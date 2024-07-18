«Рейтинг управленческой элиты». «Дефицит как в 90-е или курс – 1000 тенге: сможет ли Казахстан избавиться от влияния доллара?». «Превратится ли этой зимой Алматы в Экибастуз». «Что братья Махмудовы сделают с легендарной гостиницей Almaty»

Сетевой Казахстан 18 июля 2024г.

OFSTRATEGY . KZ . «Рейтинг управленческой элиты за II квартал 2024 года» — Первое место в рейтинге государственных органов, также как и по итогам I квартала, занял Мажилис Парламента РК во главе с Ерланом КОШАНОВЫМ… На второй позиции рейтинга, лишь немногим отставая от Мажилиса, оказалось Министерство иностранных дел во главе с Муратом НУРТЛЕУ… Государственный советник Ерлан КАРИН расположился на 3-м месте … Глава правительства Олжас БЕКТЕНОВ замыкает четверку лидеров… Немного не дотянули до порога в 4 балла вице-премьер Канат БОЗУМБАЕВ (3,99 балла) и Сенат Парламента во главе с Мауленом АШИМБАЕВЫМ (3,97 балла).

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Дефицит как в 90-е или курс – 1000 тенге: сможет ли Казахстан избавиться от влияния доллара?» — На прошлой неделе глава Нацбанка Казахстана заявил, что казахстанцев не должен волновать курс доллара. Тимур СУЛЕЙМЕНОВ объяснил это тем, что все расчёты, кредиты и зарплату начисляют в тенге. Несмотря на слова Сулейменова, эксперты и СМИ все же следят за обменным курсом, и даже их незначительные скачки вызывают беспокойство общества. Можно сказать, что ставка доллара стала мерилом ценности национальной валюты. Какова связь американского доллара и казахстанской экономики, как колебания курса валют влияют на платежеспособность республики разбиралась корреспондент…

TIME . KZ . Петр СВОИК – «Референдум: когда, за что и против чего?» — 1 сентября исполнится год с момента объявления президентом решения о референдуме по поводу строительства АЭС в Казахстане с обещанием назвать дату позднее. Теперь со слов главы государства мы точно знаем, что плебисцит состоится осенью, но вот дату определит правительство. Надо полагать, столь долгая неопределенность и раньше была связана с нерасторопностью кабмина. Но почему же он откладывает и откладывает момент определения дальнейшей судьбы казахстанской энергетики?

«Бокс усиленно пытаются затащить в политику» — Прославленный казахстанский боксер Геннадий ГОЛОВКИН меньше полугода руководит Национальным олимпийским комитетом Казахстана, но уже успел попасть в скандальную ситуацию. Большой ажиотаж вызвало заявление GGG о том, что он хочет, чтобы Казахстанская федерация бокса вышла из IBA, которой руководит россиянин Умар КРЕМЛЕВ, и перешла в недавно созданную американцами и англичанами ассоциацию World Boxing. И это при том, что сам GGG никакого отношения не имеет ни к IBA, ни к отечественной Федерации бокса.

ORDA . KZ . «Штрафы и ограничения для бывших коррупционеров: как будет работать новый закон о госзакупках» — Недавно в Казахстане приняли новый закон о государственных закупках. В теории он должен увеличить прозрачность и эффективность госзакупок. Но как оно будет на деле — пока неизвестно. Сфера госзакупок давно стала окном коррупционных возможностей всех масштабов, позволяющим чиновникам мухлевать буквально на всём — от скрепок и карандашей до плотин и дорог. Orda.kz разбиралась, как новый закон позволит снизить коррупцию в Казахстане. Реформы в законе можно условно разделить на несколько блоков.

CARAVAN . KZ . Сергей ТУНИК — «Превратится ли этой зимой Алматы в Экибастуз» — В пятницу, 12 июля, в нескольких районах Алматы утром вырубали свет. В нашей редакции в течение нескольких часов — 6-7 раз. Журналисты не только «Каравана» (в нашем здании несколько радиостанций и телеканалов, включая «Хабар» и КТК), глядя в почерневшие мониторы компьютеров, матерились – кто про себя, а кто и вслух… Пошли разбираться с нашими энергетиками. А те развели руками: мы не виноваты. Это новые жилые комплексы включаются в общегородскую энергосистему. Так-так… По предварительной информации, в пятницу «включались» три-пять ЖК. Что будет к Новому году, когда в эксплуатацию сдадут еще 7-8 комплексов? Общегородской коллапс? Допустим, до Нового года в эксплуатацию сдадут, ну, пусть еще несколько ЖК. Какие гарантии, что после этого не будет проблем со светом, с газом, горячей и холодной водой, канализацией?

KZ . KURSIV . MEDIA . «Крупные акционеры ERG Машкевич и Шодиев покинули совет директоров группы. Новым главой стал сын их партнера» — Eurasian Resources Group (ERG) сообщила об изменениях в составе совета директоров. Из управляющего органа ушли основатели и крупные акционеры группы Александр МАШКЕВИЧ и Патох ШОДИЕВ. Новым главой СД вместо Машкевича стал Шухрат ИБРАГИМОВ, один из сыновей бывшего владельца ERG, ныне покойного предпринимателя Алиджана Ибрагимова. Патоха Шодиева заменит его сын – Сабир Шодиев. На место Александра Машкевича придет Эдуард Сурлевич. Зампремьера Серик Жумангарин и министр финансов Мади Такиев продолжат работу в качестве членов совета директоров.

