителей.

Россия готова к переговорам по Украине и вопросам безопасности в Европе, сказал также Лавров: «Если и когда Запад одумается и «переболеет манией превосходства», будет возможен какой-то диалог, но бегать Москва ни за кем не будет, это не в ее традициях».

У Москвы есть неопровержимые доказательства причастности Гершковича к шпионской деятельности — еще одно заявление МИДа РФ. Уточним, Эван Гершкович – это американский журналист, с января 2022 года репортёр газеты The Wall Street Journal. Википедия сообщает, что он «работал в России, Украине и других странах постсоветского пространства». И последний тезис – «Россия будет добиваться правды по делу о подрывах газопроводов «Северный поток»».

Telegram-канал публикует видеоролик, где американский предприниматель Дэвид Сакс заявляет, что «Байден спровоцировал русских на вторжение на Украину разговорами о расширении НАТО».

Сакс возмущенно говорит, что «после этого Байден отверг все возможности для установления мира на Украине, включая сделку по прекращению войны всего через два месяца после ее начала. Сейчас война идет уже третий год и конца ей не видно. Сотни тысяч людей погибли. Сотни миллиардов долларов американских налогоплательщиков ушли на ветер».

«Президент Байден продал нам эту новую вечную войну, пообещав, что она ослабит Россию и усилит Америку. И как это выглядит сегодня? Вооруженные силы России стали больше, чем раньше, в то время как наши собственные запасы опасно истощены. Каждый день звучат новые призывы к эскалации, и мир в ужасе наблюдает за тем, как безумная политика Джо Байдена ведет нас на грань третьей мировой войны», — заключает Сакс.

ЕС готов встать в оборону

ИноСМИ — 143 271 подписчик на этой неделе

Новый премьер-министр Британии Кир Стармер получил предупреждение, пишет ТГ. со ссылкой на издание The Guardian. Он делает громкие заявления в поддержку Киева исключительно ради пафоса, говорится в статье издания. Его цель — получить признание западных коллег, и не более. В материале подчеркивается, что «Россия никогда не хотела войны с НАТО, однако западные политики в погоне за популярностью толкают планету на грань катастрофы. И зачастую расплачиваются за это сами — как лейборист Блэр, ввязавшийся в войну в Ираке и позорно ушедший в отставку из-за нее же».

Не станет ли Украина для Стармера его персональным Ираком? – задает вопрос автор статьи.

Урсула фон дер Ляйен собирается превратить Европейский союз в оборонный, сообщают далее авторы ТГ.

Урсула фон дер Ляйен. (Фото: Алессандро Делла Валле/Keystone через AP)

«В случае переизбрания на второй срок глава Еврокомиссии пообещала ввести должность еврокомиссара по обороне и создать европейский противовоздушный щит. И «поддерживать» Украину «так долго, как потребуется»», — пишет ТГ.

Строптивая Венгрия становится катализатором гибели Евросоюза, пишет обозреватель Антон Трофимов.

«Обстановка вокруг действующего председателя ЕС – Венгрии, продолжает накаляться. И виноват в этом не венгерский премьер Виктор Орбан, первым из глав ЕС предпринявший реальные шаги к достижению мира на Украине, а еэсовские функционеры и «ястребы»», — считает обозреватель.

Автор подчеркивает: размахивать зажженным фитилем, сидя на пороховой бочке — дурацкая затея. «В Америке это наконец-то поняли и начали думать, как сохранить себя. Зато ЕС со своим стремлением заставить всех думать одинаково делает все для своей самоликвидации…».

***

© ZONAkz, 2024г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.