«Что изменится в жизни казахстанцев с ноября», «Расцвет соседнего Синьцзяна – благо или угроза для Казахстана?», «Таджикистану готовят мрак и хаос под лозунгами реформ и развития»

Сетевой Казахстан 1 ноября 2024г.

TIME . KZ . «Определитесь уже, пожалуйста» — Что собирается делать с мусором правительство: сортировать или сжигать? Это важно понять, потому что одно другому точно мешает.

В сентябре министр экологии и природных ресурсов Ерлан НЫСАНБАЕВ, докладывая на брифинге в мажилисе о ситуации в мусороперерабатывающей отрасли в стране, неожиданно вернулся к теме сжигания отходов.

OFSTRATEGY. KZ . «Статут академика» — Президент Фонда Гульмира Илеуова получила звание академика Академии социологии Казахстана.

На Конгрессе социологов Казахстана, прошедшего 23 октября 2024 года в Алматы, проведена церемония просвоения званий академиков Академии социологии Казахстана и вручения нагрудных знаков отличия.

Со списком действующих академиков Академии социологии Казахстана можно ознакомиться здесь.

SPIK . KZ . Сауле ИСАБАЕВА — «Расцвет соседнего Синьцзяна – благо или угроза для Казахстана?» — За относительно короткое время Синьцзян-Уйгурский автономный район сумел добиться весьма серьезных достижений в своем экономическом и социальном развитии. И этот его бурный рост не может не отразиться на сопредельных странах, в том числе на Казахстане. Вопрос: каким образом? Ведь в истории было немало случаев, когда мощный сосед отбирал у более слабых некоторые их рынки, причем нередко агрессивно. Есть ли для нас риски с этой точки зрения? Или все-таки процветающий СУАР, наоборот, сулит нам, казахстанцам, новые возможности? Слово экспертам.

TENGRINEWS.KZ . «Что изменится в жизни казахстанцев с ноября» — С 1 ноября в ряде регионов вырастут тарифы на электроэнергию для энергопроизводящих организаций.

Работники сферы лесного хозяйства будут получать доплаты за особые условия труда. Соответствующие поправки вступают в действие с 3 ноября.

За работу, связанную с рисками угрозы причинения вреда здоровью и жизни, доплаты в размере 100 процентов от должностного оклада будут также получать: работники противопожарных служб лесных пожарных станций; лесоустроительных организаций; десантники-пожарные авиационной охраны лесов и животного мира. Доплата выплачивается в течение календарного года.

В Казахстане утвердили правила оказания государственных услуг в области массмедиа (СМИ).

С 5 ноября в Казахстане введут изменения в правила аттестации социальных работников в сфере социальной защиты населения.

«Как устроены выборы в США: интервью с мэром американского города» — Из каких этапов состоят выборы президента США, почему голоса простых американцев не влияют на исход выборов, кто такие выборщики и чем демократы отличаются от республиканцев. Об этом и не только — в интервью Tengrinews.kz с мэром американского города Кейси (англ.: Cayce), Южная Каролина.

CARAVAN.KZ . ««Какого черта?»: американцы впервые послушали Димаша» — Димаш Кудайберген продолжает поражать и вдохновлять поклонников по всему миру. Его невероятный вокал стал примером для подражания, а каждое выступление — это возможность ощутить магию музыки на новом уровне.

С каждым выходом на сцену Димаш погружает зрителей в атмосферу, где мелодии сплетаются с глубокой эмоциональностью, превращая музыку в живое искусство. Его талант выходит за рамки жанров: Димаш легко объединяет классику и современные направления, создавая уникальные композиции. Казахский исполнитель уже завоевал уважение и признание не только широкой публики, но и профессионалов мирового уровня, передает Caravan.kz.

AZATTYQ . ORG . «Тратить Нацфонд, чтоб пополнить казну. Как депутаты одобряли дефицитный бюджет» — 30 октября депутаты мажилиса одобрили бюджет страны на ближайшие три года. Поскольку бюджет республики вновь испытывает дефицит, правительство запланировало изъять из Национального фонда 5,3 триллиона тенге. Депутаты много вопросов не задавали и согласились на трансферты.

FORBES. KZ . «Жамишева переизбрали в совет директоров банка Кима» — Болата Жамишева переизбрали членом совета директоров — независимым директором Bank RBK. Решение принято на общем собрании акционеров банка 28 октября. Оно связано с истечением срока полномочий Жамишева в этом качестве. После переизбрания Жамишев будет независимым директором банка еще год.

