Очки – правительству, депутатам – калькулятор, народу — беруши

Критическое мышление – вот чего не хватает парламенту, чтобы «строить» правительство и не выглядеть глупо

Недавно депутаты с прозрачными намеками подарили правительству очки, слуховой аппарат и валидол – чтобы правители, наконец, увидели-услышали свой народ и не умерли от разрыва сердца. Но если продолжить этот аллегорический опыт, то самим парламентариям нужно обзавестись увеличительным стеклом и калькулятором. А народу купить беруши – чтобы не слышать бесстыдных речей на Олимпе.

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Почти весь май у правительства ушел на то, чтобы сначала согласовать параметры уточнения республиканского бюджета на текущий год, а затем утвердить их в парламенте.

За хорошо составленными, убаюкивающими речами иной раз и не разглядеть проблем. Так, министр финансов Ерулан Жамаубаев, представляя проект закона об уточнении республиканского бюджета на пленарном заседании мажилиса, заявил о том, что дефицит бюджета в этом году прогнозируется лишь с небольшим ростом.

«В параметры республиканского бюджета на 2021 год внесены следующие изменения. Поступления республиканского бюджета увеличены на 1,1 трлн. тенге и составляют 12,6 трлн. тенге. Дефицит бюджета прогнозируется на уровне 3,5% к ВВП с ростом на 149 млрд. тенге. Объем расходов республиканского бюджета увеличен на 1,3 трлн. тенге и составляет 15,3 трлн. тенге», — сказал министр.

Дальше речь, естественно, о самых важных и неотложных тратах, в основном, социальной направленности. Так, 884 млрд. тенге пойдут на строительство и реконструкцию дорог, развитие АПК, улучшение жилищных условий граждан, обеспечение чистой питьевой водой и модернизацию сел по проекту «Ауыл – Ел бесiгi».

Будь вы депутатом, смогли бы вы возразить хотя бы против одного из перечисленных пунктов? Вряд ли. Тем более, что большинство из заседающих в парламенте депутатов из «Nur Otan», а все это – из списка выше, их предвыборная платформа. Министр финансов так и сказал, что, дескать, 884 млрд. тенге выделяется на реализацию предвыборной платформы партии «Nur Otan».

Интересное кино, заметим в скобках. Обещает партия, а деньги идут из бюджета. Народ оплачивает посулы конкретной партии. Причем, предвыборные плюшки от других партий те воплощают (если вообще воплощают) без такой солидной материальной поддержки со стороны правительства.

Также правительство собирается потратить 265 млрд. тенге на финансирование противоэпидемиологических мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией. Тут ничего не попишешь: пандемия требует огромных вливаний. Правда, насколько оправдана именно эта сумма, будут ли рационально использованы эти деньги, не утекут ли они, благодаря хитроумным схемам, в личные карманы управленцев отрасли на разных этажах?

Вопросы непраздные, поскольку в медицине очень далеко до «орднунга»: в то время как полевые врачи и младший медицинский персонал далеко не всегда получают то, что обещано чиновниками, самая главная «надстройка» в виде скандально известного ТОО «СК-Фармация», которое преступно бездействовало в условиях пандемии летом прошлого года, уже заложили на текущий год 179 млн. тенге… на премии сотрудникам.

При этом председатель правления Ерхат Искалиев, занявший эту должность после увольнения своего предшественника, как будто бы специально отметил, что компания постоянно оптимизирует административные расходы, а премии не предназначены для членов правления. Но парадоксальнее всего то, что эти премии являются… плановыми.

Такой небольшой экскурс на «кухню» только одной государственной конторы очень показателен: социальные пакеты, бонусы, премии – они практически не зависят от результатов работы, поскольку являются «плановыми». А руководство, несмотря на то, что «ежегодная бонусная система для членов правления не выплачивается в связи с незавершенным расследованием в компании», свое тоже возьмет. Даже сомнений в этом нет. Так устроена квазигосударственная система.

И, заканчивая кейс по расходам, министр финансов сообщил, что наибольшая часть в сумме 723 млрд. тенге будет направлена на поддержку реального сектора экономики. «Это окажет мультипликативный эффект на развитие страны в среднесрочной перспективе. В результате расходы на данную сферу планируются в объеме 2,4 трлн. тенге или почти 16% от общего объема расходов», — отметил Ерулан Жамаубаев.

При этом социальная сфера бюджета увеличена на 374 млрд. тенге и составляет 7,5 трлн. тенге, или 48,7% к общему объему расходов.

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Если отвлечься от официоза и просто сопоставить цифры, которыми оперируют там, наверху, то становится понятно, что правительство уже давно не сводит концы с концами.

Берем в руки калькулятор. Недавно министр национальной экономики Асет Иргалиев, выступая в сенате, заявил о том, что доходы республиканского бюджета без учета трансфертов в 2021 году оцениваются в 7,204 трлн. тенге. При этом расходы республиканского бюджета в этом году составят 15,334 трлн. тенге. Разрыв на сумму более 8 трлн. тенге!

Де-факто дефицит бюджета составляет более 50%! В бюджете громадная дыра, которую латают все увеличивающимися трансфертами из Нацфонда.

В то же время члены правительства рассказывают о том, что дефицит бюджета находится на приемлемом уровне, и в этом году составит комфортные 3,5%. С такой логикой бюджет вообще можно сделать бездефицитным, выдоив из Нацфонда еще порцию трансфертов.

Получается, что правительство рисует такую картину мира, которая ему нравится.

А почему, спросите вы, молчат депутаты, которые имеют свои рычаги влияния на исполнительную ветвь власти, а некоторые избранники народа, к тому же, с хорошим опытом? Неужели они настолько глупы, что не понимают все эти манипуляции с цифрами и нашим сознанием? Или, может быть, развитие нашей цивилизации – в силу обычаев, опыта, сложившейся политической системы остановилось на докритическом мышлении и – тупик, нет спирали, по которой мы смогли бы взметнуться вверх в своем развитии и прийти, наконец, к критическому мышлению?

Непростые вопросы. Однозначных ответов нет.

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