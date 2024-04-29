Олимпийские лицензии в фехтовании и стендовой стрельбе, наши теннисистки в 1/8 финала турнира-«тысячника», юношеская сборная РК на чемпионате мира по хоккею и неудачный для лидеров тур футбольного первенства

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Фехтование: к мужчинам-шпажистам добавилась девушка-саблистка

В ОАЭ прошёл квалификационный турнир зоны Азии/Океании, на котором были разыграны последние квоты для участия в ОИ-2024. В каждом из трёх видов оружия (шпага, сабля, рапира) и у мужчин, и у женщин разыгрывалось лишь по одной индивидуальной лицензии – в общей сложности шесть. Поскольку казахстанские шпажисты-мужчины уже завоевали право участвовать в олимпийских соревнованиях, причём и в личном первенстве, и в командном, они в ОАЭ не поехали. А вот в пяти других дисциплинах наша страна была представлена.

Одна из шести стоявших на кону путёвок досталась Айгерим Сарыбай.

На снимке: Айгерим Сарыбай (фото с сайта Национального олимпийского комитета РК)

После группового этапа, по итогам которого была сформирована сетка «плэй-офф» для женщин-саблисток, она в поединках на выбывание с одинаковым счётом 15:11 взяла верх над соперницами из Вьетнама и Австралии, а в решающем бою за право поехать на ОИ победила представительницу Гонконга – 15:13. Айгерим стала первой в истории фехтовальщицей-казашкой, которая примет участие в Олимпийских играх.

Совсем немного не хватило для достижения заветной цели юной (всего 17 лет) казахстанской рапиристке Софье Актаевой. В групповом раунде она выиграла все четыре своих боя, поэтому попала сразу в четвертьфинальную стадию поединков на выбывание. Затем, победив соперниц из Гонконга и Таиланда, наша соотечественница дошла до финального противостояния, в котором с разницей в один укол уступила фехтовальщице из Филиппин – 14:15.

В турнире мужчин-саблистов от Казахстана выступал Артём Саркисян. Он тоже прошёл групповой этап без поражений, но в четвертьфинале со счётом 12:15 проиграл китайцу Шен Ченпеню, который, кстати, и выиграл соревнования, тем самым завоевав единственную олимпийскую квоту. Что касается других видов оружия, то в мужской рапире Галым Нурумов занял 3-е место, а в женской шпаге Софья Николайчук стала 5-й.

Стрелковый спорт: на Игры в Париж поедут два казахстанских «стендовика»

На прошедшем в Дохе заключительном олимпийском отборочном турнире по стендовой стрельбе казахстанцы завоевали две путёвки в Париж. Это удалось Марии Дмитриенко и Эдуарду Ещенко.

На снимке: Мария Дмитриенко (фото с сайта Международной федерации стрелкового спорта)

В столице Катара разыгрывались 8 квот – по две в каждой из четырёх дисциплин: мужском трапе (траншейный стенд), мужском ските (круглый стенд), женском трапе и женском ските. В них наши спортсмены ранее не смогли завоевать ни одной лицензии, тогда как в пулевой стрельбе на Олимпиаду отобрались уже 5 казахстанцев.

Первыми, ещё в начале минувшей недели, на стрельбище вышли мастера трапа. Женские соревнования собрали 79 участниц, среди которых были в том числе и те, кто уже имеет путёвки на ОИ. Квалификационный раунд проходил в течение двух дней, и по его итогам лидер казахстанской команды Мария Дмитриенко стала 7-й. То есть она остановилась в одном шаге от выхода в финальную стадию, к которой допускаются шесть сильнейших. Но четверо из пяти соперниц, опередивших её, уже имели олимпийские квоты, а ещё одна представляла страну, у которой в этой дисциплине их было две (максимальное возможное количество для каждой национальной сборной). Поэтому пара стоявших на кону лицензий досталась занявшей 6-е место француженке и нашей Дмитриенко.

А завершился турнир вчера соревнованиями в мужском ските. Отлично провёл их казахстанец Эдуард Ещенко. Он выиграл квалификационный раунд, в котором приняли участие 136 стрелков, а в соперничестве шести финалистов показал 3-й результат, уступив только шведу Маркусу Свенссону и эстонцу Питеру Юриссону. Поскольку скандинав ранее отобрался на Олимпиаду, путевки в Париж получат прибалт и казахстанец.

В женском ските Асем Орынбай, став 3-й в квалификации, тоже попала в число шести финалисток. Вместе с ней туда прошли одна участница, уже имевшая лицензию, а также представительница Китая, страны, уже выбравшей обе квоты. Так что Асем вместе с соперницами из Индии, Швеции и Азербайджана оспаривала две олимпийские путёвки. К сожалению, финал для неё не сложился, и она заняла итоговое 6-е место, а право поехать на ОИ получили индианка и шведка. Остаётся надеяться, что Орынбай, хорошо выступавшая в прошлом году, сумеет «зацепиться» за 28-ю, последнюю, квоту, которая достанется той, кто займёт самое высокое место в предолимпийском рейтинге среди спортсменок, не отобравшихся в Париж.

Теннис: обе представительницы Казахстана продолжают борьбу

В Мадриде проходит турнир серии WTA-1000 – один из двух крупнейших, проводимых на грунтовых покрытиях в преддверии открытого чемпионата Франции. В нём участвуют девять из десяти сильнейших на сегодня теннисисток мира, включая нашу Елену Рыбакину (4-я в рейтинге). Для второй представительницы Казахстана – Юлии Путинцевой (50-я) – этот турнир является возможностью подняться повыше в «табели о рангах», поскольку на «медленных» грунтовых кортах она с её физическими данными и манерой игры чувствует себя лучше, чем на харде и траве.

