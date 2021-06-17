«Но нам нужен русский мир Пушкина, а не Путина». «Почему в Казахстане решили оправдать пособников нацистов и обвинить Россию в геноциде?». «Дарига Назарбаева: Количество исков инвесторов к РК неуклонно растет». «Каждый май будем маяться?»

Сетевой Казахстан 17 июня 2021г.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Встреча с Ерланом Кариным» — «Ведомости Казахстана» обсудили с помощником главы государства процесс общественно-политических реформ и высказали пожелание – слышать и видеть нашего президента чаще. Помощник президента по политическим вопросам Ерлан КАРИН пригласил представителей СМИ пообщаться в неформальной обстановке. Поводом к встрече, куда были приглашены и «Ведомости Казахстана», стал своеобразный юбилей Национального совета общественного доверия (НСОД), идею которого два года назад высказал Касым-Жомарт ТОКАЕВ. Тема разговора оказалась гораздо шире изначально планировавшейся, поскольку саму жизнь невозможно отформатировать даже в широкие рамки, а волнующих тем в общественно-политической жизни Казахстана очень много.

NOVGAZ.COM . Амиржан КОСАНОВ –«Война миров» — Да, любая нация должна знать про другие миры: тюркский, азиатский, европейский, американский и, конечно, русский. Но нам нужен русский мир Пушкина, а не Путина. Нам нужен русский мир Толстого и Достоевского, а не Никонова и Жириновского. Нам нужен мир с гуманистическими идеалами, а не оправдывающий сталинизм. Нам нужен мир, ориентированный на демократические ценности, а не зацикленный на сохранении власти одного человека. Нам нужен мирный Мир, а не тот, что угрожает миру, в том числе, и свои соседям, и от которого отвернулся весь цивилизованный мир. Нам нужно мирное сосуществование, а не война миров.

KZAIF . KZ . Виктор ВЕРК – «Куда они нас тащат?» — После открытия в КарГУ имени академика Букетова кабинета русского языка и передачи ему тысячи томов русской классики некто Руслан ТУСУПБЕКОВ объявил в «Фейсбуке»: он собирается писать открытое обращение к президенту Республики Казахстан. «В данном конкретном случае только воля президента может закрыть все русские центры в Казахстане, а их у нас целых три, между прочим. И только он может включить организацию «Русский мир» Никонова в список экстремистских и полностью запретить ее деятельность на территории Республики Казахстан», – с прямотой римлянина провозгласил он.

LENTA . RU . Никита МЕНДКОВИЧ – ««Наша цель — объединение нации» Почему в Казахстане решили оправдать пособников нацистов и обвинить Россию в геноциде?» — В Казахстане вновь приобретает актуальность тема сталинских репрессий. Специальная комиссия, созданная в мае указом президента Касыма-Жомарта ТОКАЕВА, обсуждает очередной этап реабилитации жертв политических репрессий, в числе которых оказались пособники нацистов из Туркестанского легиона. На этом фоне казахстанские политики вновь вспомнили массовый голод 1930-х годов и предложили возложить ответственность за него на Россию. Темы реабилитации и голодомора в Казахстане рассматривают как способ укрепления суверенитета и восстановления исторической справедливости.

KAPITAL . KZ . «Дарига Назарбаева: Количество исков инвесторов к РК неуклонно растет» — Депутат мажилиса Дарига НАЗАРБАЕВА в запросе к премьер-министру Аскару МАМИНУ предложила усовершенствовать механизм работы с иностранными инвесторами — «В результате того, что большинство арбитражных процессов проводится публично, а материалы арбитражных процессов находятся в открытом доступе в интернете, в зарубежных СМИ создается негативный резонанс, приводящий к постоянному росту репутационных рисков для страны», — сказала Дарига Назарбаева.

TIME . KZ . «Миллионы всё те же» — Министр здравоохранения Алексей ЦОЙ полон оптимизма и по-прежнему уверен в своих способностях вакцинировать от коронавируса к осени 10 миллионов казахстанцев. И не собирается сам подавать в отставку, даже если результаты окажутся скромнее.

