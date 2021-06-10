«Насколько убедителен Токаев в роли президента Казахстана?». «Казахстан и антироссийские санкции: мы не при делах?». «Изучение истории все чаще политизируется и похоже на распил бюджета». «Почему нельзя убирать русские окончания в казахских фамилиях»

Сетевой Казахстан 10 июня 2021г.

AZATTYQ . ORG . ««Казахстан Назарбаева», «Токаев среди акул», и что будет дальше? Интервью с Кейт Маллинсон» — Насколько убедителен ТОКАЕВ в роли президента Казахстана? Сможет ли он сохранить пост, когда его предшественник, экс-президент НАЗАРБАЕВ, окончательно покинет сцену? Как изменится после этого ухода единоличная система правления, которую Назарбаев создавал последние 30 лет, и что ждет население, недовольство которого в отсутствие перемен в стране потенциально продолжит нарастать? Азаттык подводит итоги двух лет президентства Токаева с Кейт МАЛЛИНСОН, исследователем британского консалтингового агентства по политическим рискам и бизнес-аналитике PRISM и экспертом по России и Евразии аналитического центра Chatham House.

KZAIF . KZ . «Отпуск без содержания» — Журналисты Виктор ВЕРК и Сергей КОЗЛОВ – о том, чего ожидали и что на самом деле произошло в Казахстане за минувший политический сезон — Совсем без вируса едва ли получится – он, зараза, проник во все поры нашей общественно-политической жизни. И честно говоря, многое показал. Ну, например, наличие в стране гражданского общества, способного в определенной степени влиять на власть. Причем даже в большей, чем всякие вашингтонские обкомы с верховными советами Европы. Бучи регулярно поднимаемые в соцсетях, заставляли местных чиновников шевелиться, они отчитывались перед авторами сетевых постов оперативнее, чем перед президентом. Вот, пожалуй, самое яркое воспоминание об уходящем «сезоне»…

IA — CENTR . RU . Петр СВОИК – «Казахстан и антироссийские санкции: мы не при делах?» — Значимость очередного пришедшего из России «вопроса», пусть и кулуарно и не первым лицом озвученного, оценили и в МИД Казахстана, опубликовав специальный комментарий. Основная мысль нашего ведомства – интеграционные процессы в рамках ЕАЭС носят сугубо экономический характер, наделение органов евразийской интеграции несвойственными функциями неприемлемо, наша страна традиционно выступает против политизации объединения и что Республика Казахстан никаких переговоров о «консолидированных мерах» стран ЕАЭС в ответ на санкции других государств не ведет. А ведь и вправду, это – не наша война!

365 INFO . KZ . «Изучение истории все чаще политизируется и похоже на распил бюджета» — Создание новых научных структур не оправданно ни с финансовой, ни с историко-культурной точки зрения. На днях объявлено о скором появлении очередного научного института по изучению улуса Джучи. При том, что в Казахстане успешно десятилетиями действуют Институты востоковедения, истории и этнологии, археологии и множество других. На новость об институте во имя Джучи отреагировал известный политолог и биограф Данияр АШИМБАЕВ — С одной стороны, государство должно оплачивать научные исследования. Но в таком случае вспомним, сколько потратили на юбилей Казахского ханства, при этом почти не заметив юбилей Алаш Орды. То есть тратить можно, когда нужно. В 2021 году ученые, «изголодавшиеся» по научным бюджетным исследованиям из-за пандемии, срочно захотели заняться изучением Золотой орды.

CARAVAN . KZ . «Туркестанский легион — одна из самых драматичных, сложных и больных тем в казахстанской истории» — Эта тема вновь стала актуальной на фоне работы Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий и приобрела уже международный характер. Казахстанская госкомиссия поставила вопрос о реабилитации соотечественников, сражавшихся в рядах Туркестанского легиона, что вызвало отклик среди российских депутатов. Но в этом отношении важно сделать одно примечание: казахстанские эксперты имели ввиду военнопленных, попавших в ряды подразделения недобровольно, а не реабилитацию виновных в пособничестве и предательстве.

LITER . KZ . «Почему нельзя убирать русские окончания в казахских фамилиях» — Многие казахи изменили свои фамилии и убрали русские окончания после обретения Казахстаном независимости. Об этом рассказал редакции Liter.kz Кайыр РЫСБАЕВ, администратор казахской Википедии. Между тем, по его словам, есть несколько причин, почему этого не стоит делать — Отказываясь от окончаний «-ов», «-ев», «-ин», стало трудно отличать, где имя, а где фамилия. Нет четкого порядка данных. К примеру, Ержан Максим, Айдын Мурзатай и так далее. В отдельных случаях с такими фамилиями даже невозможно отличить пол человека. Русские окончания показывают принадлежность человека. Смена фамилии не сохраняет и не развивает язык, как думают многие. Если хотите, чтобы казахский язык развивался, то пишите и говорите на нем, но не избавляйтесь от русских окончаний», — заметил Кайыр Рысбаев.

