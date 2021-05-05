Головоломка на таможне: куда деваются миллиарды долларов?

Вот уже несколько лет таможенная статистика Китая и Казахстана расходится не в нашу пользу. Бюджет недополучает сотни миллиардов тенге доходов

Расхождение таможенной статистики с Китаем в 2017 году составило 60% — $7 млрд. В 2019-м этот показатель сокращен до 48% ($6 млрд.). В прошлом году удалось снизить расхождение до 45% ($5,3 млрд.). И Комитет государственных доходов (КГД) министерства финансов РК планирует продолжить работу в этом направлении.

Что интересно, эта «вилка» включает не только операции по импорту, что объяснимо, если причиной, например, является занижение таможенной стоимости товаров, но и операции по экспорту (в пределах 9%).

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КГД заинтересовался этим вопросом, как только стало известно о столь существенных расхождениях. И вот что он выяснил сразу же: наибольший объем расхождений приходится на предметы одежды, текстильные изделия, обувь, игрушки, изделия из кожи. И попытался понять, не идет ли речь о контрабанде?

Какова же причина разности в статистике? Их, кстати, оказалось сразу несколько.

«Зачастую ошибочно предполагается, что это — нарушения законодательства, тогда как в основном расхождения связаны с методологическими особенностями формирования таможенной статистики, типичными для всех стран», — утверждают в КГД и поясняют, что по данным ООН, такие расхождения в «зеркальной статистике» не новость для внешних торгово-экономических отношений.

Так, часть ошибок носит технический характер: это наличие разницы в условиях поставок и классификации товаров (один и тот же товар может классифицироваться в странах разными кодами), а также различные таможенные процедуры (временный вывоз, временный ввоз и другие) и особенности стоимостной оценки товаров и пр.

Но также интересны и не методологические причины «таможенного разрыва». В частности, часть транзита китайских товаров, перемещаемых через Казахстан, в статистике КНР отражаются как экспорт в РК по признаку пересечения первой границы. Доля таких товаров достигает 50%. То есть, товар последует дальше, в пункт назначения, за пределы нашей страны, а статистика говорит о том, что этот товар получил Казахстан.

Еще она причина: товары, реализуемые через МЦПС «Хоргос» в статистике КНР отражаются как экспорт в РК, тогда как в нашей стране такая продукция оформляется в упрощенном порядке без декларирования. Доля таких товаров достигает 20%.

Но есть, конечно, и криминальная причина, и этот факт признают в КГД: недостоверное декларирование и занижение таможенной стоимости казахстанскими импортерами.

Чтобы наладить таможенную дисциплину, в Казахстане внедрено полное электронное таможенное декларирование и система управления рисками, которая назначает формы контроля автоматически. В 2020 году выявлено 53,5 тыс. нарушений (в 2019 году – 57,1 тыс.), в результате взыскано 25 млрд. тенге.

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В прошлом году Казахстан впервые среди всех стран начал обмениваться с КНР сведениями из экспортных деклараций на товары в онлайн режиме. «С Главным таможенным управлением КНР прорабатывается вопрос повышения качества сведений из экспортных деклараций (предварительное информирование) получаемых он-лайн. На сегодня каналы связи налажены, уровень идентифицированных данных составляет 25%», — сообщают в КГД.

Год назад создан Ситуационный центр Комитета госдоходов, который осуществляет контроль и мониторинг приграничных пунктов пропуска. В течение суток Центром анализируется порядка 1 тыс. рентген-снимков транспортных средств. В Нур-Султане надеются, что с помощью централизации таможенного контроля удастся снизить коррупционные риски.

В сентябре 2020 года запущен пилотный проект «Центр электронного декларирования», в рамках которого осуществляется контроль таможенной стоимости и классификации товаров. С момента запуска пилота за 2020 год произведено доначисление таможенных налогов и платежей в сумме 2,7 млрд. тенге.

Но и это еще не все. Завершены подготовительные работы для реконструкции и модернизации 9-ти автомобильных пунктов пропуска. Планируется увеличение пропускной способности пунктов пропуска до 8 раз (с 720 до 5 400 грузового автотранспорта в сутки).

«Также в рамках ЕАЭС ведется работа по внедрению навигационных пломб на международные перевозки, что упростит таможенные формальности для бизнеса и обеспечит сохранность товаров, находящихся под таможенным контролем», — считают в КГД.

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Но тут появляется другая проблема: лжетранзит.

«Усиление администрирования китайских товаров влечет переток импортируемых товаров в соседние страны с наиболее слабым администрированием и возможностью занижения таможенной стоимости», — сообщает пресс-служба КГД.

К примеру, в текущем году груши свежие в Кыргызстане оформлены по 0,65 долл./кг, тогда как в РК — по 1,04 долл./кг, грецкие орехи в скорлупе в Кыргызстане оформлены по 0,52 долл./кг, тогда как в РК — по 1,31 долл./кг.

Что делают наши таможенники? Усиливают контроль при перемещении товаров через казахстанско-кыргызскую границу, применяют навигационные пломбы, проводят предметные проверки. В 2020 году проверили более 2 тыс. единиц автотранспорта, и нарушения выявлены в 95% случаев! Лжетранзит сокращен с 21% в 2019 году до 13% в 2020 году, ввоз товаров в адрес фиктивных получателей сокращен в 9 раз (с 2,6 тыс. фактов в 2019 году до 295 фактов в 2020 году).

И все-таки, по примерным подсчетам, из-за расхождений по экспортно-импортным операциям с Китаем, бюджет ежегодно недополучает около 200 млрд. тенге.

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