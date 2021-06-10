Стать за одну ночь миллионером или бездарно потерять все?

Регулятор финансового рынка предупредил казахстанцев об активизации мошеннических компаний и впервые опубликовал их список

Справедливости ради нужно отметить, что мошенники, которые специализируются на отъеме денег у обычных, чаще, финансово неподкованных граждан, имеют не только казахстанскую прописку. Они также действуют с международным размахом, что затрудняет поимку преступников и тем более – возврат средств участников финансовых пирамид.

«Зачастую финансовые пирамиды маскируются под иную, не запрещенную законом деятельность. «Клубы по интересам», сетевой маркетинг, потребительские кооперативы, краудфандинговые платформы – это лишь малая часть вариантов сокрытия мошеннических схем. Также популярна маскировка под инвестиционные компании, которые предлагают на очень выгодных условиях вложиться в Forex или ценные бумаги на мировых рынках», — отмечают авторы проекта Fingramota.kz.

Организаторы мошеннических схем в рекламных целях и для привлечения большого количества инвесторов публикуют якобы истории успеха своих вкладчиков. Они проводят активную рекламу в социальных сетях и даже в СМИ. При этом демонстрируются факты выплат денежных средств, дорогих призов и подарков, размещаются положительные отзывы. Но нужно понимать, что, как правило, лица, о чьих историях успеха рассказывается, состоят в сговоре с организаторами.

«Куда чаще вкладчики не получают обещанную доходность и теряют уже вложенные средства. Некоторые люди верят, что действительно смогут быстро разбогатеть и вкладывают не только все имеющиеся средства, но и продают имущество и даже берут кредиты», — предупреждают эксперты.

В последнее время особенно активизировались мошенники, которые якобы специализируются на высокодоходных инвестициях. Такого рода компании, чаще всего, зарегистрированы в оффшорных зонах и не обладают лицензией финансового регулятора на осуществление деятельности на финансовом рынке. Они предлагают клиентам консультации и проводят обучение по инвестированию средств через свои сервисы. На территории Республики Казахстан данные компании в основном работают удаленно, через представительства и филиалы, либо представителей по доверенности.

Схема работы данных организаций предполагает, что клиенту предоставляется дистанционный доступ к закрытым интернет-сервисам и торговым платформам якобы для совершения операций с иностранной валютой и иными финансовыми инструментами. В своем личном кабинете на таких платформах клиенты могут наблюдать «увеличение» средств. При попытке клиента изъять «заработанный» доход, данные компании уклоняются от возврата клиенту его денег, требуя дополнительного вознаграждения за возврат денег, а в итоге «обнуляют» счета клиентов.

Кому доверять

Если вы действительно хотите стать инвесторами, вкладывать деньги, а не потерять их, отдав неизвестно каким проходимцам, то эта глава для вас.

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка предупреждает, что доверять можно только тем компаниям, которые имеют соответствующие лицензии и деятельность которых строго регламентируются законодательством республики. Со своей стороны, регулятор осуществляет контроль и надзор за деятельностью игроков и обеспечивает надлежащий уровень защиты прав потребителей услуг данных компаний и их законных интересов.

Но в любом случае неквалифицированные инвесторы (обычные люди, без специального образования и навыков), должны понимать, что торговля финансовыми инструментами сопряжена с различными рыночными, кредитными, валютными рисками.

Список брокерских/дилерских организаций, обладающих лицензиями на занятие деятельностью на рынке ценных бумаг РК:

АО «Altyn Bank» АО «First Heartland Jusan Bank» (бывший Цеснабанк) АО «First Heartland Jysan Invest» (бывшее АО «Цесна Капитал») АО «Kaspi Bank» АО «АТФБанк» АО «Банк «Bank RBK» АО «Банк ЦентрКредит» АО «ДБ «КАЗАХСТАН-ЗИРААТ ИНТЕРНЕШНЛ БАНК» АО «Евразийский банк» АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» АО «Народный сберегательный банк Казахстана» АО «Нурбанк» АО «Ситибанк Казахстан» АО «Фридом Финанс» АО «BCC Invest» — дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» АО «CAIFC INVESTMENT GROUP» АО «First Heartland Securities» АО «ForteBank» АО «NGDEM Finance» АО «Private Asset Management» АО «SkyBridge Invest» АО «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)» АО «ДО Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» АО «Евразийский Капитал» АО «Инвестиционный Дом «Fincraft» АО «Инвестиционный Дом «Астана Инвест» АО «Инвестиционный Финансовый Дом «YURTA» АО «Halyk Global Markets» (ДО АО «Народный Банк Казахстана») АО «Казпочта» АО «Сентрас Секьюритиз» АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» АО ДБ «Альфа-Банк» АО Дочерняя организация АО «Нурбанк» «MONEY EXPERTS» ДБ АО «Сбербанк России» ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) Дочерний Банк Акционерное общество «Хоум Кредит энд Финанс Банк» АО «ForteFinance».

