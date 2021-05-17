«Президенту Казахстана Токаеву исполнилось 68 лет». «О президенте Токаеве: штрихи к портрету». «Предложение провести встречу президентов России и США в Казахстане». «В какого акима ни ткни – кандидат или доктор наук. Каждый суслик – агроном?»

Сетевой Казахстан 17 мая 2021г.

SPUTNIKNEWS . KZ . «Не любит отмечать День рождения: Токаеву исполнилось 68 лет» — Президенту Казахстана Касым-Жомарту ТОКАЕВУ исполнилось 68 лет. Отмечать этот день Токаев не любит, об этом ранее говорил его пресс-секретарь Берик УАЛИ. Дело в том, что в семье президента не было такой традиции – не принято было праздновать дни рождения как детей, так и родителей. Касым-Жомарт Токаев по знаку зодиака – телец. Родился он 17 мая 1953 года, в год змеи по восточному календарю.

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «О президенте Токаеве: штрихи к портрету» — Казахстан уже два года живет с новым президентом, но до конца к этому до сих пор еще не привык. В общем-то, ситуация неудивительна: с одной стороны, Нурсултан НАЗАРБАЕВ, сохранив за собой статус лидера нации, продолжает обеспечивать преемственность своего многолетнего курса на согласие, стабильность и многовекторность, а с другой — тема смены власти обсуждалась на протяжении почти трех десятилетий, обросла своей, так сказать, мифологией, и когда случилась на самом деле, то застала всех врасплох. И движется по инерции дальше: сначала она переросла в странную тему «транзитного президентства» ТОКАЕВА, а ныне перешла в дискуссию по поводу «проблемы-2024», когда, по мнению конспирологов, Назарбаев выдвинет некоего «настоящего преемника».

INOSMI . RU . «Independent (Великобритания): cегодня мир напоминает годы холодной войны, но более мелкие государства приобретают невиданное прежде влияние» — Поскольку геополитический центр притяжения смещается в сторону востока, политэксперт из России выдвигает предложение провести встречу президентов России и США в Казахстане. По его мнению, пришло время найти на карте мира новые ключевые точки, где лидеры стран могли бы встречаться без каких-либо затруднений… В настоящее время Кремль ищет своего рода «нейтральную» локацию, которая могла бы устроить и американцев, и россиян. Чтобы отойти от стереотипов саммитов Восток-Запад в стиле холодной войны, которые традиционно проводились в Женеве, Вене и Хельсинки, возможно, будет лучше сместить географический фокус российско-американских саммитов. Одним из символически значимых мест современной геополитики является столица Казахстана Нур-Султан (бывшая Астана), то есть самое сердце страны, которая долгое время декларировала свою многовекторную политику и уже доказала свою приверженность ей.

SPIK . KZ . «Центральноазиатские президенты за известный прайс продадут что угодно» — В сентябре должен завершиться вывод войск США из Афганистана. Чем это обернется для Казахстана и республик Центральной Азии? Многие аналитики предсказывают хаос на границах и возможные вылазки исламских экстремистов в регион. Свой взгляд на ситуацию у кандидата политических наук, главного редактора сайта «ЦентрАзия» Виталия ХЛЮПИНА — На мой взгляд, главными потенциальными направлениями ударов являются слабейшие звенья – западный Таджикистан, через него – юг Киргизии и прилегающие долины Узбекистана, как отвлекающий удар – Туркмения. У Казахстана, в любом случае, окажется некоторый запас по времени, но действовать надо будет быстро и точно. Способна ли на подобный аврал действующая политэлита – большой вопрос.

EXCLUSIVE . KZ . «Председателю КНБ дадут новые и изменят старые полномочия, 27 из них засекречены» — Комитет национальной безопасности РК обнародовал проект поправок в ряд Указов Президента. Спецслужба засекретила не только некоторые статьи, но даже названия Указов. Так, из редактируемых 10 Указов Президента три НПА засекречены настолько, что неизвестно даже их наименование. Кроме того, засекречены 27 из 34 позиций по поправкам в Указ Президента от 1 апреля 1996 года № 2922 «Об утверждении Положения о Комитете национальной безопасности Республики Казахстан».

QMONITOR . KZ . «В какого акима ни ткни – кандидат или доктор наук. Каждый суслик – агроном?» — Кто сказал, что в Казахстане не ценят ученых? Не только ценят, но и доверяют им, причем в массовом порядке, высокие государственные должности. К такому выводу приходишь, изучая «досье» глав регионов, особенно южных, – сплошь кандидаты и даже доктора наук. Да, они не занимаются научной деятельностью на постоянной основе, профессионально, но ведь получение ученых степеней подразумевает проведение каких-то исследований, а то и совершение хотя бы мало-мальских открытий.

INFORMBURO . KZ . ««Если нефтяные деньги убрать с рынка, то курс станет 700 тенге». Как реформировать казахстанскую экономику» — Эксперты предлагают отпустить тенге в реальное свободное плавание и слезть с нефтяной иглы. Это будет болезненно для населения, но тогда мы сохраним Нацфонд. Айдархан КУСАИНОВ — Мы пытаемся слезть с нефтяной иглы, диверсифицировать экономику, развить промышленность, стать самостоятельными, но по факту этой истории лет 10, точнее – даже уже все 20. С нефтяной иглы сойти мы не можем – основные доходы в бюджет идут от нефтяников. Промышленность реально не развивается. Все проблемы понятны, и то, что нам нужно реформироваться, очевидно.