Жамишев возглавил совет директоров Bank RBK четыре года назад, в конце октября 2020-го — по решению совета директоров, членом которого как независимый директор он стал в тот же день. В банке тогда сообщили, что на посту главы СД Жамишев будет «курировать вопросы стратегического развития финансового института и укрепления его позиций».

GOLOS- NARODA. KZ . «Дороже автобуса: сколько астанчане готовы тратить на поездку на LRT?» — В Астане заложили последнюю балку эстакады легкого рельсового транспорта (ЛРТ). Премьер-министр Олжас Бектенов ознакомился с ходом работ. Запуск системы планируется в конце 2025 года. Хотя стоимость проезда пока не определена, редакция «Голоса народа» решила узнать мнение астанчан о том, сколько будет стоить поездка на надземном метро.

Во время опроса многие высказывали мнение, что стоимость проезда на легкорельсовом транспорте будет аналогична автобусу.

«Какие окончания в фамилиях казахстанцев не допускаются сообщил глава Минюста» — В адрес министерства юстиции от журналистов часто поступают вопросы касательно правил написания ФИО. Данная норма регулируется Кодексом «О браке и семье» РК, отметил глава ведомства Талгат Уали, передает «Голос народа».

«Согласно Кодексу «О браке и семье» добавление окончания «тегі», «ұрпағы», «немересі», «шөбересі», «келіні» не допускается», — сообщил министр.

RATEL. KZ . «Прокуратура Алматы намерена изъять яблоневые сады генерала Новикова» — Департамент по управлению земельными ресурсами города Алматы распространил сообщение по вопросу яблоневых садов города.

“В 2004 году ТОО “Международная ассоциация клубов” получила право собственности на 884,9 гектара земли в Карасайском районе (позже вошедшем в черту Алматы) для ведения товарного сельского хозяйства. Это право было предоставлено решением акима района в июне 2004 года и типовым договором купли-продажи в июле 2004 года. В 2015 году участок был разделен на 16 участков с новыми кадастровыми номерами на основании заключения о делимости от 28 сентября 2015 года и приказа управления земельных отношений от 30 декабря 2015 года.

Важно отметить, что через этот земельный участок протекают река Керенкулак и ручей Беркара. Согласно статьям 132 и 133 Земельного кодекса РК, действовавшего в 2004 году, земли водного фонда являются государственной собственностью и могут предоставляться только во временное пользование с согласованием соответствующих органов. В связи с этим, полагаем, что при предоставлении указанных земель акиматом Карасайского района не были учтены нормы земельного законодательства в части запрета предоставления земель, занятых водоемами”, — сообщили в департаменте.

PITMEURASIA.RU . Рустам МАСАЛИЕВ – «Таджикистану готовят мрак и хаос под лозунгами реформ и развития» — Похоже, коллективный Запад окончательно «слетел с катушек» и принялся основательно готовить государственный переворот в Таджикистане со свержением главы государства Эмомали Рахмона и его команды.

А расшатывать обстановку в стране начали из Амстердама, где, вероятно, под воздействием дурманящих веществ созданное здесь же в 2018 году таджикскими оппозиционерами движение «Реформы и развитие Таджикистана» обратилось 15 октября к правительствам США, Канады, Великобритании, Норвегии и странам Евросоюза. Дескать, они должны использовать свое влияние для содействия мирному урегулированию кризиса в Таджикистане, «где агрессивные действия режима Эмомали Рахмона направлены против политической оппозиции, гражданского общества и независимых СМИ, а систематические нарушения прав человека, внесудебные казни, произвольные аресты, подавление свободы слова и преследование журналистов, правозащитников и адвокатов стали отличительной чертой этого режима».

INFORMBURO.KZ . «Почему камеры в школах Казахстана не устанавливают в классах? Ответ Минпросвета» — Установка камер в учебных заведения необходима в том числе для профилактики буллинга, считают в ведомстве.

Школы не обязаны устанавливать камеры видеонаблюдения в учебных классах, сообщили в пресс-службе Министерства просвещения корреспонденту Informburo.kz.

«Установка камер производится в местах массового скопления детей: на территории школы, у входов и выходов, в спортивных зонах, коридорах, на лестничных пролётах, в столовой и других местах. Устанавливать именно в учебных классах не обязательно, так как там проводятся уроки с участием преподавателя», – говорится в сообщении.

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