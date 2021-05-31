Что волнует душу казаха (в третьей декаде мая)

Сетевые СМИ о казахской прессе

Назира ДАРИМБЕТ – «Ляпнул на айтысе, потом оказался перед Елбасы — Булгаков» — Поэт-айтыскер Жандарбек БУЛГАКОВ рассказал об интересном инциденте, произошедшем с ним после одного айтыса, пишет сайт Adyrna.

«Как-то был айтыс, я выступал против Айнур Турсынбаевой. Кажется, я сказал лишнее. Жюри меня завалило. Но зрители возмутились, они защищали меня. На следующий день со мной связались организаторы айтыса. Некоторые из них поддержали меня, говорили, ты хорошо сказал. Другие угрожали, мол, ты будь осторожнее, парень: «Это Елбасы может и не узнать, а если бы ты сказал ему это в лицо?». Тогда я согласился. И вот так мы, несколько акынов и термеши, оказались перед Елбасы. Спели ему отрывки из айтыса. Он попросил исполнить отрывки из айтыса Суйнбая и Катагана. Он привел сам отрывки из этого айтыса. Сказал, что проблемы, о которых мы говорили, нужно решать. Честно говоря, даже во сне не представлял, что Елбасы будет об этом говорить», — рассказал поэт в проекте AdminAnon.

«Акимату Кызылординской области казахский не нужен?» — под таким заголовком на портале Abai опубликован материал главного редактора газеты «Тіл сақшысы», который критикует подчиненных акима Кызылординской области Гульшары АБДЫКАЛИКОВОЙ за незнание государственного языка.

«В регионе доля казахского населения составляет 98%. Но, несмотря на это, два заместителя акима области, хотя они оба — казахи, не говорят на казахском языке. Многие, наверное, не знают об этом. Как председатель Международного общества «Қазақ тілі» в Кызылординской области и редактор газеты «Тіл сақшысы», я не раз говорил об этом… Если бы они как обычные граждане говорили везде на русском, бог с ними, но ведь они занимают высокие государственные должности, из-за них вся документация в акимате ведется на русском языке. Поэтому считаю нужным, чтобы Администрация президента обратила на этот факт внимание», — пишет Ансат АБДИКАДЫРУЛЫ.

Ару ТЕНТЕКАЛИ — «Сохранение названий Петропавловск, Павлодар и Кызылорда — показатель немощности казахского народа» — На портале Zhasalash.kz опубликована статья под авторством Накыпбека САДВАКАСТЕГИ о необходимости избавления от иноязычных названий городов в Казахстане.

Как пишет автор, 15 апреля 1925 года в городе Акмешит, признанном новой столицей страны, был открыт V Съезд Кыргызской Автономной Социалистической Советской Республики (Киргизской ССР), объединивший представителей трудящихся всего Казахстана.

«На съезде было принято исторически справедливое постановление вернуть исторически правильное имя народа, носившего название «киргиз», и в дальнейшем называть его «казах». Кроме того, съезд принял решение переименовать «Кыргызскую Республику» в «Казахскую Республику», а столицу Акмешит ― в Кызылорду. К сожалению, новое названия города превратило столицу в Орду красных коммунистов», ― говорится в статье.

«Несмотря на это, город не теряет названия «Орда красных». Как и многие другие колониальные знаки Российской империи в Казахстане, сохранение названий городов, как Петропавловск и Павлодар, является показателем немощности казахского народа», ― подытожил автор.

«У казахстанских политиков вошло в моду предавать огласке свои ру и жузы» — На портале Аbai.kz опубликована статья автора под псевдонимом «Ка мырза» об обратной стороне выборов сельских акимов.

«Хотя это одно из проявлений демократических изменений и развития гражданского общества, есть и обратная сторона монеты. Из-за деления на ру и жузы это может привести к разрозненности в регионах, возродить раскол и негативно повлиять на целостность общества», ― говорится в статье.

Назира ДАРИМБЕТ – ««Сухой закон» установили жители аула в Кызылординской области» — Жители поселка «21 станция» Шиелинского района Кызылординской области решили полностью отказаться от алкоголя, пишет портал Stan.

