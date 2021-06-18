3 из 5 трудовых мигрантов приехали в РК из Китая, Узбекистана, Турции, Индии или Великобритании

В основном иностранные работники в РК заняты в сфере строительства

На конец первого квартала текущего года численность занятого населения в Казахстане составляла 8,78 млн человек — на 0,1% меньше по сравнению с первым кварталом 2020-го. До этого три года подряд показатель был в зоне роста.

Почти половина населения занята в сфере торговли и авторемонта (1,46 млн человек), сельского, лесного и рыбного хозяйства (1,15 млн человек), образования (1,12 млн человек) и строительства (630,76 тыс. человек).

В целях защиты внутреннего рынка труда Министерство труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливает квоту на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2021 году квота на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) установлена в размере 0,31% к рабочей силе.

Численность ИРС, осуществляющей в Казахстане трудовую деятельность, на начало мая текущего года составила 15,4 тыс. человек — на 18,2% меньше, чем в прошлом году (18,9 тыс. человек).

Более половины ИРС приходится лишь на 5 стран: Китай (3,7 тыс. человек), Узбекистан (1,7 тыс. человек), Турцию (1,6 тыс. человек), Индию (1,1 тыс. человек) и Великобританию (930 человек). На начало мая прошлого года основными по исходу трудовых мигрантов в РК были эти же страны.

В текущем году среди разрешений на привлечение ИРС имеются следующие: 650 разрешений по первой категории (руководители и их заместители), 3246 — по второй (руководители структурных подразделений), 7511 — по третьей (специалисты), 488 — по четвёртой (квалифицированные рабочие). Также на сезонные работы привлечены 1723 человека, а в рамках корпоративного перевода — 1825 человек.

Данные по странам и видам экономической деятельности пока имеются только по прошлому году. Так, на начало мая 2020 года больше всего иностранных работников было занято в сфере строительства (8,2 тыс. человек), а также в области администрирования и вспомогательного обслуживания (2,8 тыс. человек) и горнодобывающей промышленности (1,9 тыс. человек).

В разрезе стран трудовые мигранты из Китая, Турции и Индии в основном были заняты в сфере строительства; из Узбекистана — в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства, из Великобритании — в области административного и вспомогательного обслуживания.

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Информация предоставлена Еnergyprom.kz

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