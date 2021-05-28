Что мешает танцевать сельскому хозяйству

Эта отрасль, увы, слабо ориентирована на экспорт. Слишком много системных проблем

На прошлой неделе я целенаправленно, находясь в Санкт-Петербурге, искала казахстанские продукты на российском рынке. Результаты совсем не те, которые мне хотелось бы получить.

Сенной рынок – почти что восточный базар. Среди торговцев – кто угодно из бывшего СССР, только не казахи. Торгуют свежими овощами и фруктами (даже прошлогодней сливой). Не такие учтивые, как на Зеленом в Алматы, это печалит, — но, очевидно, подстроились под местного покупателя. «Женщина, покупай!», — ну что это такое?

В ретейле, розничной торговле, почти то же самое. Но по несусветным ценам. В супермаркетах казахстанских продуктов вообще нет. Даже намеков.

Зато, как оказалось, есть сеть магазинов «Алтынкум». Только в Питере их наберется два десятка. Что не так уж плохо. Чем торгуют? Водой «Тассай», конфетами и печеньем алмаатинской кондитерской фабрики, мукой, макаронами, томатной пастой, замороженными мантами из Павлодара, чаем, мясными консервами «Кублей». Еще есть курт и иримшик от БЗМЖ (вас ист дас? ну что это за бренд? – никакой узнаваемости). А казы, казылык (что?) представлены от ТМ «Алексеевские колбасы», Россия. И цена на казы – 2750, но не тенге, а рублей! Недостаток казахстанских продуктов восполняют российскими. Магазинчик, в котором я побывала, малепусенький, а цены – довольно высокие. Покупателей нет.

Недалеко расположился «Белорусский дворик». Там повеселее. Народ выбирает мясо, колбасы, а сколько здесь сосисек и сарделек! Есть сыры, творог, сметана, мороженое. В кассу – очередь.

Отстаем по перерабатывающей промышленности от Белоруссии, очевидно. За последние 5-7 лет список топовых продуктов, которыми гордимся по праву, не изменился и, увы, даже не пополнился.

Конечно, географически далеко находится наша страна от этого рынка. Но очень сомневаюсь, что в приграничных с Казахстаном территориях ситуация намного лучше. На сайте торгового представительства Республики Казахстан в России есть информация о сети магазинов казахстанских товаров лишь в некоторых городах соседней страны – Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Пензе, Перми, Набережных Челнах, Чебоксарах и Тюмени.

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Аналитическое агентство Ranking.kz на днях опубликовало актуальное исследование по финансированию агропромышленного комплекса Казахстана. Выводы неутешительны, и отражаются в названии аналитического ревю: «АПК в поисках финансирования: казахстанские аграрии получают поддержку от МФО. Тем временем банки сокращают кредитование в секторе».

«По данным конъюнктурных обследований Бюро национальной статистики АСПиР РК, доминирующее положение среди факторов, ограничивающих деятельность опрошенных сельскохозяйственных формирований, занимают недостаток денежных средств, недостаток оборотных средств, высокие процентные ставки по кредитам, низкие закупочные цены на продукцию и изношенность материально-технической базы. Таким образом, недостаточное финансирование является основной причиной торможения развития сферы», — отметили эксперты.

В стране наблюдается тренд на снижение банковских займов АПК. К 1 апреля 2021 года общая сумма кредитов сельскому хозяйству от коммерческих банков составила 225,3 млрд. тенге­­­ – на 11,2% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года. При этом в 2016–2018 годах кредитный портфель БВУ в сельском хозяйстве варьировался в пределах от 650 млрд. тенге до 718 млрд. тенге.

«Невысокая залоговая стоимость сельскохозяйственных активов и земель, а также отсутствие ликвидных залогов затрудняют доступ к кредитным продуктам банков второго уровня», — вот наши реалии.

Эксперты отмечают, что банки зачастую выдают кредиты крупному бизнесу, в то время как 99,6% всех действующих компаний в сельском хозяйстве являются субъектами малого и среднего предпринимательства, а на крупный бизнес приходится всего 0,4% компаний сектора.

Опрос субъектов предпринимательства в сельском хозяйстве показал, что первая пятёрка факторов, серьезно ограничивающих производство продуктов питания, это недостаток денежных средств (29% — к общему числу ответов), недостаток оборотных средств (18%), высокие процентные ставки по кредитам (17%), низкие закупочные цены на продукцию (15%) и изношенность материально-технической базы (14%). Что называется, картина маслом «Приехали!».

О чем можно говорить, если производители сельско-хозяйственной продукции не знают, на чем пахать, что садить и сеять (селекционная работа не ведется), нет современных технологий, о повышении производительности труда тут не слышали. Продукция, если и производится в промышленных масштабах (что сомнительно), не отвечает тем критериям, которые предъявляют перекупщики и торговые сети. Это реальность сельско-хозяйственного бизнеса.

Да, альтернативным источником финансирования для субъектов сельского хозяйства является микрокредитование. Микрофинансовые организации проникли даже в самые отдаленные районы, они готовы кредитовать, но на своих драконовских условиях. Сельчанам некуда деваться – идут в МФО.

«В то время как кредитный портфель банков в сельском хозяйстве сокращается, ссудный портфель МФО, наоборот, растёт. Так, к 1 января 2021 года сумма предоставленных микрокредитов составила 418,1 млрд. тенге – на 42,5% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Из года в год наблюдается динамичный рост ссудного портфеля МФО», — отмечают аналитики Ranking.kz.

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Еще одна проблема – постоянно артикулируемая борьба с повышением цен. Считается, что овощи и фрукты должны стоить дешево. Правительство поддерживает этот посыл, не понимая, как сильно заблуждается. Более того, совещания в правительстве на эту тему уже возвели в ранг самых важных и чуть ли не приоритетных.

И вот результат. Статистический департамент Евразийской экономической комиссии сообщил о том, что фермеры Казахстана поднимают цены на сельскохозяйственную продукцию, но делают это не так активно, как коллеги из большинства стран Евразийского экономического союза.

За три месяца 2021 года цены казахстанских сельхозпроизводителей, занятых в растениеводстве и животноводстве, выросли на 2,9%. По статистике, меньше рост был зафиксирован в Армении – на 0,8%. Тем временем по итогам марта в России фермеры подняли цены с начала года на 6,2%, в Беларуси – на 6,4%, а в Кыргызстане – на 10,3%.

Тренд повышения мировых цен на продовольствие очевиден, и зарывать голову в песок вряд ли разумно. К тому же, наши соседи не боятся, что из-за роста цен они потеряют конкурентоспособность. А чего боимся мы? Инфляции, народного недовольства?

За 30 лет сельское население так и не стало зажиточным, на селе – нищета, безработица, отсутствие инфраструктуры, низкое качество жизни, преступность, миграция в города. И первопричина всех этих проблем – чрезвычайно низкая рентабельность любого сельского производства. Сельским хозяйством большинство селян занимаются от безысходности – ничего другого не умеют делать. Да и то, чаще это не товарное производство, а для собственных нужд.

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По статистике, продовольственные товары и сельско-хозяйственное сырье в общем потоке экспорта в Россию из Казахстана в 2020 году составили 7,5%. Как-будто бы и неплохо. Однако на экспорт ориентированы в основном крупные компании, которые можно пересчитать по пальцам.

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