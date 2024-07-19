«О «традиционных ценностях»». «Кто и почему в Казахстане громче всех кричит: «Держи вора!»?». «Какие вознаграждения получают топ-менеджеры нацкомпаний в Казахстане». «В Казахстане идут споры о потерянном времени». «Казахов мало, поэтому надо рожать»

Сетевой Казахстан 19 июля 2024г.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «О «традиционных ценностях»» — У нас очень популярна тема «традиционных ценностей», причем трактовка их идет в очень широком диапазоне. Вроде вполне очевидно, что ценности кочевой цивилизации с натяжкой подходят к урбанизированному обществу, а то, что считается сельскими (аульными) — это не про старый кочевой аул, а про развалившийся земледельческий совхоз. Традиции одних регионов плохо воспринимаются другими регионами, хотя с начала 90-х позднесоветский южный вариант многие пытаются натянуть на север. Очень в тренде попытки выдать религиозные традиции за национальные. Они, конечно, исторически и этнографически местами коррелируют, но никогда не играли особой роли в менталитете. Обрядовая часть — и та развилась больше на фундаменте советской урбанизации.

Азамат ИБРАЕВ – «Кто и почему в Казахстане громче всех кричит: «Держи вора!»?» — Строительство «Нового Казахстана» – дело не только полезное, но и крайне прибыльное, причем не только в финансовом плане (хотя и в нем не в последнюю очередь тоже), но и в плане возможностей сколотить себе неплохой политический капитал. Который впоследствии можно легко трансформировать в капитал обычный с помощью получения желаемых должностей и влияния на общество. Стоит ли удивляться, что к строительству «Нового Казахстана» сейчас рвутся на всех порах малость подзабытые герои Казахстана старого – к примеру, экс-глава АО «Наурыз банк Казахстан» Оразалы ЕРЖАНОВ и уже покрывшийся нафталином экс-премьер страны Акежан КАЖЕГЕЛЬДИН.

KAPITAL . KZ . «Что сдерживает экономический рост в Казахстане» — К неблагоприятным факторам эксперт относит фискальную неопределенность, стагнацию в нефтедобыче и замедление инвестактивности.

RATEL . KZ . «Проект нового Налогового кодекса – история уже дошла до суда» — Его принятие — это неуважение к законодательству, к налогоплательщику и неуважение тех, кто это делает, к самим себе. Проект нового Налогового кодекса продолжает будоражить предпринимателей и экспертов, связанных с этой проблематикой. Появляются новые прецеденты, достаточно неожиданные для казахстанской практики, так, адвокат по налоговым спорам Жангельды СУЛЕЙМАНОВ подал в суд на Министерство национальной экономики! Ratel.kz пообщался с юристом по поводу этой его инициативы.

KZ . KURSIV . MEDIA . «На чем заработали казахстанские миллиардеры-банкиры в прошлом году» — В последние три года неуклонный рост прибыли казахстанских банков сопровождается изменениями в ее структуре. Кажущееся достижение потолка одними источниками доходов удачно замещается появлением других. На этом благостном фоне экономический блок правительства предлагает повысить ставку КПН для банков до 25%. Руководители Нацбанка и АРРФР выступили против, вопрос остается в дискуссионном поле.

««Какая-то синергия возможна, но юридическое объединение сейчас не рассматривается». Глава KASE о слиянии с AIX, настоящем и будущем площадки» — Казахстанская фондовая биржа (KASE) в настоящее время является самой крупной в стране, но в будущем ожидается ее объединение с AIX. Биржа дает возможность зарабатывать розничным и институциональным инвесторам, брокерам и андеррайтерам, а также привлекать финансирование множеству компаний. За последние годы на ней состоялось сразу несколько резонансных IPO и доразмещение KEGOC. Также площадка активно строит вокруг себя экосистему. Недавно она выделила из своей структуры клиринговый центр КАСС и передала ему часть важных функций. О том, чего удалось добиться главной бирже Казахстана и что ждет ее в ближайшем будущем, в интервью рассказала председатель правления KASE Алина АЛДАМБЕРГЕН.

AZATTYQ . ORG . «Десятки и сотни тысяч долларов. Какие вознаграждения получают топ-менеджеры нацкомпаний в Казахстане» — В Казахстане стали известны суммы вознаграждений руководителям национальных компаний. Согласно годовому отчёту, больше всех за 2023 год заработали члены правления и члены совета директоров «Казатомпрома». В среднем каждый из них получил от государства по 189 тысяч долларов. Меньше всех денег получили горняки. Топ-менеджеры горнорудной компании «Тау Кен Самрук» за год смогли заработать чуть больше 42 тысяч долларов каждый. Эти подсчёты обнародовали журналисты из telegram-канала «Чёрный лебедь, рак и щука».

SPIK . KZ . «Высшее образование в РК: грантов все больше, а толковых специалистов все меньше» — Обещание увеличить к 2025-му количество образовательных грантов в полтора раза власти все-таки сдержали. В этом году бесплатно поступить на бакалавриат могут 79 тысяч юношей и девушек (против 54 тысяч в 2019-м). Тем самым реформаторы надеялись решить проблему дефицита высококвалифицированных кадров и заодно снизить уровень социальной неустроенности молодёжи. Но в отсутствие системных изменений их ставка на массовость себя не оправдала и даже дала обратный эффект…

GOLOS — NARODA . KZ . «Рекорд, к которому мы не готовы: хватит ли в Казахстане элеваторов для небывалого урожая?» — В этом году Казахстан может получить очень большой, если не рекордный, урожай зерна. Примерно такой, какой был в 2011 году. Но, кроме бравурных сводок о небывалом плодородии, 2011-ый был ознаменован крупными скандалами: зерна было так много, что фермеры не знали где его хранить, перед элеваторами выстраивались километровые очереди груженных КамАЗов, но часть урожая все равно пристроить никуда не удалось. И зерно осталось просто гнить на полях под снегом. Стоит ли готовиться к такому же трагическому сценарию сейчас, или же за долгие годы что-то кардинально изменилось.

