Что волнует душу казаха в конце июля

Сетевые СМИ о казахской прессе

Dialog.kz. «Российский «АТБ банк», принадлежащий (???) Назарбаеву, может в любой момент попасть в санкционный список США» — «Тучи сгущаются вокруг Назарбаевского банка!» — пишет издание Abai.kz. Согласно данным издания, российский «АТБ Банк», принадлежащий Назарбаеву, может в любой момент попасть в санкционный список США. В настоящее время этот банк не находится в санкционном списке, однако ситуация может измениться к концу года. В материале также отмечается, что Канцелярия по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control) усиливает свои усилия по изоляции финансовских учреждений России, что может привести к включению Назарбаевского банка в их список.

«Если в СНГ и был президент, который жил вольготно на широкую ногу, то этим президентом был Назарбаев. Он был одним из двух пророссийских лидеров при Ельцине и Путине. Однако в начале правления Ельцина и Путина Лукашенко постоянно подвергался критике со стороны российских СМИ, что отличается от ситуации с Елбасы. На самом деле, ради семейного бизнеса президента казахи пожертвовали своими экономическими интересами, вытеснив отечественные «водочно-винные» и «табачные» предприятия с российского рынка, но у экс-президента были все козыри, и он включил в свои финансовые игры российский «АТБ Банк». Последнее время в СМИ появилась информация о возможных санкциях в отношении Назарбаевского банка», — говорится в материале.

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Очередной скандал вокруг киностудии «Казахфильм» был описан на странице Adyrna.kz. Сотрудники этой киностудии в течение года не получали зарплату, поэтому 16 июля они провели мирный митинг. По их словам, если проблема не будет решена, они готовы перекрыть проспект Аль-Фараби. По данным этого издания, на мирный митинг вышли около 30 сотрудников киностудии. Они интересовались, когда им выплатят зарплату и вернут рабочие места, так как киностудия в течение года не выплачивает зарплату 50 аниматорам, участвовавшим в съемках полнометражного мультфильма «Алтын Адам». Задолженность студии перед специалистами составляет 70 миллионов тенге . Устав от ожидания зарплаты, специалисты сообщили руководству, что 4 января они пойдут на мирное шествие. Однако, по словам присутствующих, руководство «Казахфильма» не проявляет желания решать эту проблему.

«Сейчас мы готовим контракт с министерством. 11 июля министр подписал соглашение. Теперь приступаем к работе. Собираем всех аниматоров и начинаем работу. Я работаю с 27 апреля. В этом месяце я получаю минимальную зарплату. Мне платят с шестого месяца. Мы не позволим убить казахстанскую анимацию. Это не только проблемы, связанные с «Казахфильмом», но и актуальная проблема в министерстве. Можно сказать, что это общая проблема. Казахской анимации для своего развития необходима независимость. Она должна решать свои собственные проблемы. Анимация в «Казахфильме» не развивается», — ответила руководитель департамента анимации Айбике Ракымжан , отвечая возмущённым сотрудникам «Казахфильма».

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Мнение казахстанского депутата Ермурата Бапи относительно разделения казахского общества по религиозному признаку было опубликовано на странице Mezgil.kz. По словам депутата, эти разделения начались в 2000 годах, и сегодня мы пожинаем плоды этой политики. По мнению депутата Ермурата Бапи, разделение происходило именно в казахском обществе, а не в казахстанском. Эта политика началась в 2000-х годах, когда существовали коранисты, суфии и ваххабиты. Властям было опасно группировать казахов вокруг ханафитской секты по религиозному признаку.

Мы ожидаем, что законопроект будет внесен в парламент на осенней сессии. Фактически, он был готов к весенней сессии этого года, но после небольшого компромисса между соответствующими министерствами он теперь находится на рассмотрении парламента. Когда этот закон будет принят, некоторые религиозные вопросы в стране будут урегулированы.

