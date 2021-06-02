Жилье дорожает, а люди не богатеют 02.06.2021 12:00 Владислав ЮРИЦЫН Экономика 269 0 Финансовый консультант Расул Рысмамбетов о ситуации на кредитном рынке для потребителей Похожие материалы: Цены на жилье стабилизировались в Казахстане Сохранить за детьми с инвалидностью очередь на жилье после совершеннолетия пообещали в РК Девальвацию и пандемию назвал глава Союза строителей РК в числе причин роста цен на жилье Глава ССК: Госжилье в РК строят фирмы в полубанкротном состоянии, люди недовольны качеством «Когда люди говорят о евразийской интеграции, но сами в нее не верят, держат и мысли, и деньги, и семьи совсем в другом месте – вряд ли стоит ожидать, что будет какой-то позитивный результат»