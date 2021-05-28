Удивительно живучее СНГ

С чем Содружество подошло к своему тридцатилетию

«СНГ хоронят буквально 30 лет», – отметил Сергей Козлов, журналист. Прозвучало это в ходе дистанционного заседания экспертного клуба ОФ «Мир Евразии» на тему «30 лет СНГ: достижения, проблемы, перспективы развития». Учитывая скорости современного мира, Содружество независимых государств можно назвать долгожителем. Лигу Наций, например, оно уже пережило.

Теперь не осталось при полной власти тех политических лидеров, которые организовывали СНГ, однако организация продолжает существовать и никто ее не распускает. Содружество находится на сильном контрасте с СССР, где на референдуме 17 марта 1991 года более 77% проголосовали за продолжение жизни в едином государстве, а уже через несколько месяцев его не стало. За СНГ никто не голосовал, а оно все действует.

В ходе дискуссии много раз звучал тезис о том, что СНГ – это инструмент цивилизованного развода бывших советских республик. Однако для бракоразводного процесса срок получается слишком большой, значит, есть в сохранении данного образования, функционирующего на добровольной основе стран-участниц, и другие интересы.

«СНГ изначально подавали как формат мягкой интеграции», ­– ­­напомнил политолог Аскар Нурша. Тезис про цивилизованный развод появился позже. Эксперт согласен с мнением, что сейчас происходит новый этап распада СССР в виде ускорения дезинтеграции постсоветского пространства. В конфликтах России и Украины, Армении и Азербайджана, Кыргызстана и Таджикистана СНГ и ОДКБ ничего не смогли предложить.

«Состоялась глубокая культурная дезинтеграция, – подчеркнул г-н Нурша. – Молодежь не ощущает какого-либо родства и общности с другими членами СНГ. Языковое, этническое, религиозное родство включается, а историческое и культурное прошлое размывается». При этом сам он сторонник того, что даже такие нечеткие межгосударственные форматы лучше продолжать, чем ликвидировать, потому что «уверенности в предсказуемости отношений становится все меньше и меньше».

«С самого начала СНГ был социокультурным феноменом, пространством, объединенным общей историей, привычками, устремлениями, навыками. СНГ заменил СССР, сохранив территорию дружбы народов, – считает экономист Айдархан Кусаинов. – Потому что с точки зрения экономического взаимодействия СНГ – не очень состоявшееся объединение. Да, имеется большой товарооборот. Но это в значительной степени связано с сохранившимися народно-хозяйственными связями, логистикой, общностью потребительских предпочтений. Вот эта потребность, условно, в лимонаде «Буратино» или конфетах «Мишка на Севере» не на пустом месте возникла. Потребительские предпочтения определяют культуру, ценности, философию и идеологию».

Г-н Кусаинов обратил внимание на то, что существует не только общность языка, но и маркировки. Советские ГОСТы до сих пор много где действуют, лишь недавно их начали пересматривать, разрабатывать проекты национальных стандартов. И даже с этой точки СНГ выполнил функцию цивилизованного развода при сохранении общего регионального пространства.

«Мне кажется, что у СНГ есть определенное будущее, и даже не в экономическом плане. Ему надо предложить (а это очень тонкий момент) некую новую общую идеологию. Причины выхода из СНГ Грузии и Украины носили в том числе идеологический характер. Ответом должно быть сотрудничество в гуманитарной и социальной сфере. Если на пространстве СНГ будет активное сотрудничество на гуманитарной основе, то на этой базе я вижу будущее у организации», – поделился своим видением перспектив Айдархан Кусаинов.

Социолог Гульмира Илеуова указала на неожиданный момент в плане поддержания знаний об СНГ. Те школьники (и не только), кто увлекается киберспортом, знают, что СНГ выделяется в качестве отдельного региона. Благодаря школьным учебникам большинство детей аббревиатуру СНГ расшифровывает лучше, чем СССР.

«Ежегодно в Бишкеке проходила Международная научно-практическая конференция «Диалог исследователей и экспертов – возможности интеграционного развития стран СНГ». В 2018 году я принимала участие в ней. Было много гостей из разных стран СНГ, и меня поразила повестка и тематика докладов. Особенно эксперты из Узбекистана проводят активно масштабные исследования на тему Содружества. Но если СНГ – умирающий формат, то вряд ли бы они его стали так подробно изучать», – заметила г-жа Илеуова.

Потом социолог добавила: «У телеканалов «МИР» есть своя аудитория, которая интересуется новостями бывшего постсоветского пространства. В Казахстане у населения точка зрения относительно СНГ достаточно артикулирована. То есть, если произошел цивилизованный развод, то мы живем сегодня без какого-либо сильного неприятия друг друга».

«Все, что было построено за сто лет до распада СССР, связывает пространство крепче, чем все остальное, – полагает преподаватель права Александр Губерт. – Выход Грузии и Украины из СНГ оказался как миниум во вред экономике этих стран. Золотые горы им не достались. От общей истории еще можно отказаться, что делают некоторые с большим рвением, но от географии не уйдешь – соседей не выбирают. Так что те страны, кто не хочет вступать в ЕАЭС, останутся в СНГ, так как им нужна площадка для решения вопросов».

«СНГ не выглядит как чемодан без ручки. Скорее, он как мой ноутбук – старый, достаточно тяжелый и медленный, но надежный, – указал Рустам Бурнашев, политолог. – Больше года мы участвуем в конференциях онлайн. Если нам предложат завтра прийти на мероприятие офлайн, то с радостью на нем окажемся. Потому что необходимо личное общение. То, что в социологии мы называем личностным знанием. СНГ в данном случае дает многим лидерам постсоветского пространства возможность такого неформального личностного общения, которого в других форматах происходить не будет. У нас остаются лидеры стран, встреча которых в двустороннем формате маловероятна. А в рамках СНГ они виделись, им удавалось обсуждать те или иные вопросы. Поэтому формат личностного общения должен акцентироваться и пониматься».

«Нельзя недооценивать роль организации как площадки для политического диалога, – акцентировал Эдуард Полетаев, модератор экспертного клуба. – В 2020 году были утверждены Концепция дальнейшего развития СНГ и план основных мероприятий по ее реализации, принята Стратегия экономического развития Содружества до 2030 года, где ключевым приоритетом определено экономическое сотрудничество. Важно, чтобы деятельность организации способствовала укреплению стабильности, развитию и повышению жизненного уровня населения».

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