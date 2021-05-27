Власть хвалит себя за наши деньги 27.05.2021 14:30 Лилия ИГЛИКОВА Политика 95 0 Казбек Бейсебаев о том, почему заказ на положительное освещение работы госорганов стал в Казахстане «доброй» традицией Похожие материалы: МТИ об уволившемся Тумабаеве: Проявил себя как квалифицированный специалист Туркестан – город контрастов Асхат Асылбеков о земле: «Депутатов нужно привлечь к ответственности!» Нельзя сидеть у власти по 30-40 лет – Сулейменов Еще один памятник Назарбаеву предлагают установить в Казахстане – на этот раз в Туркестане