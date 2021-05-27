Белорусская «пробка» на Шелковом пути 27.05.2021 12:33 Владислав ЮРИЦЫН За рубежом 301 0 Востоковед Адиль Каукенов о китайском взгляде на транспортную блокаду Беларуси Западом Похожие материалы: Мухтар Аблязов уверяет, что он не в состоянии внести залог в размере 500 тысяч евро, чтобы оставаться на свободе Маленькая победоносная война «Низкой коммерческой загрузкой» объяснила Air Astana отмену авиамаршрута «Алматы-Минск» Белорусский фронт: на какой стороне Казахстан? Пора понять, какую нацию мы создаем: казахскую или казахстанскую»