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Назира ДАРИМБЕТ – «Как Назарбаев стал академиком и что происходит с Машкевичем» — Журналистка Дина Имамбай выяснила, что в списке академиков Казахстана есть имена первого президента и его средней дочери, пишет Adyrna.kz.

По данным журналистки, в Национальной академии наук при президенте РК меняются правила. Кандидат на звание академика должен пройти конкурс, и у него должно быть не менее десяти научных статей за последние десять лет.

Об этом говорится в Правилах, опубликованных для обсуждения на открытом портале НПА.

По данным 2020 года, в Нацакадемии числилось 148 академиков и среди них первый президент Нурсултан Назарбаев и одна из его дочерей — Динара Кулибаева.

Академиками, кстати, являются и два представителя семьи Бишимбаевых.

В статье рассказывается о том, как в 2011 году в здании Академии прошел форум ученых, посвященный 20-летию Независимости. В нем принял участие президент Назарбаев, и там ему было присвоено звание «Ученый века».

«Я не открыл ничего нового в реальной науке, но мы создали новое государство, которого никогда не существовало в истории. Это самая престижная награда для меня», — сказал тогда Назарбаев, с благодарностью приняв награду.

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Во время прямого эфира в соцсетях Марал Жалелова выразила нелицеприятное мнение о русских и россиянах, за что была задержана, пишет Qamshy.kz.

По мнению алматинки, если русские уедут из Казахстана, «будет легче жить».

«Хотите посадить меня, посадите. Я не нарушаю закон. Понятно, что если русские уедут отсюда, будет намного легче. Для меня они — сорняк», — говорит она на видео, распространившемся в Сети.

По информации полиции, сейчас в отношении девушки ведется следствие:

«Департамент полиции сообщает о задержании жительницы Алматы, которая выражалась нецензурно, а также в речи использованы оскорбления по национальному признаку. По данному факту проводится досудебное расследование».

80 тысяч россиян, въехавших в Казахстан после начала войны, не вернулись обратно, отмечается в заметке.

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Состояние здоровья 70-летнего Александра Машкевича, олигарха и одного из лидеров «евразийской тройки», сильно ухудшилось в последнее время, пишет t-канал Dala Inside со ссылкой на свой источник.

По информации источника канала, в прошлом году Машкевичу сделали операцию на мозг по удалению злокачественной опухоли, но это не прошло бесследно:

«Есть сомнения, что он доживет до следующего года. Если учесть его многочисленные активы, капитал, припрятанный в офшорах, то можно предположить, что остро стоит вопрос о разделе наследства и управления активами».

По словам источника, на наследство олигарха вместе с членами семьи претендует Алдияр Казтаев, правая рука Машкевича в ERG.

«Машкевич, который все привык 1000 раз взвешивать и решать с особой осторожностью, скорее всего, продумал эти вопросы перед операцией», — заключает источник.

Как ситуация Машкевича может отразиться на Казахстане? Авторы канала считают, что недавно объявленное решение правительства по урегулированию конфликта с молдавскими бизнесменами Стати имеет прямое отношение к ситуации с Машкевичем. Объясняют они это так.

Правительство РК владеет 40% акций в корпорации ERG, остальные принадлежат Машкевичу, Шодиеву и семье Ибрагимова. Компания официально зарегистрирована в Люксембурге. Когда Анатол и Габриель Стати подали в суд на Казахстан, Люксембургский суд заблокировал дивиденды ERG, которые она должна была выплатить правительству РК как акционеру. Сумма этих дивидендов на сегодня составляет 400 млн долларов или 188 млрд тенге. Для властей Казахстана очень важно при жизни Машкевича решить дело со Стати, разблокировать счета и получить дивиденды в бюджет.

Вместе со здоровьем Машкевича ухудшилось и ситуация в ERG. Долги корпорации составляют 7,5 млрд долларов.

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««Почему вы говорите только о постели?» — проповедник сексологам в хиджабах» — Популярный проповедник высказал возмущение в адрес покрытых сексологов, пишет Skifnews.kz.

Известный своими острыми высказываниями Жаркын Мырзатай обратился к активным в соцсетях религиозным сексологам.

