Платные автомобильные дороги: за и против

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Что должен сделать КазАвтоЖол, чтобы сторонников его проекта стало больше?

В Национальной компании «КазАвтоЖол» настали горячие деньки.

В апреле президент страны освободил главу компании от должности, оценив его работу как неудовлетворительную. Такое нечасто бывает. Обычно во властных структурах комплементарное отношение к любому начальству. Одновременно правительству было поручено ужесточить контроль за расходованием бюджетных средств, качеством строительства и ремонта транспортных магистралей.

С июня планировалось перевести 18 участков автодорог на платную систему. Часть дорог связывает ближайшие областные центры с границей Узбекистана и России, часть –областные центры между собой и с небольшими городами. Протяженность этих автомагистралей – 5,8 тыс. км. А до 2025 года предусмотрено внедрение платности на 11 тыс. километрах дорог республиканского значения.

И вот когда нужно всего ничего – напечатать приказы и поставить подписи, взбунтовались дальнобойщики. По их мнению, оплата за одну поездку в размере 80-100 тыс. тенге – это непозволительно дорого, а качество асфальтового покрытия такое, что платить не за что.

Министр – «За»

Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбут Атамкулов заявил о том, что в Казахстане не планируется отказываться от планов взимать плату за проезд на ряде участков республиканских трасс, даже несмотря на то, что поднялась волна недовольства.

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По его словам, платность позволяет в полной мере покрывать затраты на содержание автодорог и снизить нагрузку на республиканский бюджет. Он считает, что ставки на проезд, утвержденные еще в 2013 году и остающиеся все еще на том же уровне, являются доступными и комфортными. Они – самые низкие по сравнению с другими странами. Например, в России грузовые машины платят в эквиваленте 22 тенге за 1 км. В Италии и Германии средний тариф 70 тенге, в Беларуси – 80 тенге, а в Хорватии проезд по дорогам для грузового транспорта стоит 122 тенге. При этом для легковых автомобилей в Казахстане проезд стоит 1 тенге за 1 километр, а для местного легкового транспорта предусмотрен годовой льготный абонемент по цене 1 тыс. тенге. Для грузовых автомобилей, в зависимости от грузоподъемности, проезд стоит от 5 до 25 тенге за 1 км.

«Платные дороги – это общемировая практика. Система платности во многих странах отражает справедливый принцип: кто пользуется дорогой, тот платит за содержание. Так как зачастую в погоне за прибылью большегрузный автотранспорт разрушает дорожное полотно. Кроме того, через территорию Казахстана проезжают десятки тысяч транзитных грузовых машин из третьих стран, они изнашивают наши дороги, а ведь наши перевозчики проезжая по территории других стран платят соответствующие сборы», — заявил министр Атамкулов.

Депутат – «Против»

«Во всем мире платные автодороги вводятся только при наличии бесплатной альтернативной трассы, а вы оставляете людей без выбора, хотя дороги строятся на их же налоги», — депутат фракции «Ак жол» Азат Сембинов обратился с депутатским запросом к министру индустрии и инфраструктурного развития Бейбуту Атамкулову.

Депутат считает, что подход КазАвтожола лишает перевозчиков выбора: «В компании объясняют переход к платности дорог требованиями рыночной экономики. Но рынок означает конкуренцию и наличие выбора».

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По его словам, с огромными расстояниями в стране затраты на транспортировку составляют 10-15% себестоимости товаров. В итоге это автоматически приведет к росту цен на продукты и товары для населения, которое и без того находится в крайне непростом положении.

«Более чем странное решение, когда государство требует от бизнеса не повышать цены, а энергетикам и тому же КазАвтоЖолу позволяет бесконечно задирать тарифы, при том, что у бизнеса нет возможности обойти этот грабеж, вся страна в экономических «заложниках» у монополий», — высказал недовольство депутат на пленарном заседании мажилиса.

Куда идут деньги от платных дорог?

На днях оператор по управлению автодорогами КазАвтоЖол, отвечая на запрос информационного агентства «Интерфакс-Казахстан», раскрыл финансовую сторону проекта платных дорог.

В 2020 году сборы за проезд по платным дорогам превысили 5,7 млрд. тенге. Наибольший доход принесла автомагистраль Нур-Султан-Темиртау – 1,914 млрд. тенге. Затем идут Нур-Султан-Щучинск – более 1,672 млрд. тенге, Алматы-Хоргос – более 1,121 млрд. тенге и Алматы-Капшагай – почти 1,039 млрд. тенге.

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Полученные средства, по данным национального оператора, были направлены на ремонт и содержание автодорог — в размере 2,962 млрд тенге, на содержание программно-аппаратного комплекса — 1,471 млрд. тенге, оплату налогов — 756,7 млн. тенге, приобретение дорожно-эксплуатационной техники и оборудования для системы взимания платы — 248,8 млн. тенге. Прочие расходы составили 58,3 млн. тенге, а оставшиеся 200 млн. тенге перечислили в республиканский бюджет.

Что дальше?

Представители НК «КазАвтоЖол» и местных акиматов встретились с протестующими дальнобойщиками (акции протеста состоялись в 9 регионах) и даже пообещали рассмотреть предложения от всех заинтересованных участников дорожного движения. И даже как будто бы национальный оператор может изменить планы – дескать, «будут рассмотрены проекты приказов о вводе платных дорог с определением ставок платы и сроков ввода платной системы».

Верится с такой сценарий с трудом, — новое руководство НК вряд ли станет торпедировать Государственную программу инфраструктурного развития «Нурлы жол». В этой отрасли ситуация такова, что даже дилеммы не существует: вводить принцип платности или нет. Ведь если не взимать оплату с автотранспорта, то и денег на поддержание и строительство автодорог не будет.

Но, конечно, к вопросу формирования тарифов на платных участках нужно отнестись ответственно. Скорее всего, нужно устанавливать низкие тарифы для отечественных перевозок и повышенные – для транзитного транспорта. Нужно решать вопросы с инфраструктурой (строить охраняемые стоянки, мотели, заправки с туалетами), со своевременным реагированием на ДТП и поломками в пути.

Когда все это будет сделано, передвижение станет безопасным и комфортным, у участников дорожного движения не будет возникать вопросов: а куда идут деньги?

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© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

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