«В небольшом селе не будут продавать спиртное, застолья на тоях и других мероприятиях будут проходить без алкогольных напитков. На данный момент в селе проживает 120 семей. Инициативу «о безалкольном» селе подняла местная молодежь, а старейшины поддержали. Аксакалы намерены контролировать местные магазины на предмет продажи алкоголя, а молодежь — следить за тем, чтобы на разных семейных торжествах не подавали спиртные напитки. Инициативная молодежь призывает присоединиться к их инициативе жителей соседних сел», — говорится в заметке.

В Атырауской области построят 25 мечетей, пишет газета «Ақ Жайық».

По информации издания, в Кызылкогинском районе появятся восемь мечетей, в Курмангазинском — четыре, Индерском — три, Махамбетском — две. Также планируется построить мечети в пригородных поселках вблизи Атырау.

Казахстанцы скептически отнеслись к этой новости, они раскритиковали спонсоров, готовых строить мечети. По мнению пользователей, лучше бы они построили учебные заведения и спортивные объекты. Однако нашлись и те, кто поддержал эту инициативу.

«Мечети строятся не на государственные средства, а на деньги спонсоров. В чем проблема? Вы не можете заставить строить их школы и больницы. Ведь это их деньги. Мало построить школы и больницы, для них ведь нужен еще персонал и оснащение. В Турции очень много мечетей, например. И ничего плохого в этом. Они не стали от этого хуже. Ислам учит культуре, пропагандирует множество ценностей, которых лишены многие люди», — пишут казахстанцы.

Досымжан НАУХАНОВ – «Почему в стране много безработных?» — Как пишет Nege.kz, в век технологий количество новых профессий растет, но безработица не уменьшается.

Но большое количество безработных не означает, что рабочих мест нет, пишет Nege.kz. Например, на сайте www.enbek.kz, запущенном для предотвращения безработицы в Казахстане, в настоящее время размещены 123 494 активных вакансии. Из них 2 889 для Алматы. Возникает вопрос, почему 1 миллион 426 тысяч ищущих работу не занимают эти вакантные места? Самый частый ответ — низкая зарплата.

«Выпускники школ должны осознавать проблему коррупции» — Среди выпускников школ, поступивших в вуз, есть те, кто уже успел познать основы коррупции. Так сказал профессор Дихан КАМЗАБЕКУЛЫ на брифинге проекта «Antikor live», посвященный роли вузов в формировании антикоррупционной культуры.

«На учебу поступает молодежь 17-18 лет. Я воспринимаю их как белый лист. Однако среди них есть те, которые уже успели переступить порог коррупции. Поэтому не исключено, что коррупция познается со школьной скамьи. Дети берут пример от своих родителей. Таким образом, коррупция впитывается в их сознание», — сказал академик.

«Каракат Абильдина: «Казахи слишком завистливые»» — Stan.kz опубликовал пост певицы Каракат АБИЛЬДИНОЙ, в котором она назвала недостатки казахского народа.

Недавно вернувшиеся из Турции певцы Каракат и Кыдырали БОЛМАНОВЫ поделились мыслями о национальных особенностях двух народов.

«В чем причина, что казахи завидуют друг другу, вечно борются за должность, теплое кресло и ленивы? Всемирно известные мудрецы давно заметили, что каждый ленивый человек труслив и слаб. А каждый слабый хвастун. А каждый хвастун глуп и невежественен. А те, кто глуп и невежественен, как правило, бессовестны и ленивы. Это попрошайки — ненасытные, бесталанные и недружелюбные. 150 лет назад об этой проблеме в своей книге писал и великий Абай. Его черные слова о казахах актуальны и по сей день», — написала Каракат Абильдина.

«Через 40 лет казахская степь превратится в пустыню» — Доктор биологических наук Келис ЖАЙЛЫБАЙ рассказал, как предотвратить зреющую экологическую катастрофу, пишет Dalanews.kz.

