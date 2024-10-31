«Станет ли Казахстан новой Швейцарией в условиях третьей мировой войны?». «Дефицит денег, идей и воли». «В казахстанской умме неспокойно: нуждается ли ДУМК в реформировании?». «ЖЗЛ в кинематографе: от Шокая до Хаджимукана». «Сейтказы Матаеву – 70»

Сетевой Казахстан 31 октября 2024г.

GOLOS — NARODA . KZ . «Станет ли Казахстан новой Швейцарией в условиях третьей мировой войны?» — Все больше мировых экспертов говорят о том, что мир находится на пороге третьей мировой войны. В существующие конфликты втягивается все больше стран, с каждым днем растет вероятность того, что одна из ядерных держав «нажмет на кнопку», что автоматически положит начало глобальному противостоянию. Какова роль Казахстана в возможной третьей мировой? И к каким тяготам нам стоит готовиться? Об этом мы поговорил с экспертом аналитического цента Heartland Asia NarXoz, офицером казахстанских миротворческих войск в прошлом — Сагади КИСИКОВЫМ — Пока все воюют и решают, как выйти из этой ситуации, у Казахстана есть хорошая возможность стать медиатором в конфликтах. Мы уже видели, как Астана стала площадкой для переговоров по Сирии, для урегулирования ситуации в Афганистане и так далее. И в нынешней кризисной ситуации Казахстан пытается быть медиатором, занимает нейтралитет.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «Вызывает сомнение компетентность лиц, отвечающих за национальную экономику» — Нынешняя ситуация с бюджетом и экономическим развитием официально кризисной не считается. Отметим и то, что индустриальный и аграрный блоки правительства проводят действительно большую работу по привлечению инвесторов и реализации новых проектов. Вместе с тем, общая ситуация в экономике и экономической политике оптимизма совершенно не внушает… Увы, но порой кажется, что дефицит кадров и идей переходит (или уже перешел) в дефицит воли и опыта. Они ведь не противоречат искусству политического маневра, но должны с ним сочетаться. Но что-то пошло не так и надо что-то с этим делать…

TIME . KZ . «Дефицит денег, идей и воли» — Депутаты мажилиса раскритиковали республиканский бюджет на 2025-2027 годы главным образом из-за огромных целевых трансфертов из Национального фонда. Тем не менее большинством голосов документ принят.

«Легионерам крышка. А что будет с остальными?» — Последние неудачи наших спортсменов на Олимпийских и Азиатских играх вынудили спортивных чиновников пойти на крайние меры, на которые они, наверное, никогда бы не решились, если бы не критика в их адрес главы государства. Деньги-то на спорт выделяются из казны немалые, а результата нет. А тут еще разбушевались депутаты, требующие установить запрет на финансирование легионеров за счет госбюджета. Но этот вопрос уже давно витал в воздухе. Просто за него долго не брались. Под горячую руку попали и неолимпийские виды спорта, на которые тоже уходят миллионы. Их тоже хотят лишить финансирования. Только непонятно, когда и кого именно постигнет эта незавидная участь.

ORDA . KZ . «Как QazaqGaz превращал квитанции на оплату газа в виллы в Дубае» — Национальная компания QazaqGaz, все время поднимающая вопрос убыточного внутреннего тарифа, тратила миллиарды тенге на распечатку обычных квитанций об оплате газа. В долгосрочном плане дочерних предприятий на это заложено в восемь раз больше денег, чем на развитие и ремонт газовых сетей. Отдел расследований Orda.kz вскрыл очередную мутную схему Кайрата ШАРИПБАЕВА (нынешнего супруга Дариги НАЗАРБАЕВОЙ), которая, возможно, до сих пор приносит ему доход.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Аvе, Абе!» — В Алматы прошли юбилейные мероприятия, посвященные 100-летию классика казахской литературы Абдижамиля НУРПЕИСОВА. Феномен Абе имеет особенность — это международное признание. Всем известно, что в Советском Союзе лауреатом самой престижной литературной премии (Ленинской) среди казахов был Мухтар АУЭЗОВ, а следующая по значению и статусу награда — Государственная премия СССР была присуждена Абдижамилю НУРПЕИСОВУ и Жубану МОЛДАГАЛИЕВУ. Так что Абе – один из трех великих. Нет пророков в своем Отечестве — удивительно, что только через 45 (!) лет после общесоюзного признания (1974 год) — в 2019 году (при Новом Казахстане) казахский писатель Нурпеисов у себя на родине был удостоен звания «Еңбек Ері» («Герой труда»). Великий Ауэзов написал эпопею про великого Абая. Но до сих пор нет романа о жизни самого Ауэзова. То же самое можно сказать и о Нурпеисове. Уверен, что непростая судьба Абе со всеми перипетиями и поворотами заслуживает книгу о нем, например, в серии «Жизнь замечательных людей» (ЖЗЛ).

