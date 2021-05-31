Алматинской агломерации хватит одного землетрясения 31.05.2021 16:30 Лилия ИГЛИКОВА Жизнь 555 0 Мухтар Хайдаров о сейсмической уязвимости южной столицы Похожие материалы: Еще одного военного чиновника задержали в Казахстане Расследование начато в отношении одного из крупнейших жд-монополистов Казахстана Стоимость одного квадратного метра нового жилья в Казахстане в апреле выросла на 0,8% Крупную плантацию конопли обнаружили и ликвидировали в Алматинской области Двое погибли, шестеро пострадали и один пропал в Чарынском каньоне в Алматинской области