«Чиновничество, надо сказать, активно не любит критику в свой адрес, но обожает читать ее про коллег». «Ассамблея, отстраненная от народа Казахстана». «Коррупция в Казахстане бьет рекорды». «Алматы приближается к полному переходу на безнал»

Сетевой Казахстан 6 мая 2021г.

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «Ничего не слышащее государство» — В первые годы независимости инерция перестроечной демократии была сильна, но власть начала требовать критику конструктивную, а с деструктивной стала бороться. По мере того, как критика стала ассоциироваться с политическими оппонентами Астаны, ее проявление стало считаться опасной патологией. С другой стороны, оппоненты начали правом на критику активно приторговывать, особенно на популярном рынке информационных войн и черного пиара. Чиновничество, надо сказать, активно не любит критику в свой адрес, но обожает читать ее про коллег (ну, и заказывать время от времени).

«Богатства природы идут с молотка» — Национальные парки Казахстана и другие охраняемые природные территории давно стали добычей коррупционеров и дельцов. Многочисленные скандалы вокруг нацпарков лишь подтверждают, что без неусыпного контроля они будут проданы и затем уничтожены.

SPIK . KZ . «Тяжелая поступь свободы слова: как изменилось информационное пространство в РК» — И мы уже наблюдаем, как столичная и алматинская пресса понемногу превращаются в самих себя образца начала «нулевых», когда воздух в республике буквально звенел от напряжения информационных схваток. Всего лишь за год высокопоставленных госслужащих, подвергшихся и подвергающихся прямо сейчас жесткой критике и нападкам СМИ и общественных деятелей, набралось столько, сколько не было в течение последних пяти лет. И мы уверены, что этот список будет пополняться и дальше – различные группы общественников, экспертов и СМИ проверяют, смогут ли они добиться прецедента: отставки выбранного в качестве мишени чиновника.

KZAIF . KZ . «Ни пяди не отдадим?» — Журналисты Виктор ВЕРК и Сергей КОЗЛОВ – о полемике вокруг земельного вопроса в Казахстане — Судя по статистике, никакого «засилья» частных землевладельцев в Казахстане нет. По данным на 2019 год, всего 1,38 процента сельхозземель находится в частных руках, в смысле – в собственности частников, и то преимущественно мелких. Остальное – долгосрочная аренда у государства, на ней сидят и пресловутые «латифундисты», за спинами которых торчат уши тех чиновников и политиков – всех тех, кто сейчас громче всего кричат об отлучении от земли иностранцев. Это чистейшей воды политический популизм!.. И зиждется она прежде всего на синофобии, тотально завладевшей массовым казахским сознанием: мол, придут «толпы китайцев» и оставят нас, сирых, без последнего достояния – родной землицы.

NOVGAZ.COM . Амиржан КОСАНОВ – «Ассамблея, отстраненная от народа Казахстана» — Елбасы, он же председатель Совбеза, он же лидер правящей партии, он же глава Ассамблеи народа Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ, передал одну из этих должностей (председательство в АНК) действующему президенту Касым-Жомарту ТОКАЕВУ. Сложилась уникальная и щекотливая ситуация: критикуешь АНК, значит, ты против дружбы и согласия между народами, а захочешь похвалить… — а не за что, или же ты однозначно апологет власти!

EHONEWS . KZ . «Коррупция в Казахстане бьет рекорды» — Все эти данные показывают, что, несмотря на падение ВВП и кризисные явления, связанные с пандемией коронавируса, количество коррупционных преступлений только выросло. Из этого можно сделать вывод, что коррупция в Казахстане имеет системный характер и необходимы коренные изменения в госуправлении, чтобы преодолеть это явление. Но в целом благоприятной почвой для роста хищений служит сама неолиберальная модель сырьевой экономики, навязанная Западом, в рамках которой разграбление является смазкой и приводным ремнем всего механизма. Примечательно, что коррупционеры несут в итоге символическое наказание либо освобождаются из мест заключения через один-два года нахождения под стражей.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Елжана Биртанова и Олжаса Абишева подозревают в растрате 1,5 млрд тенге бюджетных средств» — Гособвинение предлагает продлить еще на месяц срок домашнего ареста бывшего министра здравоохранения РК Елжана БИРТАНОВА с ужесточением органичений, передает Azattyq Rýhy. В Нур-Султане в среду, 5 мая, в Специализированном межрайонном следственном суде началось очередное судебное заседание по продлению домашнего ареста экс-министра здравоохранения РК.

TIME . KZ . «Безобразие на промышленной основе» — В последнее время у руководства страны накопилось много вопросов к индийскому инвестору Лакшми МИТТАЛУ. На прошлой неделе собственник ArcelorMittal был на приеме у главы государства и премьер-министра, где наконец-то представил план модернизации производства и взял на себя обязательства по улучшению экологической ситуации в Карагандинской области. Судя по всему, миллиардер, неожиданно прибывший в Казахстан, получил последнее предупреждение…

«Нуждаетесь – попросите» — В Министерстве труда и социальной защиты населения поясняют: меры поддержки граждан оказывают за счет средств акиматов в зависимости от возможностей местных бюджетов. Мы рассмотрим предоставляемые виды социальной помощи на примере Алматы и Нур-Султана. Жители других областей могут поинтересоваться в своих акиматах, на что из перечисленного они также могут рассчитывать и какие еще есть виды социальной поддержки на местах.

