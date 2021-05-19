«Динозаврам» пора на пенсию

Изучив досье самых старых акимов регионов, интернет-газета ZONAKZ обнаружила, что их мандат уже истек

Недавно компания Ranking.kz провела исследование возрастов и срока пребывания на посту региональных акимов страны.

«По состоянию на 27 апреля текущего года средний возраст региональных акимов страны составил почти 55 лет (54,8). Самый молодой региональный аким страны ­– Мурат Дуйсенбекович Айтенов, аким Шымкента. Ему почти 40 лет. Самый старший аким возглавляет Алматинскую область – Амандык Габбасович Баталов. Возраст акима – 68 лет», — отметили аналитики.

Интересно, что только один регион республики из 17 возглавляет женщина. Гульшара Наушаевна Абдыкаликова является акимом Кызылординской области, ей 56 лет. Возглавляет область чуть более года. Приступила к обязанностям акима Кызылординской области в конце марта прошлого года.

Мастодонты региональной власти

Трое из ныне работающих акимами регионов не только достигли пенсионного возраста, но и давно перешагнули его: упоминавшийся выше Амандык Баталов, а также 66-летний Даниал Ахметов, аким Восточно-Казахстанской области и 68-летний Бердибек Сапарбаев, бывший министр труда и социальной защиты населения и заместитель премьер-министра, назначенный акимом Жамбылской области чуть более года назад.

Все они находились под юридической защитой особенного юридического акта – Указа Президента РК. Дело в том, что с 1 января 2016 года вступил закон о государственной службе, и согласно ст. 59 п. 15 прекращение государственной службы политическими государственными служащими происходит на основании наступления пенсионного возраста.

Единственное исключение: «Политические государственные служащие, назначаемые Президентом Республики Казахстан, Первым Президентом Республики Казахстан – Елбасы, по достижении пенсионного возраста могут продолжать осуществлять свои полномочия по решению Президента Республики Казахстан, Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, как правило, сроком до пяти лет».

При этом Нурсултан Назарбаев еще в 2015 году говорил о том, что государственные служащие должны выходить на пенсию по достижению пенсионного возраста: «Хватит. 25 лет всех держали, тащили, надо уходить…». Всех – на пенсию, на любых уровнях власти, одним словом. Но при этом он определил: «Единственным исключением может быть ряд должностей политических служащих, назначаемых Президентом, срок выхода которых Президент своим решением может продлить от 1 до 5 лет, а может и не продлить».

Тогда, в 2016 году, хорошенько подчистили ряды госслужащих от пенсионеров. Лишь некоторым была дана отсрочка, да и то недолгая – время осознать, что пора уходить, ну и личные вещи из кабинетов вывезти.

И, пожалуй, лишь три акима (на тот момент Бердибек Сапарбаев возглавлял Актюбинскую область), получили, с высокого позволения, право работать дальше. Амандык Баталов – до 22 ноября 2020 года, Даниал Ахметов — до июня 2022 года. В отношении Сапарбаева вообще был сделан ход конем. По президентскому указу его полномочия были продлены до 9 февраля 2020 года включительно, и с должности заместителя премьер-министра 10 февраля он усаживается в кресло акима Жамбылской области!

Поиски новых указов, которые бы закрепили статус-кво двух акимов, у которых срок продления полномочий истек, увы, не принесли результатов. И по факту получается, что они остаются при своих должностях в нарушение закона о госслужащих. Исходя из буквы закона, с учетом «единственного исключения», политические служащие не могут находиться на госслужбе, когда им уже по 68 лет, а Баталов и Сапарбаев по-прежнему в строю…

Этой тройке акимов еще 3-4 года назад многие эксперты предсказывали скорую пенсию, учитывая опыт, как быстро были отправлены на заслуженный отдых другие политики и министры. Но, как видим, этим прогнозам не суждено было сбыться. А Баталов и Ахметов возглавляют свои регионы уже больше 6 лет, что является своеобразным рекордом нахождения на этом ответственном посту.

Как стать «удельным князьком»?

А самое главное, в каком возрасте и с какими компетенциями чиновник на этой должности может являться не только мебелью в кабинете, но и эффективным управленцем? Существует ли, хотя бы условно, некий срок, в течение которого аким набирается сил и понимания, как развивать вверенный ему регион, а затем управляет по инерции?

Однозначных ответов на эти вопросы нет.

Во-первых, предвидеть такой карьерный рост практически невозможно.

Например, как подсчитали в Ranking.kz, самый молодой аким страны – Мурат Айтенов – занял пост в возрасте 38 лет, срок его службы составляет 1,3 года. Свою первую должность получил в 2004 году: старший инженер-начальник дежурной смены отдела специальной связи при Министерстве обороны. Чтобы стать акимом Шымкента, ему потребовалось около 16 лет.

Или взять акима Нур-Султана «болашаковца» Алтая Кульгинова. В 41 год он назначен на этот ответственный пост, успев к тому времени поработать год в должности заместителя акима Западно-Казахстанской области, 3 года акимом Уральска, 3 года акимом Западно-Казахстанской области. Столь впечатляющий карьерный взлет СМИ объясняют близостью к влиятельным кланам, хотя его мама – домохозяйка, а отец – обыкновенный учитель казахского языка и литературы. Супруга Алтая Кульгинова – в девичестве Келимбетова, очень известная, но, самое главное, не очень распространенная фамилия в Казахстане, не правда ли? Чтобы получить свой первый акимский портфель, ему потребовалось 12 лет.

С определённой долей уверенности можно говорить лишь о том, что сроки от первого рабочего дня до назначения акимом становятся все меньше. Например, у Сапарбаева на это ушло 24 года.

Во-вторых, мы не имеем выборности акимов, но неплохо было бы тогда на законодательном уровне строго определить срок полномочий. Чтобы избежать вот этой бесконечной чехарды, когда акимы работают 2-3 года, в лучшем случае, и их передвигают на новый участок работы. Оценить их эффективность не только трудно, но и невозможно. С другой стороны, когда акимы слишком долго засиживаются, не наступает ли момент выгорания?

Одни вопросы…

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.