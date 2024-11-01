«Что изменится в жизни казахстанцев с ноября», «Расцвет соседнего Синьцзяна – благо или угроза для Казахстана?», «Таджикистану готовят мрак и хаос под лозунгами реформ и развития»

День за днем 151 0
Сетевой Казахстан 1 ноября 2024г.

TIME.KZ. «Определитесь уже, пожалуйста» — Что собирается делать с мусором правительство: сортировать или сжигать? Это важно понять, потому что одно другому точно мешает.

В сентябре министр экологии и природных ресурсов Ерлан НЫСАНБАЕВ, докладывая на брифинге в мажилисе о ситуации в мусороперерабатывающей отрасли в стране, неожиданно вернулся к теме сжигания отходов.

OFSTRATEGY.KZ. «Статут академика»Президент Фонда Гульмира Илеуова получила звание академика Академии социологии Казахстана.

На Конгрессе социологов Казахстана, прошедшего 23 октября 2024 года в Алматы, проведена церемония просвоения званий академиков Академии социологии Казахстана и вручения нагрудных знаков отличия.

Со списком действующих академиков Академии социологии Казахстана можно ознакомиться здесь.

Роста доходов населения не будет. Катастрофы тоже Роста доходов населения не будет. Катастрофы тоже
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SPIK.KZ. Сауле ИСАБАЕВА —  «Расцвет соседнего Синьцзяна – благо или угроза для Казахстана?» — За относительно короткое время Синьцзян-Уйгурский автономный район сумел добиться весьма серьезных достижений в своем экономическом и социальном развитии. И этот его бурный рост не может не отразиться на сопредельных странах, в том числе на Казахстане. Вопрос: каким образом? Ведь в истории было немало случаев, когда мощный сосед отбирал у более слабых некоторые их рынки, причем нередко агрессивно. Есть ли для нас риски с этой точки зрения? Или все-таки процветающий СУАР, наоборот, сулит нам, казахстанцам, новые возможности? Слово экспертам.

TENGRINEWS.KZ. «Что изменится в жизни казахстанцев с ноября» — С 1 ноября в ряде регионов вырастут тарифы на электроэнергию для энергопроизводящих организаций.

Работники сферы лесного хозяйства будут получать доплаты за особые условия труда. Соответствующие поправки вступают в действие с 3 ноября.

За работу, связанную с рисками угрозы причинения вреда здоровью и жизни, доплаты в размере 100 процентов от должностного оклада будут также получать: работники противопожарных служб лесных пожарных станций; лесоустроительных организаций; десантники-пожарные авиационной охраны лесов и животного мира. Доплата выплачивается в течение календарного года.

В Казахстане утвердили правила оказания государственных услуг в области массмедиа (СМИ).

Матч-реванш для Дональда Трампа Матч-реванш для Дональда Трампа
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С 5 ноября в Казахстане введут изменения в правила аттестации социальных работников в сфере социальной защиты населения.

«Как устроены выборы в США: интервью с мэром американского города» — Из каких этапов состоят выборы президента США, почему голоса простых американцев не влияют на исход выборов, кто такие выборщики и чем демократы отличаются от республиканцев. Об этом и не только — в интервью Tengrinews.kz с мэром американского города Кейси (англ.: Cayce), Южная Каролина.

CARAVAN.KZ. ««Какого черта?»: американцы впервые послушали Димаша» — Димаш Кудайберген продолжает поражать и вдохновлять поклонников по всему миру. Его невероятный вокал стал примером для подражания, а каждое выступление — это возможность ощутить магию музыки на новом уровне.

С каждым выходом на сцену Димаш погружает зрителей в атмосферу, где мелодии сплетаются с глубокой эмоциональностью, превращая музыку в живое искусство. Его талант выходит за рамки жанров: Димаш легко объединяет классику и современные направления, создавая уникальные композиции. Казахский исполнитель уже завоевал уважение и признание не только широкой публики, но и профессионалов мирового уровня, передает Caravan.kz.

AZATTYQ.ORG. «Тратить Нацфонд, чтоб пополнить казну. Как депутаты одобряли дефицитный бюджет» — 30 октября депутаты мажилиса одобрили бюджет страны на ближайшие три года. Поскольку бюджет республики вновь испытывает дефицит, правительство запланировало изъять из Национального фонда 5,3 триллиона тенге. Депутаты много вопросов не задавали и согласились на трансферты.

Украинский пример для Казахстана Украинский пример для Казахстана
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FORBES.KZ. «Жамишева переизбрали в совет директоров банка Кима» — Болата Жамишева переизбрали членом совета директоров — независимым директором Bank RBK. Решение принято на общем собрании акционеров банка 28 октября. Оно связано с истечением срока полномочий Жамишева в этом качестве. После переизбрания Жамишев будет независимым директором банка еще год.

