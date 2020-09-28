Биолаборатория Пентагона в Алматы – радиобуй или троянский конь?

Члену ОДКБ, ЕАЭС и ШОС опасно сотрудничать с Вашингтоном в столь деликатной сфере

Президент Касым-Жомарт Токаев в июне делает заявление, согласно которому американские специалисты покинули референс-лабораторию в Алматы. Однако 1 сентября доктор (он же подполковник) Сингер сообщил, что материальная часть в алматинскую биолабораторию продолжит поставляться, а в бюджете армии США предусмотрены расходы на данный биологический объект на 2020-2021 гг. Информацию об этом изложил в своем докладе Никита Мендкович, глава Евразийского аналитического клуба. Прозвучало все это в ходе международной конференции (третьей по счету) «Биологические лаборатории США: угрозы для мирового сообщества». Проходила в смешанном формате (офлайн и через zoom), организаторы – интернет-газета «Ридус» совместно с ИА «Общественная служба новостей». Предыдущая конференция по данной тематике состоялась в июле.

Наибольший интерес в ходе мероприятия вызвал доклад Григора Григоряна, вирусолога и эксперта по зоонозным болезням из Армении. «Научное сообщество разведено по разные стороны баррикад», – с сожалением констатировал он. «Вход США на территорию биологической безопасности постсоветского пространства произошел в первой половине 90-ых гг.», – считает г-н Григорян. Потому что уже в 1994 году американцы сделали специальный доклад по санитарно-эпидемиологической разведке в отношении всех бывших советских республик.

Непосредственно в Армении предложения о тесном сотрудничестве в сфере биологической безопасности от Вашингтона поступали еще при втором президенте Роберте Кочаряне, но тот уклонялся. С третьим президентом Сержем Саргсяном американцы договорились и с 2009 года Ереван включен в биологическую сеть США. «Программы биологической безопасности не такие уж безобидные, – подчеркнул Григор Григорян. – Простые люди в этом никакой опасности не видят, но специалистам характер проводимых работ понятен».

«Туляремия, сибирская язва, бруцеллез, чума – любую вспышку можно списать на природный фактор (пастух съел сурка)», – заметил докладчик. Отвечая на вопросы журналистов можно ли установить истинную природу того или иного заболевания, г-н Григорян сообщил, что механизм разобраться природный патоген или лабораторный – существует. Но исследования подобного рода требуют привлечения больших ресурсов. Плюс политический фактор.

Технологию действия политических соображений Григор Григорян показал на примере Грузии. В 2007 году там произошла вспышка африканской чумы свиней. Сам он в качестве международного эксперта разбирался в ситуации. Поголовье свиней в Грузии было привито против классической чумы, но раз чума все равно есть, то логично предполагать «африканку». Однако грузинские власти все списали на болезнь «синее ухо», якобы попавшую из Китая. «Но я видел и африканскую чуму свиней, и «синее ухо» в Китае», – отметил г-н Григорян. Он отправил образцы в Великобританию и там подтвердили, что Грузия имеет дело с «африканкой». Еще до отправки образцов, он говорил с грузинским профессором Бабакишвили, который имел дело с африканской чумой свиней в 1977-78 гг. в Гаграх, и тот тоже был уверен, что заболевание 2007 года идентично. «Штамм, который появился в Грузии, циркулировал на территории Замбии и Мадагаскара, а потому не мог попасть в Грузию естественным путем. А вот из Грузии на территорию России он потом попал естественным путем», – объяснил ситуацию специалист.

Григора Григоряна настораживают вещи, как в 2012 году: сначала презентуется новое оборудование в американской биолаборатории по диагностике сибирской язвы, а потом практически сразу происходит вспышка данного заболевания и выявляются 52 случая. В 2017 году целое село заразилось туляремией. Но ни в воде, ни среди грызунов туляремии не выявили. Сказали, что заболели воздушно-капельным путем. В туляремии такое возможно, только это редчайший случай, а вот среди арсенала биологического оружия аэрозоли с туляремией есть.

«До сих пор не найдено животное, от которого пошел коронавирус. Мое личное мнение: если нет животного, значит, коронавирус имеет искусственный характер», – указал г-н Григорян в блоке ответов на злобу дня.

Болгарская журналистка Ася Иванова-Зуан вновь сосредоточилась на проблеме контрольного механизма, который в отношении американских биолабораторий отсутствует, «Опасные исследования, несущие биологическую угрозу, маскируются под научные исследования», – акцентировала она.

«Люди, которые разрабатывают биологическое оружие, никогда в этом не сознаются, – уверен Никита Мендкович. – Индонезия не смогла доказать разработку биологического оружия в таких лабораториях, но она хотя бы их вежливо, но твердо выставила их со своей территории». В аналогичном ключе поступила Япония.

Г-н Мендкович в своем докладе поделился результатами проведенного им расследования (на основании открытых источников) в отношении вспышки конго-крымской лихорадки, которая произошла в России в 2014 году (три человека погибли, десятки пострадали). В 2013 году в Казахстане на деньги минобороны США изучали конго-крымскую лихорадку, переносимую клещами (в РФ заразились от клещей). «Биологические материалы перевозились военными биологами, которым выдавали дипломатические паспорта, чтобы грузы проходили как дипломатическая почта», – сообщил Никита Мендкович. Одного из таких курьеров – Алана Ричардса – ему удалось установить. «Для получения неопровержимых доказательств необходимо подключать ресурс не просто спецслужб, а властей в широком понимании – МИД, погранслужба…», – сетует он.

Многие участники конференции во время дискуссии в отношении Казахстана высказывали явное неудовольствие и раздражение. Смысл претензий можно свести к следующему: Нур-Султан является участником ОДКБ, ЕАЭС и ШОС. Но какой толк охранять вместе с ним внешнюю границу, когда биолаборатории Пентагона находятся внутри территории? В биологическом плане Республика Казахстан удобна американцам против России, Китая и в какой-то степени Ирана (центральная часть ИРИ похожа по климатическим условиям на Алматы). Уничтожать нужно лаборатории, а не болезни, которые они производят.

«Правительство Казахстана занимает страусовую позицию», – заявил Дмитрий Легкий, секретарь ЦК КНПК.

«Правящая элита Казахстана ошибочно считает, что все эти объекты являются гарантией независимости страны, – считает Айнур Курманов, лидер Социалистического движения Казахстана. – Нужно добиваться закрытия военных и полувоенных объектов Пентагона на территории Казахстана».

Александр Александровский, модератор мероприятия, заметил: «Офис ОДКБ находится на параллельной улице. Легче все документы конференции собрать и отнести им, постучавшись в дверь, чем письма писать».

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