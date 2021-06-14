Безудержному росту цен уже 2 года 14.06.2021 13:00 Владислав ЮРИЦЫН Экономика 112 0 Экономист Айдархан Кусаинов о реальной природе инфляции в Казахстане Похожие материалы: «Сегодня исполняется два года со дня избрания Президентом страны Касым-Жомарта Токаева». «Россия может вернуться в Казахстан уже в ближайшие два-три года?». «Альтаев готов позвать сторонников на улицу, если его партия не будет зарегистрирована» Какой курс тенге ожидается к концу года? С 2025 года плата за вредные выбросы будет расти каждые три года – МЭГПР РК С 334 тыс. до 842 тыс. выросла за два года численность сайгаков в Казахстане Казахстан – 100 лет назад. Июнь 1921 года