Жамишев возглавил совет директоров Bank RBK четыре года назад, в конце октября 2020-го — по решению совета директоров, членом которого как независимый директор он стал в тот же день. В банке тогда сообщили, что на посту главы СД Жамишев будет «курировать вопросы стратегического развития финансового института и укрепления его позиций».

GOLOS-NARODA.KZ. «Дороже автобуса: сколько астанчане готовы тратить на поездку на LRT?»В Астане заложили последнюю балку эстакады легкого рельсового транспорта (ЛРТ). Премьер-министр Олжас Бектенов ознакомился с ходом работ. Запуск системы планируется в конце 2025 года. Хотя стоимость проезда пока не определена, редакция «Голоса народа» решила узнать мнение астанчан о том, сколько будет стоить поездка на надземном метро.

Во время опроса многие высказывали мнение, что стоимость проезда на легкорельсовом транспорте будет аналогична автобусу.

«Какие окончания в фамилиях казахстанцев не допускаются сообщил глава Минюста» — В адрес министерства юстиции от журналистов часто поступают вопросы касательно правил написания ФИО. Данная норма регулируется Кодексом «О браке и семье» РК, отметил глава ведомства Талгат Уали, передает «Голос народа».

Война Миров. Молдавия/Санду и Грузия/Зурабишвили Война Миров. Молдавия/Санду и Грузия/Зурабишвили
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«Согласно Кодексу «О браке и семье» добавление окончания «тегі», «ұрпағы», «немересі», «шөбересі», «келіні» не допускается», — сообщил министр.

RATEL.KZ. «Прокуратура Алматы намерена изъять яблоневые сады генерала Новикова»Департамент по управлению земельными ресурсами города Алматы распространил сообщение по вопросу яблоневых садов города.

“В 2004 году ТОО “Международная ассоциация клубов” получила право собственности на 884,9 гектара земли в Карасайском районе (позже вошедшем в черту Алматы) для ведения товарного сельского хозяйства. Это право было предоставлено решением акима района в июне 2004 года и типовым договором купли-продажи в июле 2004 года. В 2015 году участок был разделен на 16 участков с новыми кадастровыми номерами на основании заключения о делимости от 28 сентября 2015 года и приказа управления земельных отношений от 30 декабря 2015 года.

Важно отметить, что через этот земельный участок протекают река Керенкулак и ручей Беркара. Согласно статьям 132 и 133 Земельного кодекса РК, действовавшего в 2004 году, земли водного фонда являются государственной собственностью и могут предоставляться только во временное пользование с согласованием соответствующих органов. В связи с этим, полагаем, что при предоставлении указанных земель акиматом Карасайского района не были учтены нормы земельного законодательства в части запрета предоставления земель, занятых водоемами”, — сообщили в департаменте.

PITMEURASIA.RU. Рустам МАСАЛИЕВ – «Таджикистану готовят мрак и хаос под лозунгами реформ и развития» — Похоже, коллективный Запад окончательно «слетел с катушек» и принялся основательно готовить государственный переворот в Таджикистане со свержением главы государства Эмомали Рахмона и его команды.

Разочаровывающая политическая осень Разочаровывающая политическая осень
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А расшатывать обстановку в стране начали из Амстердама, где, вероятно, под воздействием дурманящих веществ созданное здесь же в 2018 году таджикскими оппозиционерами движение «Реформы и развитие Таджикистана» обратилось 15 октября к правительствам США, Канады, Великобритании, Норвегии и странам Евросоюза. Дескать, они должны использовать свое влияние для содействия мирному урегулированию кризиса в Таджикистане, «где агрессивные действия режима Эмомали Рахмона направлены против политической оппозиции, гражданского общества и независимых СМИ, а систематические нарушения прав человека, внесудебные казни, произвольные аресты, подавление свободы слова и преследование журналистов, правозащитников и адвокатов стали отличительной чертой этого режима».

INFORMBURO.KZ. «Почему камеры в школах Казахстана не устанавливают в классах? Ответ Минпросвета» — Установка камер в учебных заведения необходима в том числе для профилактики буллинга, считают в ведомстве.

Школы не обязаны устанавливать камеры видеонаблюдения в учебных классах, сообщили в пресс-службе Министерства просвещения корреспонденту Informburo.kz.

«Установка камер производится в местах массового скопления детей: на территории школы, у входов и выходов, в спортивных зонах, коридорах, на лестничных пролётах, в столовой и других местах. Устанавливать именно в учебных классах не обязательно, так как там проводятся уроки с участием преподавателя», – говорится в сообщении.

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