FORBES . KZ . «Нигматулин – Цою: Пора вам в народ выйти, много узнаете о качестве медпомощи» — Депутаты мажилиса выразили недовольство работой Министерства здравоохранения. По их мнению, глава ведомства не знаком с реальной ситуацией в медицине — Пора вам, уважаемый господин министр, что называется, в народ выйти. Хватит общаться с людьми через постановления санитарного врача! Сходите в больницу, сходите в поликлинику, желательно в районную. Пообщайтесь с людьми, которые там сидят в очередях. Я думаю, вы много узнаете о качестве медицинской помощи, — предложил министру председатель мажилиса Нурлан НИГМАТУЛИН в ходе пленарного заседания в среду, 9 июня.

SPUTNIKNEWS . KZ . «Цены подскочили: журналистка позвала главу Минсельхоза Казахстана на шопинг» — Министр сельского хозяйства Казахстана Сапархан ОМАРОВ ответил на вопрос о повышении цен на картофель, а также рассказал, хватает ли казахстанцам продуктов отечественного производства… Однако журналисты заметили, что на полках казахстанских магазинов все чаще можно встретить импортную продукцию, причем по завышенным ценам — «Удивительно слышать ваши цифры о самодостаточном производстве. У нас в отдельных магазинах левобережья столицы можно встретить картофель из Египта и Пакистана. И это при том, что у нас есть рядом Павлодарская, Карагандинская, Акмолинская области. Все-таки импорт у нас довлеет, и очень прилично. Когда вы сами, лично были в магазине или на рынке в последний раз? Вы владеете ситуацией с ценами?» — сказала журналист Жанар СЕРДАЛИНА.

NOVGAZ.COM . Амиржан КОСАНОВ – «Сырдарьинская мель» — Побывал на неделе в Кызылорде (когда-то столице Казахстана). Там природная катастрофа. Некогда полноводная, поившая и кормившая весь регион, величественная Сырдарья превратилась в… речку! Она сейчас настолько мелка, что ее может перейти даже ребенок. И это почти в пятистах километрах от Арала, который и подпитывался водами Сырдарьи. Иного источника сохранения статус-кво у экс-моря нет. О трагедии Арала знают все, даже на самом высоком международном уровне: проводятся различные форумы, конференции, симпозиумы, но они не наполняют Сырдарью водой. Если только словесной.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Почему отказаться от усыновленного ребенка для казахстанцев – не ұят» — Самое страшное для детей – осиротеть во второй раз. В Казахстане примерно каждый пятый родитель отказывается от приемного ребенка. Почти столько же готовы сделать это при первом удобном случае. Причин тому нескольку – от неготовности быть в «ответе за всех, кого приручил» и «выгорания» до несовершенства действующей системы воспитания детей, нуждающихся в опеке…

KZ . MEDIA . «Лишние люди» — На днях правительство Казахстана официально заявило, что материнский капитал в стране вводить не будут. Мол, с рождаемостью в стране все замечательно и подгонять ее с помощью дополнительных социальных пособий не надо. Увы, но впечатление такое, что реальная причина нежелания поддерживать семьи с детьми совсем в другом. Люди этому государству при существующей экономической модели не нужны в принципе. Дополнительное население — это обуза для бюджета.

RATEL . KZ . «Дело Биртанова: суд не разрешил вызвать Токаева в качестве свидетеля» — 9 июня судья следственного суда Акмарал ИСАЕВА отклонила ходатайства защиты и требования прокуратуры. Елжана БИРТАНОВА не освободили от домашнего ареста, поскольку он находится под следствием… Биртанов продолжит работать и общаться с людьми, не имеющими отношения к следствию. Также судья отклонила просьбу адвоката КУРЯЧЕНКО вызвать в суд Касым-Жомарта ТОКАЕВА как свидетеля по делу. Сторона защиты в суде отмечала, что расследование дела почти завершено. Кроме того, адвокаты пообещали ознакомиться с документами, которые прокурор якобы предоставил суду как доказательство, что у Биртанова есть имущество в иностранных государствах.

TIME . KZ . «Взяла две сумки и поехала» — Переехавшая с юга страны на север Анастасия ОСМАНОВА уже пережила первую зиму. Возвращаться семья не планирует. Здесь, в селе Токуши Аккайынского района Северо-Казахстанской области, у многодетной мамы впервые появился собственный дом.

«А девушка запела» — У начальника департамента полиции Алматы Каната ТАЙМЕРДЕНОВА появился личный хейтер — бывший следователь Алия БОРУБАЕВА, ранее занимавшаяся раскрытием громких дел, но затем отстраненная от работы. Сейчас подполковник полиции трудится в Алматинской академии МВД и регулярно пишет заявления на имя президента, а также в департаменты собственной безопасности и кадровой работы МВД. В этих обращениях Борубаева прямо обвиняет генерала Таймерденова и начальника академии Айдара САЙТБЕКОВА в коррупционных преступлениях, требуя не только наказать их, но и вернуть ее на работу следователем. И тут возможны два варианта: либо следует прислушаться к словам подполковника, либо привлечь ее саму к уголовной ответственности за заведомо ложный донос.

QMONITOR . KZ . «Футбольный Евро-2021 как немой укор Адильбеку Джаксыбекову и его команде» — Завтра, 11 июня, начнется финальный турнир чемпионата Европы по футболу – наиболее ожидаемое и зрелищное, наряду с летними Олимпийскими играми, спортивное событие всего 2021 года. Состав его участников может служить немым укором Казахстанской федерации футбола (КФФ) и персонально ее многолетнему президенту Адильбеку Джаксыбекову.

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