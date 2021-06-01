Этнополитика Казахстана: от АНК к государству». «Нетерпимость, агрессия, «языковой экстремизм» — казахстанская реальность». «Религиозный процесс в Казахстане в «зеркале» социологии». «Казахстанские женщины требуют снизить пенсионный возраст»

Сетевой Казахстан 1 июня 2021г.

TURANPRESS . KZ . Андрей ЧЕБОТАРЕВ – «Этнополитика Казахстана: от АНК к государству» — 28 апреля т.г. прошла XXIX сессия Ассамблеи народа Казахстана, важным итогом которой стала передача Елбасы Нурсултаном НАЗАРБАВЫМ председательства в АНК президенту страны Касым-Жомарту ТОКАЕВУ. Первый из них также отметил, в частности, негативное влияние на развитие Казахстана таких неблагоприятных обстоятельств, как усиление кризисных явлений в глобальной экономике, обострение геополитического соперничества ведущих мировых игроков и пандемию коронавирусной инфекции COVID-19. Кроме того, выступая за недопущение межэтнических и религиозных конфликтов в стране, он призвал институты Ассамблеи «быть готовыми в любое время дать отпор любому вызову, который может нанести ущерб нашей модели межэтнического согласия».

QMONITOR . KZ . «Нетерпимость, агрессия, «языковой экстремизм» — казахстанская реальность» — Идейный разнобой, разлад и разброд – именно таким предстает современное казахстанское общество. Хотя, наверное, лучше такое, чем «единомыслящее». Другое дело, что полярность мнений и оценок у нас очень часто сопровождается крайней степенью нетерпимости к оппонентам, к тем, кто считает, что они вправе «сметь свое суждение иметь». В этом и заключается наше принципиальное отличие от демократических обществ с проповедуемой ими толерантностью – понятием, которое у нас, напротив, приобрело больше негативный смысл.

ZAKON . KZ . «Религиозный процесс в Казахстане в «зеркале» социологии» — Группа казахстанских ученых провела большую исследовательскую работу «Светскость и религия в современном Казахстане: необходимость модернизации духовно-культурных смыслов и стратегий». Один из авторов — доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения МОН РК Елена БУРОВА прокомментировала, каков на сегодняшний день религиозный процесс в Казахстане.

AZATTYQ — RUHY . KZ . ««Смерть придет раньше пенсии». Казахстанские женщины требуют снизить пенсионный возраст» — Они создали движение, набирающее серьезные обороты, а вскоре готовятся писать петицию. Женщины даже заручились поддержкой депутата Мажилиса. Главный посыл этих женщин прост – они хотят пожить немного на пенсии, а не умереть на работе.

365 INFO . KZ . «Ипотеку в 0% для молодых семей предложили депутаты» — Сегодня без поддержки государства или богатых родителей молодые семьи смогут обрести жилье годам к 40. А уже заводить детей в таких условиях решится далеко не каждая семья. Группа мажилисменов предложила субсидировать ставки по ипотеке для молодых семей в размере 25% при рождении каждого ребенка. После рождения ставка становится нулевой. Причем квартиру семьи получают сразу, а не через 10 лет стояния в очереди. Об этом они написали в депутатском запросе на имя заместителя премьер-министра Романа СКЛЯРА.

«Дешевых кредитов не будет — эксперты о повышении базовой ставки» — Высокая инфляция в Казахстане, вероятно, вынудит Нацбанк поднять базовую ставку. Так считают эксперты аналитического центра АФК. И пока инфляционные процессы в стране находятся за пределами целевого коридора, выше 3-4%, как минимум ждать снижения точно не стоит. По мнению экспертов АФК, также необходимо сокращать объемы финансирования и субсидирования ставок вознаграждения, чтобы взаимоотношения кредиторов с заемщиками строились на рыночных принципах.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Карабаева: Только конкуренция и инфраструктура поднимут наш туризм» — О том, что туризм должен стать одним из флагманов развития страны, говорится достаточно давно. Расписана госпрограмма на годы вперед, обновлен соответствующий закон. Но пандемия фактически обнулила все усилия госорганов и туристических ассоциаций – выяснилось, что путешествия между странами подчиняются не желаниям отдыхающих, а распоряжениям санврачей, а сами люди неплохо проводят отпуск на Родине. О том, как развивать внутренний и въездной туризм в сложившихся обстоятельствах «Ведомости Казахстана» побеседовали с президентом Евразийской ассоциации туризма Рысты КАРАБАЕВОЙ.

TIME . KZ . «Грузите деньги бочками!» — В МИД спрогнозировали, когда в Казахстане восстановится приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) до уровня двухгодичной давности. И сообщили, почему Apple не спешит открывать офис в нашей стране, но намерена сделать это в Узбекистане.

«Дни рождения — круглый год!» — В актюбинской семье ЖЕТЕСОВЫХ — ЕШПАНОВЫХ дни рождения — круглый год. А все потому, что у супружеской пары помимо своих троих детей еще 18 приемных!

INFORMBURO . KZ . «Как парки в частном секторе Алматы могут спасти горожан во время разрушительного землетрясения» — Архитектор Айдар ЕРГАЛИ смоделировал парковую зону в частном секторе Алматы, которая в случае землетрясения может стать полноценным палаточным лагерем. У многих ли алматинцев у двери стоит собранный тревожный чемоданчик? А шкафы прибиты к стене, как должны быть? А в учениях на случай ЧС вы хоть раз в жизни участвовали? Вы знаете своё место сбора при землетрясении?

AZATTYQ . ORG . «Много нераскрытых документов». Как реабилитируют жертв репрессий?» — 31 мая в Казахстане отмечается День памяти жертв политических репрессий и голода. 24 ноября прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ создал государственную комиссию по полной реабилитации жертв политических репрессий. Как работает эта комиссия? На каком этапе находится реабилитация пострадавших? На эти и другие вопросы в интервью Азаттыку ответила член рабочей группы, историк Арайлым МУСАГАЛИЕВА — Комиссия состоит из 11 рабочих групп. Я состою в группе, изучающей дела баев и кулаков. Кроме того, существуют рабочие группы по вопросам голода, восстания (1929–1931 годов), Туркестанского легиона, беженцев и военнопленных.

««Хотят, но не могут». Почему сократилось число переселенцев из Китая?» — В последние годы резко сократились темпы переселения репатриантов из Китая в Казахстан. Эксперты связывают это с китайской политикой притеснения мусульман в Синьцзяне и изменениями в законодательстве Казахстана.

EXCLUSIVE . KZ . «Жанболат Мамай: «Угроза применения санкций – это дамоклов меч над казахстанской властью»» — В День памяти жертв политических репрессий в Нур-Султане у монумента жертвам голодомора 1932-33 годов прошли собрания партий «Акжол», «Ел тірегі» и ДПК. Самым массовым из них стало мероприятие с участием сторонников Жанболата МАМАЯ – собралось чуть более 100 человек. Поодаль стояли традиционные автобусы, скорая помощь, «глушилка» интернета и полиция, но разгонять никого не стали. Жанболат Мамай ответил на вопросы Exclusive.kz.

CARAVAN . KZ . «Бриллиантовые часы, коттеджи и внедорожники: как шикарно живут казахстанские звезды во время пандемии» — Кто из отечественных знаменитостей может позволить себе дорогие покупки, несмотря на безработицу и кризис из-за коронавируса, и как на это реагируют подписчики селебрити.

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