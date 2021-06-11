Готовимся к затяжному взлету потребительских цен

Инфляция захлестнула и развитые страны, и Казахстан. Какого пика мы достигнем в 2021 году?

Инфляция – рост цен на основные группы товаров и услуг – набирает обороты в большинстве стран, с которыми сотрудничает Казахстан.

Так, в Китае в апреле 2021 года годовая инфляция ускорилась до 0,9%, при этом формируясь ниже целевого значения в 3%. В Европейском союзе в апреле 2021 года рост цен достиг 2%, формируясь на уровне таргета. В России после пика, достигнутого в марте 2021 года в результате повышенного инфляционного давления на фоне расширения спроса, годовая инфляция в апреле 2021 года сложилась на уровне 5,5%. В крупнейшей экономике мира – США инфляция ускорилась до 4,2%, отражая глобальную тенденцию ускорения потребительской инфляции на фоне восстановления экономической активности и продолжающегося фискального стимулирования.

Вчера – по три, сегодня – по пять. И размер не имеет значения

В Казахстане инфляция – традиционно выше, чем в странах-партнерах. Несмотря на замедление инфляции в мае по отношению к апрелю, годовая инфляция ускорилась с 7% до 7,2%, при этом в отдельных регионах страны, в частности, в Актюбинской и Мангистауской областях инфляция превысила 8%. По данным Бюро национальной статистики, на фоне замедления роста цен на продовольствие, начали ощутимо дорожать непродовольственные товары и платные услуги.

Эксперты инвестиционного банка Halyk Finance утверждают, что пока инфляционное давление в РК сохраняется на относительно высоком уровне, а поддержку росту цен оказывают все компоненты инфляции.

Несмотря на то, что рост цен на продовольственные товары в мае замедлился, он все равно находится на высоком уровне – 9,3% по отношению к апрелю 2020 года. Замедление произошло из-за незначительного снижения цен на овощи и фрукты и импортную сельскохозяйственную продукцию. А вот в сегменте непродовольственных товаров рост цен поддерживается подорожанием автомобильного топлива уже четвертый месяц подряд. В итоге с начала года стоимость бензина выросла на 13,6%. Дизтопливо дорожает в тандеме с бензином, хотя куда более умеренными темпами (1,2%).

«Мы полагаем, что наблюдаемый рост стоимости топлива будет постепенно перекладываться на все компоненты инфляции в течение второй половины года и это на ряду с прочими факторами (импорт инфляции цен по внешнеторговым каналам, удорожание стоимости электрогенерации и передачи электроэнергии, прогнозируемая волатильность на валютном рынке в августе-сентябре) будет поддерживать инфляцию потребительских цен на текущих уровнях», — отмечают аналитики.

По их подсчетам, повышение стоимости платных услуг в мае текущего года по отношению к предыдущему месяцу продемонстрировало самый сильный рост в текущем году в 0,7%, что явилось следствием подорожания ГСМ. В частности, наблюдался рост цен на коммунальные услуги (электроэнергия, вывоз мусора) и услуги пассажирского транспорта. А в последние два месяц быстро растут цены на отдельные нерегулируемые услуги на фоне повышенного спроса.

Когда река инфляции вернется в русло?

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка РК, однако, называет истинную причину замедления продовольственной инфляции — высокая база 2020 года. При этом, по мнению экспертов, дополнительное проинфляционное давление оказывает продолжающийся в течение 12 месяцев рост мировых цен на продовольствие.

«В мае 2021 года произошло резкое увеличение индекса продовольственных цен ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. – Авт.)– значение составило 127,1 пункта (рост на 39,7%, г/г), что обусловлено скачком цен на растительные масла, сахар и зерновые при умеренном росте цен на мясо и молочную продукцию», — отмечают специалисты Нацбанка.

Основные риски инфляции в Казахстане в среднесрочной перспективе, по их мнению, связаны с более сильным фискальным стимулированием экономики, дальнейшим ростом внутренних цен на ГСМ, более высокой продовольственной инфляцией в результате увеличения цен на мировых рынках и возникновением дисбалансов на внутреннем рынке продовольствия, а также сворачиванием стимулов центральными банками развитых стран.

По оценкам финансового регулятора, снижение темпов замедления инфляции может привести к превышению целевого коридора 4-6% по итогам 2021 года. То есть, выйдет река инфляции из русла. Аналитики из Halyk Finance также прогнозируют, что инфляция сложится на уровне 7% год к году.

Однако в 2022 году жизнь начнет налаживаться, в том числе и за счет ослабления давления извне.

«Ожидается недостижение инфляции в Китае и ЕС своих целевых уровней и стабилизация инфляции в России на уровне 4%, при постепенном снижении мировых продовольственных цен. Учитывая высокую долю продовольственного и непродовольственного импорта из стран-основных торговых партнеров, постепенная стабилизация инфляции в этих странах будет способствовать замедлению инфляции в Казахстане и вхождению в целевой диапазон 4-6%», — делают выводы эксперты.

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