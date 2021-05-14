Мы не сеем, не пашем. Мы строим!

Земельного рынка Казахстан уже лишился. На очереди – сырьевой?

Государство слышит – и всегда будет слышать! – ровно то, что ему хочется услышать.Такой вывод напрашивается из наблюдения за происходящим сегодня в стране. Скажем, люди требуют прекратить точечную застройку в крупных городах (в том же Алматы уже в открытую заговорили о «сознательном разрушении» города), а власти отвечают: мы не можем не строить, потому, что строительство – один из главных драйверов развития экономики. В скобках заметим: на сегодняшний день едва ли не единственный.

Другой пример. Не последние в отечестве и за его пределами эксперты предупреждают: прежде, чем принимать какие-либо решения по земле, надо хорошенько изучить и полностью открыть земельные кадастры, чтобы понять, сколько земельных наделов находится в частных руках, сколько – в долгосрочной аренде и насколько законно этой землей владеют ее нынешние хозяева, платят ли они налоги в казну и так ли значительны эти фискальные поступления. Вместо этого парламент в ускоренном режиме принимает президентский запрет на частное землевладение для иностранцев, созданных ими юрлиц, а также, почему-то для переселенцев-кандасов. То есть, полноценного сельскохозяйственного рынка после подписания главой государства «запретных» норм Земельного кодекса у нас теперь просто нет…

Хотя совершенно очевидно, что табуированные для «непрошенных гостей» земли сельхозназначения – ровно такой же рыночный инструмент, как и те, на освоение которых государство усиленно зазывает инвесторов – в том числе, иностранных.

Впрочем, человеку со стороны – пусть и с тугой мошной – попасть в наши подземные кладовые тоже не так просто. Сама лицензия на недропользование выдается быстро – от 10 до 15 рабочих дней: ее выдает Мининдустрии. Зато у Мингеологии, экологии и природных ресурсов на проверку, не заняты ли эти участки другими разработчиками недр или теми же аграриями, представьте себе, уходит от 4 месяцев до года! Из-за чего потенциальные инвесторы не могут начать даже геологоразведку, не говоря уже о промышленной разработке месторождений.

Юристы, представляющие интересы инвесторов, прямо говорят: комитет геологии Мингеоэкоресурсов искусственно тянет с определением координат так называемых «блоков» — участков для добычи сырья. К тому же, сегодня любой аким района может затормозить этот процесс, сославшись на аграрное предназначение потенциально богатой ископаемыми земли. В итоге многие инвесторы, устав ждать, уходят с казахстанского рынка в другие страны, где процедура получения легального статуса землепользователя проще и понятнее.

А ведь первоначально планировалось сформировать интерактивную карту всей страны, с территориями, свободными для разведки и добычи. По логике, только после этого можно вносить в Кодекс о недрах изменения, упрощающие выдачу недропользователям лицензий. О таком очевидном алгоритме много говорили, но в результате пустили телегу впереди лошади: кодекс подправили еще три-четыре года назад, а карты как не было, так и нет. Видимо, государство очень уж торопилось получить политические дивиденды – услышать столь милое его уху инвесторское «спасибо».

И хотя выставляемые Министерством энергетики на электронные аукционы месторождения уходят, как горячие пирожки — зачастую по цене, в разы выше стартовой — реального начала их разведки и разработки приходится ждать годами.

Совсем не исключено, что нечто подобное произойдет с аграриями. Став единственным, по существу, собственником сельскохозяйственных земель, власть окажется в капкане бесконечных согласовательно-разрешительных процедур, в результате, как водится, выиграют крупные землевладельцы. А вот реальные земледельцы так и не увидят обещанных 3-4 гектаров арендного надела.

Что же мы, как говорится, имеем с гуся? Маловато имеем, откровенно говоря. Разработка недр зависает, геологоразведка, которую государство долгие годы держит на голодном пайке, простаивает в ожидании инвесторских денег, а сельское хозяйство и вовсе лишается иностранных вливаний.

При этом, власть почивает на лаврах, разглагольствуя на международных форумах о титанических усилиях по созданию «благоприятного инвестиционного климата», национал-патриоты всячески славословят ей за отказ «продавать народную землю», а сам этот народ продолжает мотать сопли на кулак, не получив ни надела в ауле, ни рабочего места на руднике и в шахте. В свою очередь, казна вынужденно вбухивает сотни миллиардов государственных тенге в добывающий и аграрный сектора.

В общем, мы все меньше добываем, сеем и пашем. Зато строим много – порой, бессмысленно и беспощадно. Недовольных жителей городов – больших и поменьше – власти этих городов дежурно кормят «завтраками». «Мы хотим отвлечь инвесторов от застройки центральной части, и так уже переуплотненной, на окраины. Поднимать периферию до уровня центральной части города в плане благоустройства, озеленения» — поделился сокровенными планами один из алматинских проектировщиков.

Вот только верится в эти благие намерения с трудом: частный застройщик в том же Алматы имеет в среднем около миллиона долларов прибыли с каждого «недоскреба» в центровых районах южной столицы. А в захолустных «ужетах» с «шаныраками» ему такого куша и близко не видать. Чтобы завлечь туда алчного «девелопера», властям придется раскошеливаться на бешеные дотации под вывеской пресловутого «государственно-частного партнерства». Не случайно большинство новостроек в так называемых «присоединенных районах», презентованных недавно акиматом Алматы, отцы города собираются возводить за счет местного бюджета. Во что они встанут алматинским налогоплательщикам – можно лишь догадываться…

А частник тем временем продолжает упоенно ляпать в верхних районах мегаполиса новые и новые «человейники» — наперекор безопасности, экологии и здравому смыслу. Только на одном отрезке улицы Шарипова между Гоголя и Жамбыла сейчас строятся целых восемь жилых комплексов. Причем, без школ и детсадов. Сколько еще в самом большом городе страны или в ее стольном граде таких «новоделов» — и не сосчитать! Жить в них боссы стройкомпаний, понятное дело, не собираются. Как говорится, ничего личного – только бизнес.

Вот она – настоящая золотая жила, ради разработки которой легко пожертвовать будущим аграрной отрасли и даже притормозить вложения в отрасль сырьевую!

Еще бы, ведь таких легких и быстрых деньжищ не сыщешь ни на земле, ни под ней…

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