Кого опасаться

Если вам хочется заработать быстро и легко, если вы совершенно не разбираетесь в фондовом рынке и финансах, но верите, что в месяц можно «поднять» 20-50% доходности, а то и больше, то знайте: вы попали в ловушку мошенников. Вам может казаться, что удача улыбнулась вам, что наконец вы нашли настоящую «золотую жилу», и теперь станете сказочно богаты, но ровно тогда, когда вы, под опекой заботливого консультанта, перечислите все деньги, какие только можно, якобы на свой счет, ваша карета немедленно превратится в тыкву. Вы останетесь наедине с долгами, большой финансовой потерей, разочарованием.

Псевдоброкерские компании плодятся быстро и легко, как кошки в подворотне. Этот список, составленный регулятором финансового рынка, скорее всего, неисчерпывающий. Ни один из сайтов этих компаний уже не работает, но это не означает, что преступники свернули свою деятельность – они обязательно заведут другие домены и продолжат бомбардировать наивных и жадных до легких денег граждан.

Список компаний, которые нацелены на обман доверчивых клиентов:

SECVISION LIMITED» (TRADING TECK) AdvanceStox (Malarkey Consulting LTD) Apexcrypt LTD Fund AxeCapital Azambusiness Capital level FinAxis Fin-case Ltd Fincentra LTD Trust Company Complex Forex Optimum Group Global Alliance Halykcompany Histmo Icon investing IINTERNATIONAL VERSION FINANCIAL SOLUTION Infiniko Invest Trade LTD Infiniko Superbinary Lab Finance LBC-CAPITAL Lime FX (Rest Soft LTD) и Prometheus LTD MarketsSoft Invest Absolut Maxi Markets Limited Maxi Platinum Ltd Oldix group kft Pineda International SP Prime Capitals RAISE TRADE LTD Remaxima Siriusfn TBXCapital Terra Finance TitanPro 500 TraderKing Trading Times UMARKETS (PROMETHEUS LTD) Waxx Capital Ltd Wexness Banc Winmarkets АО «EVROASIA GLOBAL INVESTMENT» ТОО «Международное бюро консалтинга» QNET ТОО «EVROPA INVESTMENT» ТОО «Астра консалтинг агенси» Global Trade Investing

5 шагов: как уберечься от мошенников

Изучите информацию о компании, где она зарегистрирована, имеет ли лицензию, сколько лет существует, кто ею управляет. Если организация не является резидентом, и вы намерены получить он нее платные финансовые услуги, то данная компания должна в обязательном порядке указать информацию о наличии разрешений на осуществление финансовой деятельности и предоставить соответствующею ссылку на интернет-ресурс регулятора. Насторожитесь, если обещают высокую гарантированную доходность инвестиций. Мошенники хорошо знают психологию, и играют на элементарном желании человека быстро и без труда обогатиться. Поэтому пирамиды легко обещают доходность и в 50, и в 100, и в 200% годовых, поскольку вообще не собираются эти обещания выполнять.

Помните, что призывная реклама – это не повод, чтобы вложиться под высокий процент, а повод усомниться в исполнении обещаний.

Предлагают вознаграждение за привлечение новых вкладчиков?

Отказывайтесь! Это верный признак того, что вас втягивают в финансовую пирамиду.

Компания приглашает поучаствовать в корпоративных мероприятиях, розыгрыше всевозможных призов, подарков, путевок?

Отказывайтесь! Это один из наиболее популярных приемов вовлечения в пирамиды новых вкладчиков.

Обратите внимание на то, каким образом компания принимает деньги. Многие сомнительные компании предпочитают наличные деньги либо используют различные системы интернет-платежей и переводов без применения специальных расчетных счетов компании в банках и достоверной бухгалтерской отчетности своей деятельности. То есть, ваши деньги сразу уходят в «никуда».

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