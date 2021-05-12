«В некоторых министерствах дают и вовсе 36 окладов»

Скандал вокруг огромных финансовых выплат некоторым министрам и их заместителям показал, что решения о вознаграждении принимаются едва ли не автоматически и с результатами работы чиновников почти не связаны

Не так давно депутат Азат Перуашев выступил с критикой в адрес министерства здравоохранения, при этом в контекст своего спича он так мастерски вписал информацию о том, что некоторые чиновники выписывают себе премии в размере 15 млн. тенге, что никто не понял, о каком министерстве речь: то ли о минздраве, то ли о каком-то другом. Пользователи социальных сетей тут же предположили, что многомиллионные премии могли себе выписывать и руководители министерства образования.

Слышали звон, да не знаем, где он…

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Информация о зарплатах высокопоставленных чиновников тщательно ими оберегается. Даже если речь идет о лицах, обязанных подавать декларации с 1 января 2021 года. Казалось бы, раз госслужащие, а также лица, к ними приравненные, а также их супруги, подают декларации, то ведь эта информация может быть открытой: большинство государств именно с целью транспарентности и вводит налоговые отчеты, чтобы общество получало информацию о доходах и, таким образом, осуществляло контроль не только за тем, сколько зарабатывают «слуги народа»», но и за отмыванием денег, если они получены незаконным путем (коррупция, увы, в Казахстане не такое уж и редкое явление).

Однако в нашей стране все обстоит по-другому. Тема заработных плат истеблишмента – традиционно табу. И дополнительного вознаграждения – тем более. Потому что оценить заслуги конкретного чиновника и его вклада в поступательное развитие государственности, экономики и социальной сферы невозможно – сколь-либо объективных, и тем более, правдоподобных критериев оценки работы нее существует, несмотря на многочисленные придумки последних двух десятков лет.

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Чтобы отвести от себя стрелы критики, минздрав даже счел возможным дать опровержение слов депутата мажилиса (дело нечастое, надо сказать).

«Премиальные выплаты производятся строго в соответствии с требованиями действующего законодательства, а именно постановления правительства от 29 августа 2001 года № 1127 «Об утверждении правил премирования, оказания материальной помощи и установления надбавок к должностным окладам работников органов Казахстана». В этой связи отмечаем, что информация относительно выплаченных премий в размере 15 миллионов тенге не соответствует действительности», – заявили в ведомстве.

При этом чиновники ожидаемо не проинформировали СМИ о том, на каком основании и в каком объеме были выписаны дополнительные оклады или премии. Может быть, формулировки с депутатским заявлением разошлись или в сумме были допущены неточности: например, министр и его заместители получили по 14,999 тыс. или по 15,001 тыс. тенге? Ведь формально это не по 15 млн. тенге ровно…

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Год назад уже был подобный скандал. Стало известно, что один из вице-министров сельского хозяйства качестве отпускных за 22 дня получил 512 тыс. тенге, заработную плату – 772 тыс. тенге, а также три премии на сумму 2,5 млн. тенге. Тогда к этому делу даже подключилось агентство по противодействию коррупции.

И что же вы думаете? Действия минсельхоза были одобрены.

«Мы гордимся нашей заработной платой, считаем, что это наше достижение. Мы рады, с одной стороны, что министерство сельского хозяйства может себе позволить такие зарплаты выплачивать. Что касается уровня ответственности вице-министра, уровня значимости такой должности для организации, то это вполне нормально», — заявил представитель антикоррупционного ведомства.

Все в рамках закона, одним словом. То самое постановление правительство написано таким образом, что даже самые безответственные чиновники могут премировать себя, если, допустим, писали красивые отчеты (чем уже много лет злоупотребляют все ведомства в частности и правительство в целом) или тупо экономили на сотрудниках или командировках.

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«Увидел пост про 13 окладов министра и вице-министров образования. В некоторых министерствах дают и вовсе 36 окладов. Конечно, в сравнении с зарплатами простых граждан это, наверное, большая цифра, но на самом деле это небольшая сумма», — сразу отреагировал на горячую новость экономист Олжас Худайбергенов, еще недавно работавший внештатным советником главы государства.

По его мнению, «оклады на руки у министров около 800-900 тыс. тенге, а у вице-министров около 500-600 тыс. тенге» – это низкие оклады в сравнении с квазигоссектором и тем более частным сектором.

Наверное, он хорошо проинформирован ситуации в министерстве образования, раз рассуждает о том, что «декан крупного вуза может получать 3 млн. тенге в месяц, а проректора и ректора и того выше». И задает как будто риторический вопрос: «А сколько должны получать те, которые управляют всей системой образования с бюджетом в 1,3 трлн. тенге?», совершенно забывая о том, что бюджет отрасли не есть эффективность работы высших должностных лиц, исполняющих обязанности. Здесь нельзя ставить знак «равно». Или нам все равно? И мы должны исходить просто из бюджетов, никак не оценивая результаты их работы?

Более того, уважаемый экономист уходит в дебри, рассуждая о том, что «переманить профессионала с рынка, получающего 2-5 млн. тенге, на позицию вице-министра финансов или экономики на 600 тыс. тенге – невозможно». Частный сектор, увы, это не позолоченные ложки. Вполне возможно, что сам г-н Худайбергенов и получает 2-5 млн. в месяц. Но, увы, такие зарплаты и в бизнесе редкость. Так, если верить статистике, в Нур-Султане, где средоточие высокооплачиваемых чиновников и бизнеса, кстати, в I квартале 2021 года средняя зарплата составила 307,5 тыс. тенге. В горнодобывающей промышленности, исконно высокооплачиваемой, – 1,13 млн. тенге, финансовой и страховой деятельности – 643,3 тыс. тенге, профессиональной, научной и технической деятельности – 586,1 тыс. тенге. Так что зарплата до 5 млн. тенге в месяц – скорее экзотика, чем правило.

Но а самое главное, с посылом, что нужно все чиновникам повышать зарплату и уж никак не придираться к системе мотивации, есть абсолютно обоснованное мнение рыночника Медета Рахимбаева: «Повышение зарплат не решит главной проблемы: невнятной системы продвижения и назначения. Меритократией даже близко не пахнет.

На госслужбе можно годами оставаться неэффективным. Наоборот, госслужба станет все больше привлекать «племянников», которых частный сектор не берет.

И на борьбу с коррупцией это никак не повлияет, ибо высокая зарплата не уменьшает дискреционную власть и не устанавливает контроль».

Что и требовалось доказать.

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