Профессор Казахского национального женского педагогического университета Келис Жайлабай отметил, что по сохранению экосистемы страны есть две действенные меры. И их надо применять одновременно.

«Во-первых, чтобы поддерживать правильное соотношение углекислого газа в атмосфере и предотвращать экологические кризисы, необходимо уменьшить количество сжигаемой нефти и угля. А также использовать больше альтернативной энергии.

Во-вторых, необходимо выращивать много таких деревьев, как дуб, акация, можжевельник, бук, клен, каштан, вишня, карагач, тополь. Это породы-долгожители, обладающие сильным фотосинтезом», — сказал Келис Жайлыбай.

«На исторические сериалы выделяют недостаточно средств» — Глава национального канала Qazaqstan Ляззат ТАНЫСБАЙ рассказала о проблемах производства отечественных исторических сериалов, пишет arasha.kz.

Говоря о качестве отечественных сериалов, Танысбай предложила сравнить бюджеты с мировым кинорынком.

«Качество и успех сериала в эфире зависит от бюджета. Вы знаете, что на сценарий и организацию кастинга, гонорары актеров и режиссеров, монтаж и пост-продакшн тратится много денег.

У нас на мелодраматические сериалы выделяют до 5,2 млн тенге, а на исторические — от 9 до 14 млн. Конечно, по сравнению с мировым рынком это очень мало. Например, за серию исторического сериала украинским телеканалам выделяют от 50 до 70 тыс., а российским — от 150 до 500 тыс. долларов США.

В Турции, на которую мы часто равняемся, говоря о качестве, на одну серию исторического сериала выделяется около 300-450 тыс. долларов. Каждая производственная компания, которая к нам обращается, поднимает вопрос именно низкой оплаты», — озвучила цифры Ляззат Танысбай.

«Некоторые мусульмане проповедуют совсем не ислам» — Писатель Мухтар МАГАУИН считает, что некоторые верующие отклонились от истин мусульманской религии, пишет Аdyrna.kz.

Писатель также выразил обеспокоенность, что некоторые верующие нарушают казахские традиции.

«Вместо того, чтобы говорить: «Сохраняйте язык нации, будьте вежливы, уважайте своих родителей», у них вся пропаганда против казахов. Они утверждают, что невеста не должна кланяться родителям мужа, она должна кланяться только Богу. На самом деле у казахов в знак приветствия невеста кланялась не только родителям, но и всем старшим по возрасту», — сказал Мухтар Магауин.

Писатель перечислил и другие неприглядные деяния некоторых мусульман.

«Они сожгли священное дерево, которое стояло тысячи лет. Такое дерево есть и в Германии. Немцы не трогали это чудо природы. Кроме того, некоторые мусульмане запрещают строить кладбища. Все это делается против казахов. С этим надо бороться. Нельзя допустить, чтобы следующее поколение было обманутым. Ислам никогда не выступал против местных обычаев и поэтому завоевал мир мирным путем», — высказал свое мнение Мухтар Магауин.

«Казахский айтыс уже не тот, и его надо спасать» — В ходе программы AdminAnon айтыскер Жандарбек БУЛГАКОВ рассказал о современных проблемах айтыса, пишет Stan.kz.

По мнению Жандарбека Булгакова, искусство айтыса в какой-то момент стало двигаться не в том направлении и постепенно деградирует.

— Есть акыны, которые идут в айтыс, чтобы обрести популярность, а потом выступать на свадьбах и зарабатывать много денег. Я считаю, это пренебрежение к этому виду искусства.

Мы перестали думать сами. Многие перед выступлением ищут проблемную тему. То есть айтыс стал служить площадкой, чтобы только поднимать какие-то проблемы. Потому что народ это принимает и аплодирует выступающему. Мы думали, что таким способом будем для всех милы. Научили мы этому и сегодняшнюю молодежь.

Как-то смотрел один из школьных айтысов. В своих стихах юные айтыскеры говорили о рухнувшей школьной стене. И их не следует винить, потому что мы сами показываем пример, — сказал Жандарбек Булгаков.

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