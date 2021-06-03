На валютном рынке тучи ходят хмуро

Кто поступает правильно: население, которое сокращает вклады в иностранной валюте или бизнес, наращивающий долларовые мускулы?

И что бы ни говорили экономисты и финансисты, но курс тенге к доллару США влияет на настроение обычных казахстанцев. Если национальная валюта вдруг перестает быть ветреной, и ее не сильно качает из стороны в сторону, то и люди начинают менять свою модель финансового поведения.

В январе тенге, на удивление, был стабилен, а 22 января укрепился до 418,41 тенге за доллар (это своеобразный месячный рекорд). 26 февраля была гордо взята еще одна планка – 414,77. И результат не заставил себя ждать. Казахстанцы стали активнее делать сбережения в тенге.

***

По данным Национального банка, в I квартале в коммерческих банках наблюдался рост объема депозитов, причем, как тенговых, так и валютных. Интересно, что депозиты в тенге выросли благодаря росту преимущественно срочных вкладов населения, а рост валютных вкладов обеспечивался за счет переводимых вкладов бизнеса, а также за счет переоценки валютных вкладов в результате ослабления национальной валюты.

«При этом рост тенговых вкладов опережал рост валютных депозитов», — отмечает регулятор.

Несмотря на пандемию и резкое падение доходов населения и бизнеса, банки по-прежнему привлекают в качестве сбережений достаточно много средств. Так, депозитный портфель банковской системы за I квартал 2021 года увеличился на 5,8% до 23,4 трлн. тенге. В годовом выражении рост составил 15,3%.

«Тенговые вклады выросли на 6,5%, или на 896,1 млрд. тенге. Основной вклад (около 79%) в рост депозитов в национальной валюте внесли вклады населения, которые увеличились за I квартал 2021 года на 10,6%, или на 704,6 млрд. тенге. В структуре вкладов физических лиц преимущественно росли срочные вклады, доля которых в общем приросте тенговых вкладов населения составила 71,6%», — подсчитали в Национальном банке.

***

Население все еще скептически относится к сберегательным вкладам, которые приносят самую высокую доходность на рынке – до 12-14% годовых. Оно предпочитает срочные депозиты, доля которых за I квартал выросла до 56,3%. Максимальная доходность в этом сегменте составляет 10,3% по вкладам на 12 месяцев с пополнением и 10,7% без пополнения. Одной из причин, побуждающих вкладчиков использовать «серединный вариант» — нестабильность «две в одном: собственных доходов и национальной валюты.

При этом казахстанцы все меньше вкладывают в валютные депозиты. В I квартале валютные вклады продолжили снижение — на 0,4% (или на 14,6 млрд. тенге). В результате общий валютный депозитный портфель вырос на 4,8%, или на 392,5 млрд. тенге. А если не делать валютную переоценку, то валютные вклады выросли всего на 3,8%.

Если анализировать поведение вкладчиков, то, получается, они верят в две истории. Первая: что они смогут заработать на процентном вознаграждении на своих тенговых депозитах. Вторая: что резкого обвала курс тенге не произойдет, а потому вкладываться в иностранную валюту как средство сбережения уже не стоит.

В погоне за процентными доходами вкладчики забывают о главном правиле – не хранить все яйца в одной корзине. Хотя ему стоит следовать уже только потому, что наша национальная валюта, увы, традиционно более склонна к ослаблению, чем к укреплению.

Юридические лица в этом плане подстраховываются больше. По данным Нацбанка, за первые 3 месяца 2021 года тенговые вклады корпоративного сектора выросли на 2,7%, или на 191,5 млрд. тенге, а валютная часть депозитов увеличилась на 9,9%, или на 407,2 млрд. тенге. При этом бизнес стал куда активнее пользоваться таким финансовым продуктом как переводимые вклады. Это все вклады, которые в любой момент можно обратить в деньги по номиналу без штрафов и ограничений, что очень удобно для проведения платежей.

«Опережающий рост тенговых вкладов над валютными способствовал дальнейшему снижению уровня долларизации с 37,3% в декабре 2020 года до 36,9% в марте 2021 года. При этом в феврале 2021 года был зафиксирован минимальный с 2013 года уровень долларизации депозитов – 36,2%», — рапортуют аналитики Нацбанка.

И вот еще немаловажная деталь: доля населения по вкладам в иностранной валюте снизилась с 38,4% в декабре 2020 года до 35,9% в марте 2021 года, а уровень долларизации депозитов бизнеса, наоборот, вырос с 36,2% до 37,8% по итогам I квартала 2021 года. Чувствуете разницу?

***

Да, по сравнению с апрелем прошлого года, когда в работе обменных пунктов действовали строгие ограничения, покупка иностранной валюты на розничном рынке выросла в Казахстане в 3,3 раза. В основном покупали доллары США – 60,4%, или 103,1 млрд. тенге и российские рубли – 34,5% (58,9 млрд. тенге). Доля евро составила всего 4,9%, или 8,3 млрд. тенге.

Однако… В марте и апреле на внебиржевом рынке произошли некие события, которые нельзя выпустить из виду. «Один из дочерних банков», как его обозначил регулятор, активно хеджировал собственный капитал от валютных рисков. В апреле в общем объеме операций его доля составила 73% или $7,2 млрд., а месяцем раньше этот показатель составил 77,1%, или $6,2 млрд.

Национальный банк не склонен драматизировать ситуацию, поясняя, что «данные операции проводятся внутри банковской группы и не влияют на соотношение спроса или предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке».

Тем не менее, это определенный сигнал для обывателей, которые, увы, пока еще не научились распознавать их.

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.