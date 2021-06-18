И богачей, и бедняков в Казахстане прибавилось

Парадокс заключается в том, что при этом правительство тратит все больше средств на социальные нужды

В 2020 году правительство потратило на социальный сектор (социальная помощь и социальное обеспечение, образование, здравоохранение, культура, спорт, туризм и информационное пространство) 44,5% республиканского бюджета, или 6,638 трлн. тенге.

При этом преобладающая доля из выделенных средств собственно на социалку (чуть более 3 трлн. тенге, или 78%) пришлась на выплаты пенсий и других пенсионных пособий (пенсии, пособия по инвалидности, потери кормильца, на погребение), которые ежегодно индексируются на уровень инфляции.

Другие социальные пособия (по временной нетрудоспособности, связанные с рождением и уходом за ребенком, выплаты многодетным матерям, адресная социальная помощь) в общей структуре социальных расходов составили 14% (561,2 млрд. тенге). Прочие социальные расходы связаны с реализацией проектов Дорожной карты занятости в объеме 8% (301,6 млрд. тенге).

«Несмотря на рост социальных расходов в абсолютном выражении, численность бедного населения в стране растет», — отмечают в Счетном комитете.

Так, согласно мониторинговым данным Глобального рейтинга по достижению целей устойчивого развития (ЦУР), доля населения страны, живущего за официальной чертой бедности за последние годы выросла с 2,5% в 2016 году до 4,3% в 2019 году и до 5,3% в 2020 году.

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В этом рейтинге, который характеризует повышение качества жизни граждан, социально-экономическое развитие и экологическую устойчивость государства, в 2020 году Казахстан занял 65 место, поднявшись на 12 пунктов.

Однако данная позиция все еще уступает многим странам постсоветского пространства: Беларусь, например, находится на 18 месте, Украина – на 47 месте, Кыргызстан занимает 52 строчку, Азербайджан – 54-ую, Россия – 57-ую).

«Зачёт» Казахстану поставили только по первой цели – «Ликвидация нищеты». Наихудшие результаты наблюдаются по таким показателям как: «Ликвидация голода», «Хорошее здоровье и благополучие», «Уменьшение неравенства» и «Мир, правосудие и эффективные институты». Также есть проблемы с достойной работой и экономическим ростом, индустриализацией, инновациями, инфраструктурой, экологией.

При этом Счетный комитет в своем Заключении к Отчету правительства об исполнении республиканского бюджета за 2020 год отметил, что Казахстан занял 7 место в рейтинге стран по приросту числа богатейших людей (33%), обогнав Соединенные Штаты Америки (24%). Эксперты сделали вывод, что это «свидетельствует об усилении неравномерности распределения доходов и их дифференциации за последние годы».

Согласно данным исследований Knight Frank за 2021 год, сверхбогатым человеком считается тот, чье состояние больше или равно $30 млн. Вот вы только представьте себе – в среднем в мире число богачей выросло всего на 2,4% за последний год, а в Казахстане – на треть!

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На фоне роста доли населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, глубина бедности сохранилась на уровне 2019 года – 0,7% (2016 год – 0,4. Среднедушевые номинальные денежные доходы населения, по оценке в декабре 2020 года, выросли на 4,3% по сравнению с декабрем 2019 года и составили 115 704 тенге, а вот реальные денежные доходы за этот период снизились на 3%.

«В структуре доходов населения сократилась доля доходов от наемной занятости (70,6%) по сравнению с 2019 годом (71,9%) и от самостоятельной занятости (10,2%) (2019 год – 10,9%). При этом отмечается рост доходов от социальных трансфертов – 17,2% против 16,2% в 2019 году и прочих денежных доходов (2% в 2020 году и 1% в 2019 году). Данный факт свидетельствует о значительном ухудшении ситуации на рынке труда, что вынуждает население обращаться за помощью к государству», — акцентируют внимание аудиторы Счетного комитета.

Ранее аналитическое агентство Finprom публиковало информацию о том, что в четвёртом квартале 2020 года количество домохозяйств, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, выросло на 12% за год, до 140,6 тыс. В этих домохозяйствах проживало 858,5 тыс. человек — сразу на 20,1% больше, чем годом ранее. Более того, среди беднейших домохозяйств страны уже 4,6 тыс. (плюс 49,5% за год) имеют доходы даже ниже стоимости продовольственной корзины. В этих домохозяйствах проживает более 28 тыс. человек (сразу плюс 84,2% за год).

Несмотря на то, что правительство выделяет громадные ресурсы на социальный блок, ситуация в ближайшие годы, вероятно, будет только ухудшаться. По прогнозам Всемирного Банка, доля бедного населения может достигнуть 14%, основная из которых придется на сельскую местность.

По мнению независимых экспертов, которое также разделяют в Счетном комитете, для качественного улучшения жизни населения необходимо пересмотреть подходы к определению величины прожиточного минимума с ее корреляцией к уровню экономического развития страны. В настоящее время официальная черта бедности в стране (величина прожиточного минимума) значительно ниже приемлемого уровня. Значит, нужны и новые решения, и большие финансовые ресурсы.

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