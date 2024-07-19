Двойное дно «Закона Салтанат»

Криминализация воспитательного процесса разрушает семью

Эта статья написана на основе материалов, предоставленных нашей редакции РОО Казахстанский союз родителей.

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В Уголовный кодекс Республики Казахстан введен ряд социально опасных поправок, на взгляд РОО Казахстанский союз родителей закрепляющих ювенальные инструменты в самом худшем смысле этих слов. В связи с законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей» – известен как «Закон Салтанат» – по криминализации так называемого «семейно-бытового насилия» есть ряд принципиальных проблем, которые требуют немедленного разрешения.

I

В четвертой части статьи 68 «Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением» появился новый, угрожающий благополучию граждан пункт. Речь о преступлениях, совершив которые лицо не имеет право на примирение с жертвой.

В старой редакции содержалось восемь оговорок, запрещающих примирение. Среди них пытки и изнасилование несовершеннолетних. Теперь сюда же относят «преступления, связанные с насилием в отношении несовершеннолетних, за исключением случая совершения такого преступления лицом, не достигшим совершеннолетия». Сопоставляя старую редакцию списка запретов на примирение и новую, мы ясно видим, что введенное дополнение направлено не против маньяков и истязателей, которые растлевают и наносят физический вред детям. Анализ широкого, не вполне ясного понятия «насилие» показывает, что новый пункт направлен против самого широкого круга лиц.

Обоснование разработчики поправки привели скупое: «вводится для недопущения уголовных преступлений против детей посредством неотвратимости ответственности».

Однако данная поправка вместе с другими криминализирующими так называемое «семейное насилие», приведет не к уменьшению количества уголовных преступлений против детей, а к криминализации воспитательного процесса. В результате вырастет поколение без социальных координат, которые дают воспитание и социализация в семье. Сам институт семьи будет разрушен, а с ним и непоправимый удар получит государство.

Это произойдет потому, что в казахстанском законодательстве не содержится конкретных формулировок, позволяющих определить, что следует считать «насилием», а что нет. Международные правовые акты также не дают четкого ответа на вопрос что такое насилие над ребенком или жестокое обращение с ним.

Данное понятие вносит неопределенность в систему права. К примеру, в законе РК «О профилактике правонарушений» не предусмотрено отдельно понятие «насилия». И это правильно, в противном случае необходимо для всех правонарушений в разрезе сфер их совершения «изобретать» какие-то формы «насилия», приводящие к совершению самого правонарушения.

Однако новый закон вводит рычаги, нажимая на которые любой конфликт в любой семье, даже благополучной и законопослушной, может быть истолкован как насилие над ребенком. Сам ребенок, не понимая последствий (в силу возраста и гормональных изменений), может донести на своих родителей, обвинив их в психологическом (требования делать уроки, порвать с дурной компанией) или экономическом (отказ выдавать карманные деньги) насилии.

Подобные конфликты чаще всего исчерпываются в кратчайшие сроки, если посторонние не провоцируют их дальнейшее развитие (когда ребенка не настраивают против родителей, если авторитет родителей не дискредитируется, а, напротив, укрепляется). Ребенок и родители приходят к взаимопониманию, и в семье воцаряется мир. В случае же вмешательства ювенальных структур в семью путь к примирению, по логике разработчиков закона, для семьи отрезается. В итоге ситуация усугубляется. Ребенок лишается попечения и заботы родных людей и попадает в новую реальность, отнюдь к нему не дружелюбную.

При массовом применении подобной практики будет нарастать стресс в обществе и, как следствие, социальная напряженность. Основа благополучия государства – крепкие семьи. Чтобы упрочить нашу базовую основу, мы считаем, следует убрать норму о запрете на примирение в случае совершения непонятного «насилия» в отношении несовершеннолетнего.

II

Статья 108-1 УК РК криминализует «умышленное причинение легкого вреда здоровью», вводя за это теперь уже уголовное правонарушение наказание в виде штрафа, исправительных и общественных работ, ареста. Более того, в качестве отяжеляющего фактора устанавливается совершение данного правонарушения «в отношении заведомо несовершеннолетнего».

С нашей точки зрения, из этого следует, что семья причисляется к отягчающим обстоятельствам. Поскольку в первую очередь именно родители осведомлены о том, достиг ли их ребенок совершеннолетия. А значит страдать от данной поправки будут прежде всего родители. Тем самым создаются негативные социальные последствия в виде дискредитации института семьи как такового и ориентирования граждан на одинокую, бездетную жизнь.