В первых двух кругах соперницами Путинцевой стали китаянки, располагающиеся в рейтинге выше, чем она. Сначала Юлия довольно уверенно победила Юань Юэ (37-я) – 6:2, 6:4, после чего остановила 8-ю ракетку мира Чжен Цинвэнь. Первый сет она выиграла в упорной борьбе – 7:5, а во втором при счёте 2:0 в её пользу представительница КНР снялась с матча. Вчера Путинцева встречалась на корте с американкой Кэролайн Доулхайд (56-я) и снова оказалась сильнее соперницы, отдав ей лишь по два гейма в каждом сете – 6:2,6:2. В 1/8 финала ей предстоит поединок с какой-то из двух россиянок – Дарьей Касаткиной (11-я) или Анастасией Павлюченковой (22-я).

Рыбакина, напротив, на «медленных» кортах чувствует себя не очень комфортно, но, тем не менее, пока не проиграла ни одного сета. В стартовом круге она отдыхала, а во втором одолела итальянку Лючию Бронцетти (46-я) – 6;4, 6:3. Вчера ей противостояла египтянка Маяр Ахмед Шериф (72-я). У неё Елена выиграла ещё более убедительно – 6:1,6:4. В следующем раунде она встретится с юной чешкой Сарой Бейлек (136-я). Если Рыбакина и Путинцева преодолеют эту стадию, то в 1/4 финала нас ждёт их очный поединок.

Хоккей: юношеская дружина Казахстана начала ЧМ с двух поражений

В финских городах Эспоо и Вантаа на минувшей неделе начался юношеский (U-18) чемпионат мира с участием команд элитного дивизиона мирового хоккея. Среди участвующих в нём десяти сборных есть и казахстанская. Наши юные хоккеисты на первом этапе попали в одну компанию с канадцами, шведами, чехами и швейцарцами. Прямо скажем, очень сильные соперники. Другую группу составили американцы, финны, латыши, словаки и норвежцы. По четыре команды из каждого квинтета выйдут в 1/4 финала, чтобы продолжить борьбу за медали.

Основу юношеской сборной Казахстана, руководимой Георгием Верещагиным, составили игроки столичных «Снежных Барсов», своего рода группы подготовки «Барыса». К ним присоединились хоккеисты из некоторых других городов – Усть-Каменогорска, Караганды…

Первый свой матч на мировом первенстве наша команда начала на мажорной ноте. К середине стартового периода она забросила в ворота сборной Швейцарии две шайбы – отличились Аристарх Киреев и Абзал Алибек. Но во второй трети поединка казахстанцы получили столько же ответных в свои ворота, а в заключительном пропустили ещё три – 2:5.

На снимке: Абзал Алибек празднует гол в ворота шведов (фото с сайта Международной федерации хоккея)

Назавтра, в субботу, они встретились на льду со шведами. И снова удачное для них начало (гол в исполнении всё того же Алибека), однако потом они не сумели провести больше ни одной результативной атаки, зато соперники семь раз заставили нашу оборону капитулировать – 1:7. Сегодня наши хоккеисты сыграют с чехами, а завтра – с канадцами.

Футбол: лидеры чемпионата дружно теряют очки

В 6-м туре первенства Казахстана ни один из клубов, занимавших места в верхней части турнирной таблицы, не смог избежать потерь: какие-то довольствовались ничьими, а какие-то и вовсе потерпели поражения.

Лидировавший в чемпионате «Актобе» неожиданно проиграл в Тадыкоргане местному «Жетысу» – 1:2. Шедший вторым костанайский «Тобол» потерял очки в домашней игре со столичным «Женисом», который вернулся в премьер-лигу после почти двадцатилетнего перерыва. Он имел большое преимущество во владении мячом, довольно быстро открыл счёт, но победу не удержал – 1:1.

В матче с другим клубом, возвращение которого в высший дивизион тоже состоялось спустя два десятилетия, ничейным исходом ограничился действующий чемпион страны шымкентский «Ордабасы». В Семипалатинске он уже на первых минут пропустил гол от местного «Елимая», но вскоре забил ответный, после чего зрители больше не увидели результативных атак – 1:1.

Алматинский «Кайрат» потерпел второе поражение подряд – теперь в Кызылорде от «Кайсара», который находился на последней строчке турнирной таблицы, имея после четырех проведённых встреч лишь одно очко, – 0:1. Причём единственный гол был забит на 4-й компенсированной минуте. Петропавловский «Кызылжар» проиграл в гостях «Атырау» – 0:2.

Неудачи конкурентов позволили «Астане», потерявшей много очков на старте чемпионата, но выигравшей в 6-м туре у туркестанского «Турана» (2:0) подняться на второе место.

Турнирное положение: «Актобе» – 10 очков (после 5 матчей), «Астана» – 10 (6), «Тобол» – 9 (5), «Ордабасы» – 9 (6), «Елимай» – 8 (5), «Кызылжар» и «Кайрат» – по 8 (6), «Жетысу» – 7 (4), «Атырау» и «Женис» – по 7 (6), «Кайсар» – 4 (5), «Туран» – 4 (6), «Шахтёр» – 3 (5).

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