«Некоторым девушкам в платках, у которых нет мозгов! Не обижайтесь, если слишком резко говорю. Почему вы заходите в соцсети и говорите только о постели? Вам больше нечем заняться? Не о чем говорить, кроме как о том, что между ног?», — заявил он у себя на странице в Instagram, обращаясь к «сексологам» в хиджабах.

Наставника и проповедника больше всего возмутило то, что называющие себя сексологами покрытые девушки говорят об этом без всякого стеснения.

«Одни говорят, что оральный секс — халяль, другие — про все удовольствия, которые могут получать мужчины и женщины. Вы это все практиковали сами, чтобы знать? И какой у вас опыт был, много мужчин было? Недавно видел видео, на котором молоденькие девочки заявляют, вот пользуйтесь этим, в руках у них какие-то палочки. Если они не стесняются об этом говорить, почему я должен стесняться рассказывать об этом», — говорит Жаркын Мырзатай.

Сейчас Мырзатай не является имамом и он не относится к Духовному управлению мусульман Казахстана. Он работает гидом в компании, которая занимается отправкой туристов в хадж, отмечается в публикации.

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Поэт Алмас Темирбай высказал свое недовольство известной тележурналистке Дине Толепберген за то, что она перефразировала его стихи, пишет портал Massaget.kz.

Недавно журналистка опубликовала трогательное видео, на котором она читала стихи своей маме. Автор стихов Алмас Темирбай поблагодарил Дину Толепберген за это, но ему не понравилось, что стихи были местами изменены.

«Как автор этих строк, хочу сказать, что правильно у меня было не «мама», а «ана» (мама на казахском языке. — Прим. Total.kz). Правильно говорить, как казахи — «ана». Казахи только про молочных кобылиц говорили: «мама-кобылица». Мама — это русское понятие, слово, которое вошло в обиход в советские времена», — пишет он у себя на странице в Instagram.

Вместе с тем же высказал еще ряд замечаний.

«Во-первых, хорошо знаете, что нельзя менять, искажать слова автора. Если, к примеру, люди, которые читают стихи Мукагали или Абая, каждый раз будут менять по одному слову, что тогда останется от них? Во-вторых, так как это популярные и известные стихи, то мне пишут много читателей в личку, что вот ваши стихи изменила. Поэтому пришлось дать комментарий, не обессудьте. И, в-третьих, как журналист, вы знаете, что любая информация должна пройти фактчекинг. Вы должны были проверить оригинал в интернете. Но, к сожалению, этого не было сделано», — заключил Алмас Темирбай.

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Томирис ТЛЕУБЕКОВА – ««Не может оторваться от маминой юбки»: мать сорокалетнего Кайрата Нуртаса обвиняют в поддержке правонарушений» — Юрист Айгуль Орынбек раскритиковала поведение матери Кайрата Нуртаса, который отсидел 15 суток за инцидент на борту самолета, сообщает информационный портал Skifnews.kz.

«Оплакивать 15 дней заключения сорокалетнего сына в социальных сетях, как будто он получил 15 лет – это перебор. Если бы сын был невиновен, можно было бы понять, но когда звезда устраивает драку в пьяном виде – это нарушение общественного порядка» – заявила Айгуль Орынбек.

По мнению Орынбек, мужчина должен принимать решения и нести ответственность за свои поступки самостоятельно.

«В наше время законы чаще всего нарушают те, кто не может оторваться от маминой юбки», — написала она.

Юрист подчеркнула, что публичные личности должны быть примером для общества и неукоснительно соблюдать закон, а не рассчитывать на снисхождение. Она также осудила поведение Гульзиры Айдарбековой, которая вместо того, чтобы признать вину сына, оправдывала его проступок.

«Поступки моего сына неверны, это испытание для нашей семьи и моей работы – вот как нужно было закрыть тему. А превозносить сына как героя и оправдывать его – это поддержка правонарушений», — добавила Айгуль Орынбек.