Законом Республики Казахстан от 3 июля 2017 года № 84-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной системы» объективно и справедливо этот проступок был семь лет назад переведен в административный порядок наказания. Соразмерно легкому вреду здоровью, наказание в виде штрафа или помещения виновного под арест на период времени, за который легкий вред потерпевшего полностью восстановится. Лишение свободы за столь незначительный проступок – крайне неадекватная мера наказания.

В контексте состоявшегося 24.09.2020 г. присоединения Казахстана к протоколу ООН об отмене смертной казни за тяжкие преступления, выглядит абсурдным перевод административных правонарушений в семейно-бытовых отношениях в разряд уголовных преступлений, предусматривающих реальные сроки наказания!

Как следствие, в РК будет увеличиваться тюремное население за счет членов семей. Тех семей, которые будут в результате распадаться. В то же самое время, вследствие взятого Казахстаном курса на гуманизацию уголовно-исполнительной системы, на свободу будут выпускать лиц, совершивших тяжкие преступления в отношении посторонних людей.

Получается, что настоящие преступники будут на свободе, а тюрьмы заполнятся родителями?! При таком подходе наркоторговец, подсаживающий наших детей на наркотики, будет гулять на свободе, а честный отец, заставший сына в компании наркоманов и пытающийся спасти его, сядет в тюрьму за подзатыльник!

Нет сомнений в том, что такие законодательные инициативы с несправедливыми перекосами приведут к правовому нигилизму в обществе.

Теперь, когда легкий вред здоровью криминализирован, когда дела по таким правонарушениям заводятся без заявления потерпевшего, открывается легкий путь для лишения родителей их родительских прав! Это ювенальная норма. Она напрямую связана с Кодексом РК о браке (супружестве) и семье, который в статье 75 гласит: «Родители лишаются родительских прав, при совершении ими умышленного уголовного правонарушения против жизни или здоровья своего ребенка, супруга либо других членов семьи».

Чтобы не допустить правового хаоса новая статья 108-1 УК РК должна быть отозвана и пересмотрена.

III

УК РК был дополнен статьей 109-1 следующего содержания:

«Побои

Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, – наказывается штрафом в размере до восьмидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмидесяти часов, либо арестом на срок до двадцати пяти суток. Те же деяния, совершенные:

…2) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением профессионального, или общественного долга;

3) в отношении лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного;

…8) в отношении заведомо несовершеннолетнего, – наказывается штрафом в размере от ста до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок от ста до двухсот часов, либо арестом на срок от тридцати до пятидесяти суток».

Данная статья ранее содержалась в КоАП и при переводе ее в Уголовный кодекс была изменена. Считаем, что этот шаг неоправдан и опасен.

Исходя из диспозиции статьи, побои не влекут появления гематом на теле или вреда здоровью, их последствия незначительны. Поправка вводит абсолютно несоразмерные, абсурдные виды уголовных наказаний за побои.

Административное наказание для такого поступка, совершенного в результате конфликта между членами одной семьи, является вполне разумным, справедливым и достаточным. Крайне неадекватной представляется реакция на побои в виде возбуждения уголовного дела за шлепок родителем своего ребенка. Еще более неадекватным представляется наказание в виде непомерного штрафа в 700 тысяч тенге или ареста на полтора месяца. Такое наказание само по себе является самым настоящим экономическим, психологическим и физическим насилием не столько над правонарушителем, сколько над всей семьей в целом, которая потеряет доход или кормильца на определенный судом срок, а также получит статус социально-неблагополучной.

Иждивенцам такой семьи будут нанесены не только моральные страдания, но и экономические, поскольку уголовная судимость доставит в дальнейшем проблемы кормильцу с трудоустройством.

Кроме того, мы считаем, криминализация побоев, опять же, открывает легкий путь для лишения родителей родительских прав по статье 75 Кодекса РК о браке (супружестве) и семье.

Статью о побоях следует снова перевести в КоАП и оставить в старой редакции.

IV

Считаем, что поправки в статью 110 УК РК «Истязание» также направлены против семьи.

В старой редакции статьи 110 «истязание» определялось как:

«причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, если это деяние не повлекло причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью».

При этом истязание по части первой, без отягчающих обстоятельств, наказывалось «штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок».

Теперь же первая часть статьи 110 звучит так:

«Причинение физических или психических страданий путем насильственных действий, совершенных с особой жестокостью, издевательством с целью доставить мучения потерпевшему, если это деяние не повлекло причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, –

наказывается исправительными работами в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо лишением свободы на срок до трех лет».

