«Две трети ресторанов, клубов и кафе в Казахстане разорились и сменят владельцев». «Будут проверять родословную»: эксперты о новом запрете на жилищные сделки между родственниками». «В АП прокомментировали интервью «Ирины Кайратовны»

Сетевой Казахстан 21 мая 2021г.

KAZPRAVDA . KZ . «Токаев: Таджикистан для Казахстана – не просто партнер по региону, а братская и близкая страна» — По итогам двусторонних переговоров в узком и расширенном форматах Глава государства Касым-Жомарт ТОКАЕВ и Президент Таджикистана Эмомали РАХМОН провели совместный брифинг для средств массовой информации. Выступая перед журналистами, Глава нашего государства выразил глубокую признательность Президенту Таджикистана за приглашение посетить его страну с официальным визитом и оказанное гостеприимство. Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, Таджикистан для Казахстана – не просто партнер по региону, а братская и близкая страна. «Наши народы объединяют крепкие узы дружбы, общая история, духовные и культурные ценности«, – убежден Глава государства.

365 INFO . KZ . «Казахстан превратился из получателя в донора» — Казахстан доставил гуманитарную помощь Индии и Кыргызстану. В связи с обострением эпидемиологической ситуации в Индии, 14 мая туда отправили медицинские маски, респираторы, защитные костюмы и портативные аппараты искусственной вентиляции легких. Общая масса груза составила 40 тонн. В Кыргызстан доставили около 4 500 тонн пшеничной муки. Пока это первая партия.

VLAST . KZ . «Миф о малом бизнесе?» — С переходом к рыночной экономике Казахстан определил массовое предпринимательство одним из главных способов повышения занятости. Как показывают международные исследования, этот подход не решает проблему безработицы. МСБ не создает достаточного количества рабочих мест, а те, что появляются, довольно редко оказываются долгосрочными. Кроме того, вакансии, создаваемые этим сектором, являются местами с плохими условиями труда, низкими зарплатами и многочисленными нарушениями прав работников.

CARAVAN . KZ . «Две трети ресторанов, клубов и кафе в Казахстане разорились и сменят владельцев» — Только по Алматы потери составляют 10 тысяч из 15 тысяч объектов. Это прямой ущерб общепиту от карантина с начала 2020 года, говорит Вероника НУРПЕИСОВА, советник председателя Ассоциации общественного питания РК.

KAPITAL . KZ . «Елена Бахмутова: Не нужно было сворачивать частную пенсионную систему» — По мнению председателя совета Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Елены БАХМУТОВОЙ, частную накопительную пенсионную систему нужно было модернизировать, а не сворачивать. Также она считает, что для стимулирования развития фондового рынка необходимо переформатировать госпрограммы. Об этом Елена Бахмутова сказала на VIII CFO Summit Idea Exchange & Networking Event…

«Время нефтяного доминирования заканчивается» — Эксперт Михаил ЮЛКИН — о трендах на энергетических рынках, декарбонизации и развитии инфраструктуры для электрокаров — Думаю, не так безнадежна ситуация, что в России, что в Казахстане. Но надо понять, что прошлого не вернуть, тот технологический уклад, который когда-то помог нашим странам подняться, уже канул в Лету, и надо искать себя в новых технологиях. Это зеленая энергетика, это зеленый водород. Казахстану, в первую очередь, надо что-то решать с углем – его роль в казахстанской экономике еще выше, чем в российской, и этим неизбежно придется заниматься. Иначе можно потерять доступ своей продукции на европейский рынок.

AZATTYQ — RUHY . KZ . ««Будут проверять родословную»: эксперты о новом запрете на жилищные сделки между родственниками» — Всего три с небольшим месяца казахстанцы выводят свои пенсионные сбережения. Многие еще не успели воспользоваться возможностью, некоторые ждут, когда лопнет ценовой пузырь. В довесок ко всем проблемам в скором времени добавится еще одна головная боль. Нежданно-негаданно Министерство индустрии и инфраструктурного развития вдруг решило изменить правила игры. Чиновники расширили список членов семьи, у которых нельзя покупать жилище. Снизится ли от этого количество фиктивных сделок, кто из родственников теперь окажется под запретом и стоит ли ускориться в покупке квартиры, читайте в материале…

TENGRINEWS . KZ . «В Администрации Президента прокомментировали интервью «Ирины Кайратовны»» — Первый заместитель руководителя Администрации Президента Даурен АБАЕВ прокомментировал интервью «Ирины Кайратовны» российскому журналисту Юрию ДУДЮ. В ходе проекта «Открытый диалог 2.0» Даурен Абаев ответил на вопрос, считает ли участников группы «Ирина Кайратовна» патриотами Казахстана — Это не первые люди в нашей стране, кто критикует власть. Вполне нормальное явление для цивилизованного мира. Конечно, с некоторыми тезисами я не согласен. С некоторыми согласен частично. Ну а в целом много правильных вещей было озвучено. За это им можно только поаплодировать. Тут же самое главное — неравнодушие ребят к судьбе страны. Думаю, это неплохой маркер нашей новой культурной волны.

LITER . KZ . «Нужно ли спасать Балхаш? Ответ Минэкологии» — Балхаш – единственное озеро на планете, которое состоит из пресной и соленой воды. Но многие беспокоятся, что ее уровень на Балхаше с каждым годом снижается. Liter.kz обратился к экспертам Минэкологии с просьбой рассказать о судьбе этого водоема… Есть опасения, что Балхаш может повторить историю Арала. Об этом писали наши коллеги из Хабара. Между тем директор Департамента трансграничных рек министерства утверждает обратное, отметив, что на сегодняшний день угроза повторения судьбы Арала озеру Балхаш не грозит.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Внутренний туризм: Блеск и нищета Актау» — Коронавирус дал внутреннему туризму страны очередной шанс. Это не совсем про создание министерства туризма или государственную программу развития с могучими инвестициями, но все равно действенно. Закрытые границы заставляют население внимательнее вглядываться в местные красоты и достопримечательности. При достижении определенного уровня доходов тяга к путешествиям проявляется как базовая черта человека. Тем более на родине номадов. Хорошо бы ее подкрепить инфраструктурой и сервисом на местах.

INFORMBURO . KZ . «Вакцинация от коронавируса: будем играть в прививочную диктатуру или дадим каждому самому определиться?» — У каждого человека по отношению к вакцинации своя правда, но словопечатные баталии разгораются нешуточные, страсти накаляются, граждане начинают дискриминировать друг друга на почве получения/неполучения прививки. Раньше были богатые и бедные, а сейчас классовая борьба усложнилась с добавлением «ваксеров» и «антиваксеров».

AZATTYQ . ORG . «Смерть роженицы в Актобе. Один трагический случай и печальная статистика» — После смерти роженицы в перинатальном центре в Актобе директора этого медицинского учреждения освободили от должности. Родственники умершей винят врачей в «халатности». Медики говорят, что «сделали всё возможное». Материнская смертность в Казахстане в прошлом году выросла почти в три раза.

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