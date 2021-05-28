С таким образованием машиностроения у нас не будет 28.05.2021 15:00 Евгения САЗОНОВА Общество 153 0 Что обсуждают казахстанские лидеры мнений в социальной сети Facebook. Выпуск 60 Похожие материалы: «Зеленый» статус будет присваиваться вакцинированным казахстанцам в проекте Ashyq «Кто будет третьим президентом Казахстана?» «Пилот» цифрового тенге будет реализовываться во второй половине года – Нацбанк МВД проверит школы Казахстана и будет мониторить интернет на предмет пропаганды жестокости «Ухудшение ситуации в казахстанской экономике, причиной которого является низкое качество государственного управления, будет списываться на влияние антироссийских санкций». «Уровень бедности в Казахстане превышает официальные цифры»