По мнению юриста, подобная ситуация свидетельствует о наличии в казахстанском обществе проблемы «маменькиных сынков», которые не способны нести ответственность за свои действия.

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Правозащитница и юрист Ляззат Ракишева на своей странице в Facebook обвинила следователя полиции Аль-Фарабийского района города Шымкента в уничтожении доказательств по делу о сексуальном насилии над 12-летней девочкой. По ее словам, сотрудник удалил запись разговора потерпевшей с подозреваемым, в котором тот оказывал на нее давление и предлагал «зашить девственную плеву». Об этом сообщает Azattyq Rýhy.

Ракишева заявила, что полиция дважды пыталась прекратить уголовное дело, а помощь преступнику была для следователя «приоритетнее служебной обязанности».

Правозащитница подчеркнула, что регулярно сталкивается с нарушениями закона со стороны полицейских, особенно в Туркестанской области и городе Шымкенте. Она сообщила, что ее организация направила жалобы и обращения по фактам нарушений в Национальную комиссию по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК, детскому омбудсмену и Генеральную прокуратуру.

«Только недавно нам ответили из Генпрокуратуры. Вместо порицания бездействия сотрудников полиции и установления справедливости они укоряют нас, что мы шумим и пишем письма», — заявила Ракишева.

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Айдын ОЛЖАЕВ — «Зачем нам автопром, нам бы с туалетами справиться» — «Казахстанский автопром бесполезен, вреден для народа и государства, он нужен лишь для кучки людей вокруг правительства ради показухи и личной выгоды», — заявил общественник и спортивный менеджер Нурадин САДЫКОВ на YouTube-канале Abay Live.

По его словам, казахстанский «автопром» не способен ни к какой конкуренции.

— Казахстану не нужно пыхтеть в старании развивать автопром, гораздо полезней было бы открытие цехов по пошиву носков, — добавил он. — Но в нашем правительстве в основном сидят люди с глубокой детской травмой, которая выражается в том числе и в болезненном нежелании отставать от Узбекистана в автопроме.

Развивая туризм, Казахстан можно было бы превратить в Швейцарию, но нацкомпания «Kazakh Tourism», получая миллиарды из бюджета, всё никак не может преодолеть вопрос туалетов, если на то пошло. Именно в туризме и нужно нам потягаться с Узбекистаном, а не в автопроме, который нам явно не по зубам.

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«Платные туалеты Алаколя делают воду теплее» — «Этим летом мы решили поехать на восточное побережье Алаколя. От Алматы до села Кабанбай примерно 800 километров. Проехав девять часов, мы прибыли в Жарбулак. Трасса ровная, как доска. Можно даже на самокате поехать. Только десять километров ухабистой дороги вдоль озера Жаланашколя могут потрепать нервы. Похоже, акимат района Мақаншы не очень заинтересован в асфальтировании этого участка«, — пишет журналист Диас НҰРАҚЫН.

На берегу Алаколя, оказалось, яблоку негде упасть. Людей очень много, а сервис очень плохой.

«All inclusive-ом, как в Турции или Египте, даже не пахнет. В Кабанбае нет ни обычной связи, ни мобильного интернета. Чтобы прослушать аудиосообщение в WhatsApp, приходится изрядно попотеть. А выложить пост в Facebook – это целый подвиг. Гостиницы и зоны отдыха, похоже, не знают, что такое Wi-Fi. Если и знают, то, видимо, не хотят тратиться. По словам местных, мобильный интернет здесь хорошо работает зимой. А летом, когда появляются люди, он пропадает из-за нагрузки», — написал журналист.

Главная проблема Алаколя – туалеты.

«На побережье, куда мы приехали, стоят хорошие туалеты. Но они платные. Чтобы сходить туда, надо заплатить сто тенге. И поэтому казахи, не привыкшие носить ни карманную мелочь, ни бумажные деньги, даже не смотрят на эти платные туалеты. Ведь налички нет, а интернет не ловит. В итоге, все, кому приспичило, справляют нужду в воде.

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