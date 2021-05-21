Биолаборатории США расширяют свою деятельность на евразийском пространстве

Биологический центр в Грузии направлен против России, а в Казахстане – против Китая

«Использование бактериологического/биологического оружия труднее всего доказать. В отличие от химического, например», – подчеркнул Григор Григорян, вирусолог, эксперт по зоонозным болезням (Армения). Прозвучало это в ходе прошедшей в Ереване армяно-российской конференции (очно-дистанционной), посвященной борьбе с последствиями пандемии COVID-19. В связи с деятельностью американских биолабораторий на постсоветском пространстве много раз упоминался Казахстан.

В 2002 году США обвинили Саддама Хусейна в нарушении положений Конвенции о запрещении биологического оружия (КБТО) 1972 года. «В феврале 2003 года Колин Пауэлл тряс в ООН пробиркой с сибирской язвой. На самом деле ни один вменяемый министр обороны пробиркой с настоящей сибирской язвой трясти не будет», – отметил Григор Григорян. По его словам, в 2001 году США в одностороннем порядке заблокировали в ООН принятие протокола проверки для реализации положений КБТО.

В ходе конференции были озвучены цифры, согласно которым США располагают двумя сотнями биолабораторий в 25 странах официально (400 лабораторий в 27 государствах неофициально). Все они находятся под патронажем Агентства по медицинской разведке при министерстве обороны со штаб-квартирой в Форт Детрике. Данное агентство обладает массивом информации больше, чем Всемирная организация здравоохранения.

Г-н Григорян сообщил, что в 2017 году Армения передала последнюю коллекцию патогенов в США на «централизованное хранение». Вместе с этим она потеряла к ней доступ. В Казахстане аналогичная процедура произошла еще раньше.

Василий Прозоров, бывший сотрудник СБУ по профилю биотерроризм, отметил, что переданная Украиной в 2013 году в США коллекция патогенов оценивалась в $2 млрд. Цена здесь не главная составляющая, поскольку такие коллекции в готовом виде сильно экономят ресурсы усилий и времени.

В 2013 году тогдашний президент Незалежной Викор Янукович дал задание специальной государственной медицинской комиссии дать оценку деятельности биолабораторий США на территории страны. «Комиссия пришла к выводу, что деятельность таких лабораторий несет угрозу национальным интересам Украины», – указал г-н Прозоров. Решением украинских властей работа таких объектов была заморожена. «После 2014 года деятельность биолабораторий возобновлена и расширена», – подвел он итог.

«Руководство всех стран, на территории которых находятся биолаборатории, отдает себе отчет в том, что они находятся на мине замедленного действия, но боятся связываться с американцами», – считает Василий Прозоров.

Никита Мендкович, глава Евразийского аналитического клуба, провел расследование по открытым источникам, где брал списки грантов США на исследования, а потом отслеживал медицинские следы денег. Схема получилась однотипная: сначала поступают деньги на исследование бруцеллеза, например, а потом идет рост заболеваний этой зоонозной инфекцией. «Американцы производят заражение местной фауны исследуемыми заболеваниями, – заявил г-н Мендкович. – Нужно требовать открытости от биологических структур США и Великобритании. В случае отказа объявить их лабораториям полный бойкот».

«На сентябрь 2020 года функционировало 49 биологических центров США у границ России, – акцентировал Александр Эдигер, врач-патологоанатом. – Биологические центры в Казахстане, Грузии, Армении, Молдове, Украине являются экстерриториальными военными объектами». По мнению эксперта, их наиболее вероятные виды деятельности – это медицинская разведка, в том числе по состоянию здоровья населения, формирование «группы друзей» среди медицинских работников, чиновников и политиков, выполнение медицинских, фармацевтических, фармакологических исследований за пределами США.

«Нужна многотысячная популяция испытуемых на территории страны-полигона, – особо выделил г-н Эдигер. – В Грузии и Казахстане все эти виды деятельности представлены полностью».

Болгарская журналистка Ася Зуан подчеркнула: «Пентагон планирует расширение Центра Лугара в Грузии – это объект против России. Объект против Китая – это биолаборатория в Алматы. Правительства Грузии и Казахстана не имеют доступа на эти объекты, а потому не знают, чем они там реально занимаются».

Александр Эдигер полагает, что в условиях современной гибридной войны ведется инкапаситация (от слова инкапаситант) противника, то есть происходит целенаправленное формирование массовой инвалидизации, что снижает трудоспособность населения и повышает давление на систему здравоохранения.

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