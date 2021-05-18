Курьёзы «детского счастья» по-казахстански 18.05.2021 16:30 Лилия ИГЛИКОВА Общество 74 0 Юрист, эксперт по медиации и психологии Татьяна Савицкая о том, почему неспециалисты оказываются допущенными к работе с детьми Похожие материалы: Коммунисты покончили с бедностью и теперь нацелились на победу над Германией Алматинцы против архитектурного, медицинского и полового насилия «В некоторых министерствах дают и вовсе 36 окладов» Почему подростки берут оружие и идут убивать Кому нужна реальная история?