EHONEWS . KZ . «На бумаге средняя зарплата казахстанцев уже более двухсот двадцати тысяч тенге» — Однако эти данные не дают реальной картины, так как в эту цифру входят и самые низкие зарплаты, и самые высокие. Также не учитывается большой разброс в зарплатах по отраслям… На основе таких искаженных данных невозможно провести анализ реальных социально-экономических процессов в Казахстане, и многие экономисты пользуются косвенными данными или цифрами по заработной плате по каждой отрасли в отдельности. Подобная бутафория кроме очковтирательства никакой пользы не несет и лишь запутывает ситуацию.

365 INFO . KZ . «Не пугайте бухгалтеров! Минтруда прогнозирует вымирание некоторых профессий» — На днях в Казахстане презентовали Атлас новых профессий и компетенций. Документ предсказывает, какие профессии в скором будущем станут невостребованы (например, бухгалтеры, официанты, библиотекари). Но эксперты готовы разгромить эту логику… Встает вопрос — кем заменят вымирающих работников? Генеральный секретарь Казахстанской конфедерации труда Мурат МАШКЕНОВ считает, что заявления об исчезновении простых профессий преждевременны.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Третья волна ковида: вакцинирование и мракобесие» — Похоже, что коронавирус теплую погоду любит гораздо больше, чем холодную. Для Казахстана в апреле это вылилось в новый всплеск заболеваемости различными вариациями COVID-19. После того, как Касым-Жомарт ТОКАЕВ дал бюрократической машине «заряд бодрости», ее колесики в деле вакцинирования населения завертелись очень быстро. Вот только население аналогичного энтузиазма в заботе о своем здоровье не проявило. А стоило бы, тем более, когда почти все финансовые и организационные вопросы государство взяло на себя.

TIME . KZ . «Вакцинация: новые нюансы» — В Казахстане на данный момент 44 человека заболели коронавирусом после получения двух доз вакцины. О повторном заражении, о причинах удлинения интервала между первым и вторым компонентом российской прививки от КВИ, о вероятности вновь проводить вакцинацию населения в случае мутации живучего вируса, а также о том, насколько катастрофично, если вам сначала вкололи второй компонент “Спутника V”, рассказали на пресс-конференции в Нур-Султане.

«Прорвёмся! Или пролетим» — Министр культуры и спорта Актоты РАИМКУЛОВА ответила на будоражащие общественность вопросы о своем заместителе Сакене МУСАЙБЕКОВЕ, которого обвиняют в получении взятки, о низких зарплатах людей искусства и дорогих легионерах в спортклубах и даже поделилась своим болельщицким прогнозом участия сборной Казахстана в мировом чемпионате по хоккею с шайбой — Если вина будет доказана, согласно закону я буду подавать заявление об отставке, — коротко ответила Раимкулова.

ZAKON . KZ . «Массовый снос домов в Алматы: что об этом известно?» — В последнее время жители Алматы активно обсуждают программу реновации жилищного фонда в городе на 2021-2025 годы. Предполагается снос ветхих двухэтажек и строительство на их месте новых многоэтажек. Многие считают программу скандальной, и уверены, что город вновь будет подвержен точечной застройке и превратится в «человейник». Так ли это на самом деле, и как будет реализовываться программа, zakon.kz спросил у управляющего директора АО «Социально-предпринимательская корпорации Алматы» Каната АЛЬБЕКОВА.

LITER . KZ . «Глава союза овощеводов сказал, сколько стоит молодая картошка на самом деле» — Оптимальная цена для молодой казахстанской картошки в розницу составляет 350-400 тенге за килограмм. Об этом заявил председатель правления «Союза картофелеводов и овощеводов Казахстана» Кайрат БИСЕТАЕВ.

AZATTYQ . ORG . ««Присвоить Назарбаеву статус бога». Выдуманные новости, реальное уголовное дело» — У администратора сатирического паблика Qaznews24 в Instagram’е Темирлана ЕНСЕБЕКА провели обыск, после которого его доставили в алматинский департамент полиции, где допрашивали пять часов. Автор шутливых постов — в шаге от статуса подозреваемого по делу о «распространении заведомо ложной информации».

KURSIV . KZ . «Сколько зарабатывают казахстанские инфлюенсеры из Instagram» — В казахстанском сегменте Instagram семь блогеров, у которых более 1 млн подписчиков и уровень вовлеченности аудитории превышает 4%. Инфлюенсерами (influence – влиять) называют блогеров с более 1 тыс. подписчиков. В зависимости от количества фолловеров инфлюенсеры делятся на нано- (1 тыс. – 10 тыс. подписчиков), микро- (10 тыс. – 100 тыс.), средних (100 тыс. – 500 тыс.), макро- (500 тыс. – 1 млн) и мега- (более 1 млн).

IA — CENTR . RU . «Русский язык как рынок: отказаться нельзя заработать» — Вышедшее на неделе очередное интервью российского журналиста и популярного видеоблогера Юрия ДУДЯ с известными казахстанцами (ранее в гостях у интервьюера уже побывали исполнитель Скриптонит – Адиль ЖАЛЕЛОВ, стендап-комики Нурлан САБУРОВ и Евгений ЧЕБАТКОВ и др.) – группой «Ирина Кайратовна» уже успело вызвать в сети бурную дискуссию. В Казнете стали популярны рассуждения: как объяснить успех молодых казахстанцев, которым сегодня 20-30 лет. Одной из отмеченных черт стало соприкосновение национальной культуры и русскоязычной среды. Действительно, русский язык – рынок, который позволил многим казахстанским талантам выйти за пределы страны, получить популярность в России и на пространстве СНГ.

CARAVAN . KZ . «“Я не знаю, что надо делать, но это какой-то кошмар!”: мать аптечного наркомана» — «Я лечила сына от герпеса, от аллергического насморка, а надо было идти в наркологию», – мать взрослого аптечного наркомана откровенно рассказала “КАРАВАНУ” о том, как она пытается спасти своего ребенка от страшной зависимости.

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