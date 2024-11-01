Выжить, а не прожить: более 70% наёмных работников в Казахстане получают меньше средней номинальной зарплаты

Почти половина трудящихся зарабатывают менее 250 тысяч тенге

Казахстанцев, зарплата которых не дотягивает до уровня номинальной, стало больше. По данным Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, в прошлом году доля наёмных сотрудников с зарплатой ниже декларируемой средней по стране составляла 69,2%. Согласно расчётам из статистических данных за 2024 год, этот показатель вырос до 71,1%. Более 2,4 млн из 3,4 млн трудящихся, зарплаты которых были изучены, получали менее 400 тыс. тг, в то время как номинальная заработная плата во втором квартале текущего года в Казахстане превышала 403 тыс. тг. Почти 1,5 млн работников из их числа зарабатывали и того меньше — до 250 тыс. тг.

Доля наёмных сотрудников, которым работодатели платили больше номинального уровня, соответственно, не дотягивает и до 30%. А удельный вес работников с зарплатой более 1 млн тг и вовсе составляет всего 3,3%. Их численность — чуть более 112 тыс. человек.

Важное методологическое замечание: расчёты по численности работников в разрезе размеров зарплат приведены только по группе наёмных сотрудников. Данные не учитывают доходы самозанятых, индивидуальных предпринимателей, учредителей компаний.

В разных отраслях экономики в 2024 году доли тех наёмных сотрудников, которые получают не больше 400 тысяч, отличаются. Это зависит от финансово-экономического состояния сферы в целом и среднего уровня доходов её работников. Например, в секторе сельского хозяйства, несмотря на его чрезвычайную значимость для продовольственной безопасности, зарплаты уже не первый год в целом ниже, чем в других отраслях экономики. Поэтому доля фермеров, овощеводов, животноводов, рыболовов с зарплатой до 400 тыс. тг в сравнении с представителями других видов деятельности самая большая: 90,9%. Близки к ней доли сотрудников сферы искусств, развлечений и отдыха (88,7%), госслужащих и работников соцобеспечения (86,2%) и специалистов в области административного и вспомогательного обслуживания (81,4%). Наименьший удельный вес работников с зарплатой до 400 тыс. тг наблюдается в сферах финансов и страхования (47,8%) и промышленности (54,1%).

А теперь посмотрим, в каких отраслях экономики больше тех, кто зарабатывает более 1 млн тг в месяц. Наибольшая доля таких сотрудников, опять же, наблюдается среди финансистов и страховщиков (13,9%, или 10,5 тыс. человек), «айтишников» и всех, кто налаживает в стране связь (12,6%, или 6,6 тыс. тг), исполнителей различных услуг (12%, или 1,9 тыс. человек).

По многолетним отчётам БНС мы проследили, как за последние годы в стране менялись номинальная, медианная и модальная зарплата. С 2019 по 2024 год ежегодно росли все три показателя, но между ними всегда была ощутимая разница. Например, при номинальной зарплате в 403,3 тыс. тг во втором квартале текущего года медианная зарплата была меньше на 29,2% (285,7 тыс. тг), а модальная — в 4 раза (97,6 тыс. тг).

Напомним, медианная зарплата — показатель, более приближенный к «средней», так как представляет собой уровень, зарплаты ниже и выше которого получают 50% работников. Модальная же — наиболее часто встречающаяся начисленная зарплата.

Самый высокий уровень модальной зарплаты в 2024 году наблюдался у тех, кто работает в нефтедобыче и разработке карьеров (372,6 тыс. тг), электроснабжении (297,7 тыс. тг), транспорте и логистике (297,7 тыс. тг). Наименьшие показатели модальной зарплаты были отмечены в сферах административного и вспомогательного обслуживания (82,8 тыс. тг), оптовой и розничной торговли (82,8 тыс. тг), искусства, развлечений и отдыха (95,5 тыс. тг).

Сравнение модальной и медианной зарплаты с месячным уровнем потребительских расходов домохозяйств позволяет сделать вывод, что одной зарплаты семье чаще всего не хватает на самые необходимые траты. Вот как выглядела картина во втором квартале текущего года. Потребительские расходы составляли 248,9 тыс. тг. Хорошо, если наёмный работник получал доход ближе к уровню медианной зарплаты — 285,7 тыс. тг. Если же говорить о тех, кому платят модальную зарплату, близкую к минимальной, этих денег явно было недостаточно для жизни.

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Информация предоставлена Finprom.kz



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