Кому нужна реальная история? 17.05.2021 12:00 Владислав ЮРИЦЫН Общество 184 0 Историк Асылбек Бисенбаев о том, почему власти не нужна историческая наука Похожие материалы: Бессилие прививки Государству пора вернуться и навести порядок в энергетике! «Окончание транзита власти в Казахстане: на кого опереться Токаеву?». «Кто будет третьим президентом Казахстана?». «Взаимная лояльность. Возможен ли компромисс между исламом и светскостью?». «Генетика позволяет решить споры о родословной» Головоломка на таможне: куда деваются миллиарды долларов? «Президенту Казахстана Токаеву исполнилось 68 лет». «О президенте Токаеве: штрихи к портрету». «Предложение провести встречу президентов России и США в Казахстане». «В какого акима ни ткни – кандидат или доктор наук. Каждый суслик – агроном?»