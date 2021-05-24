Интеллектуального суверенитета у Казахстана нет 24.05.2021 15:30 Лилия ИГЛИКОВА Политика 957 0 Марат Шибутов: Иностранные советчики за наши же деньги завели нас в тупик Похожие материалы: «Олжас Сулейменов: Земля и ее недра должны принадлежать народу Казахстана, а не государству». «50 богатейших бизнесменов Казахстана – 2021». «О МОНовских конюшнях». «Вот ты жил в России по-русски, а я всегда жил с казахами по-казахски!» Ассамблея народа Казахстана продолжит свое существование «Кто будет третьим президентом Казахстана?» НИИ культуры Казахстана присоединили к госмузею в Алматы Госдолг Казахстана за год вырос на Т4,2 трлн или на 25% — сенат РК