ZAKON . KZ . «Нигматулин попросил Цоя не морочить голову казахстанцам по вакцинации» — В Казахстане количество вакцинированных от коронавируса начнут считать по-новому. Министра здравоохранения Алексея ЦОЯ попросили учитывать только тех граждан, кто вакцинирован двумя компонентами вакцины…

AZATTYQ . ORG . «В основном казахстанцы «синие». Приложение Ashyq спасет бизнес от банкротства, но это не точно» — С 5 мая доступ в общественные заведения будет возможен только по QR-кодам в приложении Ashyq. Постановление главного санитарного врача гласит, что с сегодняшнего дня по этому приложению могут начать работу закрытые уже больше года караоке-бары, банкетные залы и продлен график работы пунктов общепита, боулинг-залов и даже бильярдных клубов. Казалось бы — вот оно решение: показал свой «не опасный» статус и свободен в передвижениях, но не всё так просто.

FORBES . KZ . «Алматы приближается к полному переходу на безнал» — Аналитический центр АФК представил обзор статистики по безналичным карточным операциям за 1 квартал 2021 года… Алматы приближается к полному переходу на безнал: его доля выросла до 85% с 71% ранее. Темпы прироста кредитных карт в обращении (+77% г/г) в два раза опережают соответствующий показатель дебитных (+38% г/г). При этом превалирующими по количеству остаются дебитные карты (37,9 млн vs 12,1 млн). Соответственно, количество дебитных карт в обращении на 100 жителей страны составляет 201 единиц, кредитных – 64. Регионы страны используют потенциал роста оплат по безналу: доля безналичных оплат впервые стала превалирующей во всех областях страны.

365 INFO . KZ . «Реальная инфляция выше официальной, потому что это политика» — Согласно исследованию Центробанка России, в апреле 2021 года потребители оценили рост цен в районе 14,5%. Официальная инфляция за тот же период составила 5,5%. Схожая ситуация с инфляцией и в Казахстане, считает эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП) Магбат СПАНОВ. Правительство в Казахстане пытается искусственно сдерживать инфляцию. Но чтобы она не росла, надо развивать собственное производство. По его мнению, чтобы взять под контроль инфляцию, для начала надо определить, кто в стране отвечает за макроэкономическую политику: администрация президента, правительство, агентство по реформам, министерство Нацэкономики или Нацбанк.

«Дамы в нижнем белье на «Кунделiк» — кто зарабатывает на рекламе?» — Реклама на страницах учебного сайта «Кунделiк» давно стала нормой, но теперь там появились еще и красотки в нижнем белье. Пользователи образовательной платформы «Кунделик» уже неоднократно жаловались на обилие рекламы на ресурсе. Всплывает реклама еды, шуб, магазинов техники или апартаментов от застройщика. А некоторые и вовсе столкнулись с пышногрудыми красотками, рекламирующими нижнее белье.

VLAST . KZ . «Прощание с домом» — Выходной день, оживленный перекресток Абая-Байзакова. Во дворе трех двухэтажных домов по улице Байзакова, ожидающих сноса, аккуратно накрыт маленький стол. Жильцы этого района организовали встречу «Прощание с домиками», чтобы «просто проститься и погрустить, как принято у людей». «Сложный вопрос, почему именно эти три дома (№279, 279А, и 279Б — прим. V) идут сейчас под снос. Много слухов и домыслов, но везде фигурирует Комитет национальной безопасности, который находится в непосредственной близости к домам. Ходят слухи, что они хотят расширить свою площадь», — говорит Надежда Червякова.

MATRITCA . KZ . Серик МАМБЕТОВ – «Понаехавшие в Алма-Ату или синдром Геббельса?» — Многие мои ровесники и постарше, приехавшие (некоторые считают, что понаехавшие) из аулов, сел и областных центров учиться в Алматы, хорошо помнят так называемый «Жетімдер бұрышы» (дословно Сиротский угол или Угол Сирот) на тогда Пастера – Карла Маркса, ныне Макатаева – Конаева. Там собиралась приезжая бездомная студенческо-рабочая молодежь (ну, откуда дом, даже общаг не хватало) в поисках угла. Это была своего рода биржа жилья, эдакая офф-лайн «Крыша кей зэт». В аренду предлагалось всё – от халуп до вполне респектабельных помещений.

LITER . KZ . «В Нур-Султане женщина заявила, что не отдаст приемного ребенка биологической матери» — Жительница Нур-Султана считает, что у нее больше прав на приемную дочь, чем у биологической матери, и готова это доказать…

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