Сагымбай КОЗЫБАЕВ, президент Академии журналистики Казахстана – «Мужество журналиста» — Сейтказы МАТАЕВУ – 70. Уже тринадцать лет Сейтказы возглавляет сумбурное, подчас амбициозное племя всех журналистов страны. Племя это разношерстное, рот всем не закроешь, одни — за, другие — против общей линии. Попробуй привести их к общему знаменателю. Он знает, как это сделать. Россиянин по рождению, у него большой опыт творческой жизни за плечами. Соруководство областной газетой и не какой-либо, а одной из известных в стране — «Индустриальная Караганда», собкорство во всесоюзной газете — и не какой-либо, а «Известий», пресс-секретарство — и не у кого-либо, а у президента государства, затем — и премьер-министра. Создал Национальный пресс-клуб с филиалами, собственное информационное агентство, вернув ему прежний некогда популярный бренд — КазТАГ, в котором сам же в бытность был собкором нескольких областей…

CHECK-POINT.KZ. «ЖЗЛ в кинематографе: от Шокая до Хаджимукана» — Жанр байопика, то есть кинематографического описания бытия выдающихся деятелей истории, довольно сложен. А для нашей страны, пожалуй, вдвойне — будучи практически заведомо неокупаемыми, фильмы этого жанра часто и вовсе проходят бесследно. Но бывает и наоборот — совершенно проходной дежурный проект вдруг выстреливает.

FORBES . KZ . «Нурлан Смагулов: Я всё время вижу новые «голубые океаны»» — С какими вызовами могут столкнуться начинающие предприниматели на пути к достижению своей цели и почему бизнес обязательно должен приносить пользу обществу? Своими мыслями на эту тему с обозревателем Forbes Kazakhstan поделился основатель Astana Group Нурлан СМАГУЛОВ — На первый взгляд вы можете подумать, что весь рынок уже занят, но сколько я езжу по всему миру, я всё время вижу новые «голубые океаны». Появляются компании, которые нетрадиционно начинают заниматься традиционными видами бизнеса. Не бойтесь бросить вызов уже существующим брендам, но подойдите к этому творчески, предложите потребителям что-то уникальное.

SPIK . KZ . «В казахстанской умме неспокойно: нуждается ли ДУМК в реформировании?» — На днях Духовное управление мусульман Казахстана удостоилось очередной порции жесткой критики. Общественные и религиозные деятели, которые собрали в Алматы пресс-конференцию, обвинили муфтият в коррупции, рейдерстве, диктаторских проявлениях, внутренних разногласиях, неспособности противостоять радикальным исламским течениям и многом другом. А для решения всех этих проблем предложили «принудительно реформировать» этот как бы высший орган управления мусульманской уммой. Бурихан НУРМУХАМЕДОВ, политолог: «Нужды в кардинальных реформах я не вижу». Арман КУДАБАЙ, преподаватель КазНУ им.аль-Фараби: «Закрытости ДУМК может позавидовать даже Папский престол». Данияр НАУРЫЗ, журналист и блогер: «Религиозные «вожди» напоминают назначенных губернаторов».

EXCLUSIVE . KZ . «Что скрывает статистика преступлений в Казахстане?» — В конце прошлого года власти отчитались о снижении преступности в Казахстане на 12%. Правда, после таких громких дел, как убийство подростка в Талгаре, доверять правоохранительной системе становится сложно. С другой стороны – все-таки цифры показывают, что ситуация улучшается. Но можно ли этим цифрам верить? Если нет, то за ложь государство можно дорого поплатиться… Для «рисовки» статистики есть разные приемы. Например, нерегистрация, когда не дают талон о регистрации заявителю, и незаконная регистрация, то есть, по сути, фабрикация уголовных дел. Иногда случаи фабрикации выявляет Генпрокуратура. Например, как отметили в ведомстве, за последние три года по этой причине было прекращено 4673 уголовных дела. Фабрикация нужна для того, чтобы улучшить статистику по раскрываемости преступлений.

VLAST . KZ . «Сейчас школы менее заинтересованы в результатах» — Мерей КУШАН учится в Казахском национальном женском педагогическом университете в Алматы на преподавательницу казахского языка и литературы. Чтобы получить государственный грант, ей пришлось обратиться к дополнительным платным курсам по подготовке к ЕНТ. Тысячи студентов, таких как Мерей, ходят на платные курсы, на которых преподают школьные предметы, чтобы успешно сдать ЕНТ и поступить в высшие учебные заведения Казахстана. Однако в силу экономических, региональных и других причин не у всех есть такая возможность. Это приводит к неравенству в доступе к качественному образованию.

AZATTYQ . ORG . «В Казахстане 72 тысячи одиноких отцов. Почему их проблемы не слышны и при чем тут национальный менталитет?» — В Казахстане насчитывают около 863 тысяч неполных семей, и в более чем 72 тысячах из них детей воспитывают отцы, гласит статистика министерства труда и социальной защиты населения. Проблемы одиноких отцов редко обсуждаются открыто, так как сами отцы мало говорят о своих переживаниях. Специалисты связывают это с мужской психологией и национальным менталитетом.

TENGRINEWS . KZ . «Последняя из Студеного. Казахстанка почти 20 лет одна живет в селе-призраке» — В Северо-Казахстанской области в упраздненном и опустевшем селе в полном одиночестве живет 67-летняя женщина. Здесь давно нет электричества и питьевой воды. Нет телефонной связи и прочих благ цивилизации. Но уезжать отсюда единственная жительница села не собирается. Корреспондент Елена Бережная побывала в гостях у североказахстанской «отшельницы» Валентины КРЕСС.

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