Разработчики пояснили, что «поправка предполагает самостоятельный вид уголовно-наказуемого деяния, не связанного критерием «систематичность», однако по общественной опасности и характеру нарушаемого объекта охраны, являющегося тождественным систематическому насилию». Разработчики аргументировали тем, что «признак системности насилия в контексте поправки существенного значения не имеет, поскольку один и тот же нарушитель причиняет насилие к одной и той же жертве периодически под различными предлогами, осознавая противоправность и наказуемость действий».

Однако понятие «страдания» не имеет однозначного понимания в юридической науке и правоприменительной практике. Если понятие «физического страдания» еще является относительно определенным, будучи связанным с ощущением физической боли или дискомфорта (хотя и в данном случае оценки относительно того, насколько существенными должны быть такая боль или дискомфорт, чтобы считаться «страданием» в юридической науке расходятся), то понятие «психического страдания» вообще лишено какой-либо четкости. Нет ясной границы между «психическими» и «нравственными страданиями». В специальной литературе можно найти весьма разнообразные определения «психических страданий», к примеру: «психические страдания – это негативные эмоциональные реакции». То есть под психическими страданиями может пониматься все что угодно.

Таким образом, под указанные в статье понятия психического страдания, издевательства можно подвести любое «умышленное действие» – принуждение ребенка делать уроки или убрать в комнате, выговор ребенку за плохое поведение, критика жены в адрес мужа или наоборот. Разные люди могут испытывать разные по силе негативные эмоции, то есть страдать от самых разных действий или бездействий ближних.

По нашему мнению, убрав ключевой признак систематичности, разработчики тем самым лишили статью смысла. Потому что за пытки, за угрозы, за оскорбления, за побои в действующих кодексах имеются отдельные статьи. Лишь признак систематичности делал правонарушение именно истязанием.

Истязание и побои схожи в том, что и то и другое квалифицируется при отсутствии средней степени вреда здоровью, различаясь только наличием или отсутствием систематичности. Однако если убрать признак систематичности, тогда под истязание возможно будет подвести любые действия воспитательного характера.

В законе ничего не говорится о причинении «особых» физических и психических страданий. Нельзя согласиться с тем, что отдельные, несистематические, насильственные деяния могут образовывать истязание. Аргументом в пользу такого решения является то обстоятельство, что в уголовном законе обе разновидности рассматриваемого деяния объединены одним термином — «истязание», что предполагает их систематичность, т.е. определенную последовательность во времени, содержанием которой выступают физические или психические страдания.

Складывается впечатление, что содержание предлагаемой поправки излагали вразрез с правилами формирования структуры статей Уголовного Кодекса лица, не имеющие компетенции в сфере уголовного права.

Указанную исправленную статью следует вернуть в ее изначальную редакцию.

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Общий вывод

В целом считаем, что наказание должно быть соразмерно преступлению и применяться ко всем без исключения правонарушителям на общих основаниях, независимо от наличия или отсутствия родственных отношений между правонарушителем и пострадавшим.

Преступления происходящие из семейных конфликтов могут иметь в своей основе ряд или одно из смягчающих обстоятельств, как то: беременность или постродовое психосоматическое состояние женщины, совершившей преступление; несовершеннолетие; внезапно возникшее сильное душевное волнение (аффект), вызванное насилием или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего; наличие малолетних детей у виновного; защита несовершеннолетних детей от посягательств родственника или близкого; совершение уголовного правонарушения вследствие стечения тяжелых личных, семейных или иных обстоятельств либо по мотиву сострадания, противоправности или аморальности поведения потерпевшего, явившегося поводом для уголовного правонарушения.

Таким образом, преступления в семейно-бытовых отношениях при наличии тех или иных смягчающих и (или) отягчающих вину обстоятельств должны квалифицироваться судом, исходя из конкретной ситуации. Иначе по навешенному «семейно-бытовому» ярлыку преступление автоматом переходит в категорию тяжелых, уравниваясь по социальной опасности с теми преступлениями, которые совершены преступной группой лиц по предварительному сговору.

Семья – не преступная группа. Такое приравнивание является правовым произволом и низвержением семейных отношений до особо опасной формы поведения. Подобная необдуманная манипуляция способна произвольно передернуть юридически устоявшуюся семейную систему в крайнюю уголовную плоскость, что может отторгнуть молодежь от желания заводить семьи и детей.

Считаем, что принятые поправки способны привести нашу малонаселенную страну к негативным социально-экономическим последствиям и к катастрофическому демографическому спаду с оттоком молодёжного населения в страны с более консервативной и выверенной правовой политикой. А также в страны, укрепляющие семейные отношения не под страхом наказания, а посредством экономического поощрения льготами, преференциями и субсидиями, созданием условий для достатка и благополучия, снимающих внутрисемейное и социальное напряжение.

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