CHECK-POINT.KZ. «Назад в будущее: в Казахстане идут споры о потерянном времени» — Возможно, вы и не заметили, но в Казахстане внезапно привычным делом стало наблюдение за реализацией концепции «слышащего государства», которая незаметно развилась от дежурных аккаунтов чиновников в социальных сетях до публичных слушаний в регионах, в стенах парламента или правительства. Сейчас на наших глазах разворачиваются сразу несколько таких сюжетов — обсуждаются строительство АЭС, отмена утилизационного сбора и возврат к прежним часовым поясам. Вот на последней теме и заострим внимание.

EXCLUSIVE . KZ . «Как министерство культуры намерено разобраться с неравными зарплатами женщин и мужчин в Казахстане?» — Министерство культуры и информации РК разработало план действий по продвижению равных прав и возможностей мужчин и женщин на 2024-2027 годы – он выложен на сайте «Открытые НПА». Он состоит из четырех блоков (область образования, здравоохранение, сфера занятости и социальной защиты, брачно-семейные отношения и воспитание детей) и включает больше 50 мероприятий и инициатив во всех этих областях.

VLAST . KZ . «Почему арыки – это не ливневая канализация?» — Ежегодно акимат Алматы выделяет бюджетные средства на борьбу с подтоплениями при обильных дождях. Для решения проблемы власти восстанавливают старые дождевые коллекторы, а также соединяют с ними арычные сети и прокладывают новые арыки. Тем не менее, эксперты отмечают, что более рациональным решением было бы строительство закрытой системы ливневой канализации. Власть объясняет, в чем ее отличие от арычной сети, почему арыки нельзя использовать для отвода ливневых стоков, и как еще город может уменьшить количество дождевых стоков и подтоплений.

TIME . KZ . «Изгнание мотодьявола» — Нас ждет мотобунт? В Алматы за месяц отработки республиканского ОПМ “Правопорядок” стреножили около тысячи водителей “моторашек”. Для сравнения: за весь 2023-й водворили на штрафстоянку 628 мопедов. У половины из нынешних “пленников” причина водворения в том, что документов на технику нет. Парадокс или даже беспредел! Ведь сегодня по закону документы на мопед объемом меньше 50 “кубиков” иметь вовсе не обязательно. И как теперь вернуть свое имущество?

CARAVAN . KZ . «Казахов мало, поэтому надо рожать: социолог Ольга Исупова о феномене чайлдфри в Казахстане» — Два года назад Казахстанский институт общественного развития проводил массовое анкетирование в Казахстане, в результате выяснил, что 7,6 % опрошенных семей не хотели иметь детей. Нельзя сказать, что такой показатель как-то повлияет на рождаемость, но чайлдфри у нас есть. И это несмотря на то, что государство активно поддерживает молодые семьи, выделяет социальные пособия, обеспечивает жильем, всячески поддерживает в воспитании детей. Почему это происходит, корреспондент выяснила у социолога Ольги ИСУПОВОЙ. Читая лекцию на эту тему в казахстанском Лектории кочевников, доктор PhD по социологии отметила, что отказ от рождения детей — это естественное следствие нашей современной жизни.

ZAKON . KZ . «Колыбель надежды: сколько новорожденных оставили в беби-боксе в Алматинской области» — Беби-боксы называют колыбелью надежды. Эта система уже успела спасти несколько жизней. Zakon.kz рассказывает, сколько младенцев подбросили в будку для отказников в Алматинской области. Новость о том, что 14 июля в Алматы во время сортировки мусора нашли мертвого новорожденного, шокировала казахстанцев. Тело мальчика завернули в пакет. Нерадивую маму разыскивает полиция, выясняются обстоятельства произошедшего. Жадыра АХМЕТОВА — Ведь это маленькое чудо можно было спасти, отдать в детский дом, а если хочется анонимности, то оставить младенца возле больницы или полиции. Это никак не преследуется законом и не наказывается.

LITER . KZ . «Как защитить детей от сексуальных домогательств?» — Психолог и эксперт в вопросах профилактики бытового насилия, руководитель психологического центра “Келешек” Наталья СЕМЕНЕНКО — Сексуальное воспитание — это не про то, откуда дети берутся, детям показывать, их развращать. А это как раз про защиту себя, про понимание своего тела, что мое тело — это мое, оно принадлежит только мне. Это и про правовую ответственность. Я даже со следователями сталкиваюсь и объясняю им, что если девчонка в 13 лет выглядит как 18-летняя, то мужчина, который совершает с ней противоправные действия сексуального характера, должен быть привлечен к ответственности однозначно.

TENGRINEWS . KZ . ««Попала в рабство»: казахстанка об обратной стороне трудоустройства в Дубае» — В последние годы казахстанцы активно уезжают на работу. Соискатели, как правило, находят свои плюсы в трудоустройстве вдали от дома. Однако не всегда иностранный работодатель может оказаться честным и добросовестным. Порой молодые люди попадают в «рабочее рабство», из которого не могут выбраться годами. Свою историю рассказала казахстанка, которая с трудом уехала обратно в Казахстан.

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