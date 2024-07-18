Вьетнамская авиакомпания Qazaq Air

Жизнь постепенно отзывает у Казахстана мандат Неба

В Казахстане государственный и квазигосударственный сектор не любят заниматься производственными активами, если это не нефтегаз или добыча руды. Отсюда мания сдавать аэропорты и порты в аренду кому угодно, лишь бы справились. Если при этом будут налоги в казну – вообще замечательно. Аналогичная ситуация с авиакомпанией Qazaq Air, 100% акций которой принадлежали холдингу «Самрук-Казына». Изначально хотели продать европейцам, но согласился купить только вьетнамский Sovico Holdings.

С суммой покупки не все ясно. Изначально Qazaq Air продавали за 10,2 млрд тенге. Вьетнамцы согласились выплатить 2 млрд и долг авиакомпании перед «Самрук-Казына» в 38 млрд тенге (средства брались на пополнение авиапарка) в течение установленного сторонами срока.

Согласно бытующим стереотипам, вьетнамцы ментально не очень-то подходят для авиации. Во Вьетнаме традиционно высокая текучка кадров в любом бизнесе, кроме семейного, плохо с пунктуальностью, если вьетнамец получил указание и сказал «да», то это вовсе не означает, что он будет его выполнять как сказали (традиционная культура не позволяет говорить «нет» в лоб). Еще вьетнамцы сами признают, что по трудолюбию им далековато до корейцев.

У авиакомпании VietJet (отраслевой актив Sovico Holdings) дорога в небо не была гладкой. Разрешение на авиационную деятельность от вьетнамских властей она получила в 2007 году, а первый рейс состоялся только в конце 2011-го. Сегодня у авиакомпании более 80 самолетов (различные модели Airbus) и несколько десятков внутренних и международных рейсов.

Деталей сделки между «Самрук-Казына» и Sovico Holdings в открытых источниках очень мало – все спрятано под грифом коммерческой тайны. Однако известно, что в экономике любой авиакомпании главными факторами являются самолеты, аэропортовское обслуживание, топливо, сопровождение воздушного движения и общее налогообложение авиаперевозчика.

Qazaq Air вьетнамцы покупают в ситуации, когда нарекания в адрес аэропортов Астаны и Алматы за чрезмерную дороговизну никуда не делись. Пять самолетов казахстанской авиакомпании производства канадской Bombardier трудно назвать большим хозяйством, но все-таки это парк.

Возможно, Sovico Holdings приобрела Qazaq Air с целью активизации воздушного сообщения между Казахстаном и Вьетнамом (авиарейсы в Астану и Алматы осуществляются с 2022 года). К тому же у VietJet уже есть дочерняя авиакомпания в Таиланде с флотом из 18-ти Airbus. Значит, определенный опыт работы в чужой юрисдикции имеется. Эксперты в области туризма утверждают, что интерес казахстанцев к Вьетнаму высокий и потенциал платежеспособного спроса отнюдь не исчерпан.

Одна из совладельцев VietJet – Нгуен Тхи Фыонг Тхао, первая женщина-миллиардер Вьетнама. Скорее всего, такие люди видят тот потенциал и перспективы авиационной отрасли Казахстана, который не воспринимается чиновниками и менеджерами квазигоссектора.

В 2022 году рынок авиаперевозок Вьетнама (пассажирские и грузовые вместе) вырос в 3,7 раза. Согласно меморандуму от 2023-го года VietJet будет осуществлять и грузовые перевозки между Республикой Казахстан и Социалистической Республикой Вьетнам в соответствии с концепцией «открытое небо».

Режим «открытого неба» – это международная концепция, направленная на либерализацию международной авиаиндустрии, создание свободного рынка для всех игроков вне зависимости от страны. При «открытом небе» не правительство, а сами авиакомпании решают, как часто летать в конкретный аэропорт.

Кстати, концепция «открытое небо» привлекает в воздушное пространство в первую очередь лоукостеры (авиакомпании, предлагающая крайне низкую плату за проезд в обмен на отказ от большинства традиционных пассажирских услуг), к каковым и относится VietJet.

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