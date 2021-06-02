«О выборах акимов». «Информация о продлении «кредитной амнистии», распространяемая в СМИ, не соответствует действительности». «Новый мировой порядок: как выжить Казахстану». «Кризис энергетики: тарифы надо поднимать, но на сколько?»

Сетевой Казахстан 2 июня 2021г.

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «О выборах акимов» — Президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ в конце минувшего – начале нынешнего года объявил о том, что в стране будет введен механизм прямых выборов акимов: с 2021 года – сельских, а с 2024 года – районных. При этом глава государства подчеркнул, что «если новая система окажется эффективной, то мы будем избирать акимов еще более высокого уровня»… Традиционные способы, как видим, работают все хуже и хуже, и недаром говорят, что идея «слышащего государства» родилась из-за бессилия спецслужб, которые в закрытой системе ранее выполняли эту функцию. А государство ведь должно быть не только слышащим, но и ответственным и эффективным.

«Информация о продлении «кредитной амнистии», распространяемая в СМИ, не соответствует действительности» — Публикации в ряде СМИ о том, что в Казахстане планируется продлить «кредитную амнистию» для граждан, основаны на неправильном толковании журналистами проекта постановления Правительства РК, размещенного на портале «Открытые данные», и не соответствуют действительности.

QAZAQUNI . KZ . «Новый мировой порядок: как выжить Казахстану» — Актуальность поднимаемых Торегали КАЗИЕВЫМ проблем очевидна, тем более мы наблюдаем в его интервью необычный синтез глубокой аналитики с прогнозированием, неординарное и прогнозное видение истории страны – как по матрице выводить события современной жизни… Действительно, оценка обстановки в мире в контексте развития своей страны – это основа стратегии и тактики любого государства. Или как говорит писатель-исследователь: «Проводи в жизнь вариант будущего, где есть учет интересов и ценностей твоего народа и государства!». Прошлое, настоящее и будущее Казахстана в контексте нового мироустройства через призму возможных сценариев – вот основная тема нашего разговора с писателем Торегали Казиевым с его прогнозными исследованиями.

ADILSOZ . KZ . «Журналисты – Президенту страны» — Журналистские организации и руководители СМИ сделали обращение к Президенту страны с тем, чтобы снять завесу секретности с правительственной работы над проектом закона «О средствах массовой коммуникации».

AZATTYQ . ORG . «Каспий собираются рыть. Почему это «сомнительный проект» и что будет с тюленями?» — Казахстанские власти одобрили оператору Кашагана — «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.» (NCOC) — проект рытья канала по дну Каспийского моря. Канал нефтяникам нужен для доступа судов на месторождение Кашаган. Общественники опасаются, что проект навредит экосистеме Каспия. К тому же море, по научным оценкам, с каждым годом мелеет. Тем временем подрядная организация, выигравшая тендер, уже готовит технику для начала работ.

TIME . KZ . «Неуд за работу» — Сколько ни инвестируй в строительство и ремонт автодорог, увы, это никак не отражается на их качестве, констатирует комитет партийного контроля Nur Otan. Нуротановцы считают неудовлетворительной работу членов партии — руководителей комитета автодорог Мининдустрии и инфраструктурного развития и местных исполнительных органов, отвечающих за содержание дорог и эффективность использования выделяемых бюджетных средств на их ремонт.

365 INFO . KZ . «Кризис энергетики: тарифы надо поднимать, но на сколько?» — Модернизация электроэнергетики обойдется в круглую сумму. Экономист Алмас ЧУКИН считает, что до сих пор непонятно, кто в конечном итоге будет платить. Между тем коммунальные тарифы в глазах населения — главный индикатор инфляции. Малейшее их изменение тут же вызывает у сограждан негативную оценку. Однако поднимать тарифы придется. Потенциальные инвесторы ждут прибылей, иначе они просто не дадут денег. Поводом стало прошедшее недавно у президента совещание по развитию электроэнергетики. Чукин отметил, что вопрос уже «перезревший». На встрече звучало много предложений, но решений он там не услышал.

CARAVAN . KZ . «Крах на рынке недвижимости: цены упадут, а стройкомпании разорятся» — Государство закрывает ипотечные программы, не освоив до конца запланированные миллиарды. Упадут ли цены на рынке жилья? И ждет ли банкротство строительные компании? Когда ипотечные программы с дешевыми процентами закрываются, а в коммерческих банках с ипотекой совсем не густо? Не встанет ли рынок недвижимости? Не обрушатся ли цены?

«Почему Капшагай не стал южной жемчужиной: владельцы зон отдыха откровенно рассказали о местном сервисе и проблемах» — Традиционный вояж на побережье мы начали с осмотра города Капшагая. Ведь в доковидный период летом здесь можно было встретить отдыхающих, спортсменов из России, стран Европы, США, северных регионов Казахстана и, само собой, Алматы и Алматинской области. Да и планы по преображению “солнечного города”, как многие называют Капшагай, были грандиозные… Вот мы и приехали – окинуть территорию взглядом туриста, побеседовать с населением.

LITER . KZ . «Аттракционы-убийцы продолжают работать в Казахстане. Кто за это отвечает» — Что делать, если ваш ребенок упал с батута на городской площади и разбил голову? Первый этап очевидный — вызвать скорую, а вот на втором начинаются проблемы. Кто виноват в том, что аттракцион был установлен неправильно, куда обращаться, кого наказывать? Наш корреспондент прошел через все круги бюрократического ада, чтобы выяснить, кто в Казахстане отвечает за безопасность уличных аттракционов, и почему система позволяет виновным уходить от ответственности.

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