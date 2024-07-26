«В Казахстане потратили триллионы на борьбу с бедностью: сколько реально дошло до малоимущих». «В Казахстане хотят вновь реформировать пенсионную систему». «Академия наук опровергла слова министра науки о лишении Назарбаева статуса академика»

Сетевой Казахстан 26 июля 2024г.

FORBES . KZ . «В Казахстане хотят вновь реформировать пенсионную систему» — В 1998 году правительство взяло за основу НПС Чили. В 2021 году произошел крен в сторону сингапурской модели, когда вкладчикам разрешили забирать пенсионные накопления на здоровье и жилье. В 2024-м заговорили о страховой – немецкой и шведской – моделях. Причем, как и в случае с ФОМС, термин «страхование» используется номинально – страховщиков в системе не будет. Смысл страхования – платить пенсионные взносы в обмен на гарантии неких выплат. Эксперты говорят, что страховая модель не панацея и, мало того, вряд и окажется «рабочей». В условиях ухудшения экономического положения она и вовсе может привести к коллапсу ПС.

SPIK . KZ . Куат АКИЖАНОВ – «Экономика Казахстана: под властью мейнстримной неоклассической теории. Часть 2-я» — Продолжаем разбор методов экономического управления, в основу которых заложены концепции неоклассической экономической школы. Глава 12 книги Гуриева называется «Миф 12. Дефицит бюджета не опасен и для экономики в целом, и для каждого из нас». Это один из самых опасных тезисов для экономистов-либералов, так как он противоречит догмату неоклассической эпистемологии монетаризма. Взятая на вооружение неолибералами в качестве руководства монетарной и фискальной политикой, данная теория используется для определения уровня государственных расходов и характера инвестиций в стране.

CARAVAN . KZ . «В Казахстане потратили триллионы на борьбу с бедностью: сколько реально дошло до малоимущих» — Ровно год назад депутаты мажилиса пересмотрели эффективность госпрограммы повышения доходов населения до 2025 года. Точнее, ее неэффективность. Но все же решили, что ее надо продлить до 2029-го. А во сколько обойдется госбюджету эта «продлёнка»? Документ принимали в 2022 году. Что пошло не так, если документ пересматривали и обсуждали еще и этим летом? Цель программы – повышение доходов населения и снижение уровня бедности. Если верить международному агентству Global finance, то по второму пункту Казахстан во второй сотне мира по итогам прошлого года. Выше нас даже Таджикистан. Да ну! Поэтому этой конторе можно верить далеко не всегда.

LITER . KZ . «АРРФР обещает, что новые предельные ставки облегчат долговую нагрузку казахстанцев» — Вопросы долговой нагрузки населения и закредитованности становятся все более актуальными в Казахстане. Высокие ставки по кредитам, особенно в секторе микрофинансирования, приводят к увеличению задолженности граждан и растущему числу просрочек. В ответ на эти вызовы Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) совместно с Национальным банком разработало новые меры, направленные на снижение годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) по кредитам и микрозаймам. Директор департамента методологии и пруденциального регулирования финансовых организаций агентства Даурен САЛИМБАЕВ поделился своим мнением и комментариями относительно этих инициатив.

KZ . KURSIV . MEDIA . «Академия наук опровергла слова министра науки о лишении Назарбаева статуса академика» — Национальная Академия наук опровергла заявление министра науки Саясата НУРБЕКА о том, что список академиков обновился и в нем больше нет экс-президента Нурсултана НАЗАРБАЕВА. 25 июля Академия наук выпустила заявление, в котором не признала слова министра, настаивая на том, что статус академика все еще имеют 146 человек. «Академики Национальной академии наук избираются тайным голосованием на общем собрании. Согласно уставу и сложившейся на протяжении многих десятилетий практике, статус академика присваивается пожизненно и может быть отозван в исключительных случаях, четко определенных уставом, лишь только на основе голосования членов Академии наук», — говорится в заявлении. На сайте Академии Нурсултан Назарбаев все еще числится в списке академиков.