«Каждый май будем маяться?» — Овощной рынок Казахстана — гадание на кофейной гуще: сколько гектаров засадить капустой, а сколько — свеклой, хватит урожая до следующего лета или не хватит, уйдет он большей частью на экспорт или будет выброшен, как это уже бывало не раз?.. При таком наплевательском подходе к формированию овощного резерва страны нет ничего удивительного, что в один не самый прекрасный день эквадорские бананы или польские яблоки могут стать дешевле отечественной свеклы. Овощной дисбаланс — это не сезонная неизбежность, а закономерный итог отсутствия планирования в сельском хозяйстве.

365 INFO . KZ . «Работа государства над правами человека ведется для внешнего пользователя» — Правозащитники не нашли ничего революционного в принятых на днях указе президента и плане первоочередных мер правительства в области прав человека. Глава Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности Евгений ЖОВТИС считает, что очередные принятые документы содержат политически нечувствительные аспекты темы с правами человека и больше похожи на попытку Казахстана угодить международному сообществу.

«Спасет ли рядовых фермеров новая тактика антикора?» — Антикоррупционное ведомство решило вплотную заняться сельскохозяйственным сектором, о чем недавно заявил новый его глава Марат АХМЕТЖАНОВ. Для начала проверят, куда девались многолетние субсидии и какой дали результат. По мнению политолога Марата ШИБУТОВА, это заявление знаменует собой «новый подход к борьбе с коррупцией – сосредоточиться на одной сфере, пока не снизят там коррупцию до критически низкого уровня». Экономист и общественный деятель Асет НАУРЫЗБАЕВ такой подход вообще назвал «кампанейщиной». А нужна кропотливая и системная работа.

KURSIV . KZ . «В Казахстане формируется конкурентная среда управления пенсионными активами» — В этом году казахстанцы получили право на досрочное изъятие части пенсионных накоплений, а также на перевод инвестиционным компаниям, управляющим инвестиционным портфелем (УИП). При этом ЕНПФ по-прежнему предоставляет казахстанцам достоверный учет взносов, финансовых инструментов, инвестиционного дохода. О том, как идет передача активов фонда, насколько защищены личные данные и какой инвестиционный доход заработали казахстанцы с начала года, рассказал председатель правления АО «ЕНПФ» Жанат КУРМАНОВ.

CARAVAN . KZ . «Как бывшие жены и мужья обирают друг друга после развода до нитки» — В судах отмечают, что в последнее время количество имущественных споров заметно увеличилось. Чаще всего нажитое добро делят бывшие супруги. Войны во время таких дележек разгораются нешуточные, а бывшие возлюбленные при этом превращаются в злейших врагов, готовых на всё. Любимые жены обирают бывших до нитки, а главы семей всеми законными и незаконными путями открещиваются от содержания детей. Нередко доходит до абсурда: делят даже столовые приборы, до ложки и вилки. Случается, что кто-то из пары из-за доверчивости и вовсе остается ни с чем. При этом рассчитывать на сердобольность обратной стороны не приходится. В роли жертвы может оказаться как женщина, так и мужчина.

«Как заговорить на казахском: секреты от выучивших язык Виктории и Ярослава» — В провинции, в отличие от больших городов, повсеместное использование государственного языка даже не вводилось и продвигалось порой со скрипом. Оно здесь и так было всегда, а ныне просто вышло на официальный уровень. А знающие казахский славяне каждый день получают дивиденды – хотя вовсе на это не рассчитывали.

LITER . KZ . «Какие болезни можно подхватить в общественных туалетах Казахстана» — Общественные туалеты – это подлинный бич Казахстана. Их всегда мало, порой они находятся в настолько плачевном состоянии, что без слез не посмотришь. Liter.kz расскажет об этих ужасах, а также даст важные советы гигиенического плана.

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