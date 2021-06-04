Минздрав ошибок не признаёт 04.06.2021 13:00 Евгения САЗОНОВА Общество 128 0 Общественный деятель Ерлан Нурпеисов о реформировании системы здравоохранения Похожие материалы: Минздрав РК о смертности от COVID-19 и КВИ-пневмонии: В системе учитывались не все данные Минздрав РК о смерти четырех казахстанцев после вакцины: Все случаи находятся на контроле Минздрав Кыргызстана заявил о побочных эффектах при получении второй дозы «Спутник V» На кону — 10 миллионов Цой: Причина закупа Hayat-Vax в семь раз дороже QazVac – обеспечение доступности и выбора