NP . KZ . «Ушел на работу и не вернулся. Кто несет ответственность за пострадавших работников?» — Новости о травмах на рабочем месте или хуже — о человеческих жертвах появляются в информационном поле с нехорошей регулярностью. Все помнят трагедию на шахте в Карагандинской области в прошлом году. В начале января этого года земля ушла из-под автобуса на территории АО «Майкаинзолото» вместе с четырьмя спасателями. Последнее громкое происшествие произошло на ферросплавном заводе в Карагандинской области, где ожоги получили сразу шесть человек.

«Лечат или калечат. А может, обирают? Как медицина изменяет клятве Гиппократа, променяв ее на деньги» — Самая нашумевшая новость недели: Высшая аудиторская палата РК провела государственный аудит НАО «Фонд социального медицинского страхования» и его региональных филиалов за два предыдущих года. Выявив в итоге процедурные нарушения более чем на 32 миллиарда тенге, неэффективное планирование и использование средств на 31,1 миллиарда тенге. При этом, согласно отчету, сумма финансовых потерь и упущенной выгоды составила 11,8 миллиона тенге. Также было установлено 65 процедурных нарушений и 154 иных нарушения и системных недостатков. Материалы по фактам двойной оплаты медицинских услуг и приписок переданы в правоохранительные органы.

KZ . MEDIA . «Дидье Канесс: «Фотографии жертв, которых пытали утюгом, навсегда запечатлелись в моей памяти»» — Чрезвычайный и полномочный посол Франции в Казахстане Дидье КАНЕСС в августе завершает свою миссию в Казахстане, но продолжит читать казахстанскую прессу и следить за событиями в стране — Меня, как и всех казахстанцев, глубоко потрясли события января 2022 года, когда на фоне вспышки социального гнева была совершена попытка государственного переворота. Тяжесть последствий случившегося — 238 погибших по официальным данным — вызывает множество вопросов. Многие из них, увы, остаются без ответа.

KAZPRAVDA . KZ . Ержан ИСАКУЛОВ, генерал-майор, доктор политических наук, член Союза писателей РК – «О первом акиме Астаны» — Как известно, Указ Первого Президента РК Н.А.НАЗАРБАЕВА о переименовании города Акмолы, областного центра Акмолинской области, в город Астана был подписан 10 декабря 1997 года. В тот же день Глава государства своим указом назначил акимом новой столицы Казахстана ДЖАКСЫБЕКОВА Адильбека Рыскельдиновича. Следует отметить, что Адильбек Джаксыбеков в те годы был известной личностью, поскольку являлся основателем и президентом корпорации «Цесна», одним из успешных предпринимателей Целинного края, ученым, который в 1993 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Акционирование государственных предприятий: пути формирования и развития».

AZATTYQ . ORG . «Без своей крыши и в неопределённости. Как живут потерявшие жильё из-за паводков в Уральске» — Около полутора тысяч жителей Уральска, дома которых были разрушены во время весенних паводков, больше четырёх месяцев живут в эвакуационных пунктах — спортзалах и общежитиях учебных заведений. Многие не знают, смогут ли они вообще получить жильё или компенсацию вместо потерянного имущества.

TENGRINEWS . KZ . «100 лет назад немецкий ученый приехал в Мангистау. Вот что он написал о казахах» — Больше века назад немецкий врач и этнограф Рихард КАРУТЦ попал в Западный Казахстан. Полуостров Мангышлак (Мангистау) тогда был мало изучен, его населяли казахи и туркмены. Рихард Карутц делал путевые заметки о жизни и быте западных казахов и туркмен того времени. По результатам экспедиции его наблюдения были изданы в виде книги. Спустя почти 115 лет эти труды нашел, перевел на казахский язык и перевыпустил издатель Бахытжан БУХАРБАЙ —

EXCLUSIVE . KZ . «Почему казахстанский хоррор «Дәстүр» оказался актуальным и для России?» — В российский прокат вышел казахстанский фильм «Дәстүр» (Традиция), который зимой этого года установил в нашей стране абсолютный рекорд по сборам, собрав только за первую неделю больше миллиарда тенге. Для показа в России название картины не стали переводить на русский язык – на афишах написано «Дастур», то есть казахское слово в русской транскрипции… А значение в данном случае абсолютно верное: весь этот «хоррор» (ужас), что происходит в фильме «Дәстүр», происходит из-за того, что «так надо».

***

© ZONAkz, 2024г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.