FORBES . KZ . «Что братья Махмудовы сделают с легендарной гостиницей Almaty» — Гостиница Almaty на протяжении уже почти 60 лет является визитной карточкой южной столицы. Сейчас историческое здание переживает очередную реконструкцию. Сохранит ли гостиница свой архитектурный облик? Что вообще собирается с ней сделать новый владелец — группа Orbis Kazakhstan, которую контролируют братья Фаррух и Сухраб МАХМУДОВЫ? Сколько денег вложат в отель? Об этом корреспонденту Forbes Kazakhstan рассказал финансовый директор Orbis Kazakhstan Таир АСАНГАЛИ. Напомним: Orbis Kazakhstan приобрела гостиницу Almaty у компании Нурлана Смагулова Astana Group в середине 2022 года.

TENGRINEWS . KZ . ««Ведут себя хорошо». Как и где отбывают наказание бывшие казахстанские чиновники» — В 2016 году за получение взятки в особо крупном размере был осужден экс-глава нацкомпании «Астана ЭКСПО-2017», бывший министр туризма и спорта Талгат ЕРМЕГИЯЕВ. Впоследствии экс-чиновник оказался в центре скандала уже будучи заключенным. В прошлом году тюремные сроки получили бывший вице-министр труда и социальной защиты населения Альжан АЛЬТАЕВ и вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Тимур ТОКТАБАЕВ.

SPIK . KZ . Женис БАЙХОЖА – «Казахстан на Олимпиаде-2024: вклад регионов, национальный и гендерный состав» — До официального старта Олимпиады-2024 осталось чуть больше недели. На неё отобрались 80 казахстанцев, что стало абсолютным антирекордом за всю историю участия нашей страны как самостоятельного субъекта международного олимпийского движения в летних Играх. Мы решили проанализировать вклад регионов РК в подготовку спортсменов, квалифицировавшихся на ОИ, а также гендерный и национальный состав атлетической делегации Казахстана, собирающейся отправиться в Париж.

ZAKON . KZ . «Всеобщее декларирование: ответы на популярные вопросы» — В Казахстане начался третий этап всеобщего декларирования населения. Не позднее 15 сентября декларацию об активах должны будут сдать руководители и учредители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, а также их супруги. Zakon.kz публикует ответы на популярные вопросы.

MK — KZ . KZ . «О космосе — просто и профессионально» — Космос. Мы знаем о нем так много и одновременно ничего. Однако космос становится значительно ближе и понятнее, когда перо в руку берет человек, умеющий приземлить космическую фразеологию до понятных рядовому читателю эпитетов. В Казахстане таких экспертов можно пересчитать по пальцам одной руки, и один из них гость редакции, главный редактор, издатель журнала «Космические исследования и технологии» Нурлан АСЕЛКАН. О том, как зарождалось, росло и трансформировалось главное в стране издание о космосе, он рассказал нам в эксклюзивном интервью — Я с детства испытывал большой интерес к техническим вещам. Ко всему, что связано с морем, космосом и т.д. Именно в период моего детства вышли на пик своей популярности такие журналы, как «Вокруг света», «Наука и жизнь», «Техника — молодежи».

GOLOS — NARODA . KZ . «Китайским сайтам пришел конец? Кому выгодно поднимать налог в Казахстане» — В Казахстане планируют ввести налог на покупки с иностранных маркетплейсов. Это решение пришло к чиновникам в самый разгар онлайн-шоппинга, не только в Казахстане, но и во всем мире. С 2018 года объем покупок в сети вырос в 10 раз. Эксперты считают, что введение нового налога — это лоббирование интересов владельцев торговых домов и рынков. Редакция разбиралась в том, как введение нового налога скажется на казахстанцах.

EXCLUSIVE . KZ . «Почему государство не заинтересовано в процветании отечественной киноиндустрии?» — «Снимать очень сильные, получающие призы на международных фестивалях авторские картины, которые массовый зритель никогда не увидит, стало традицией казахского кино», – считает специалист по авторском управу, кандидат юридических наук Темирлан ТУЛЕГЕНОВ. – С принятием Закона о кино в 2019 году ситуация фактически не поменялась, так как в нем заведомо заложена коррупционная составляющая».

AZATTYQ . ORG . ««Страх победил». Комика из Алматы арестовали после шутки про коррупцию. Как это повлияло на стендап-сообщество?» — В конце мая суд в Алматы арестовал на 15 суток стендапера Нурасхана БАСКОЖАЕВА из-за мата в выступлении. Полиция и суд посчитали стендап-клуб публичным местом и применили к Баскожаеву статью о «мелком хулиганстве». Коллеги комика считают, что его посадили за частые шутки про политику и коррупцию. Азаттык пытался разобраться, что произошло в стенах Central Stand Up Almaty, но многие комики отказались от своих слов перед публикацией. Добились ли власти своей цели?

PRESS . KZ . «Нуртас Адамбай всполошил соцсети своими извинениями» — Казахстанский актер и режиссер Нуртас Адамбай публично извинился перед президентами Казахстана, России, Беларуси, депутатом Ренатом Заитовым, бывшим президентом Нурсултаном Назарбаевым и российским музыкантом Андреем Макаревичем за свои прежние высказывания «по глупости».

365 INFO . KZ . «Девушка, восхвалявшая Гитлера, попала под следствие в Алматы» — Девушка, оскорблявшая русских и казахов, воевавших против фашистской Германии в Великую Отечественную войну, задержана в Алматы и попала под следствие.

***

© ZONAkz, 2024г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.