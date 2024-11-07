««Елбасы-2» или а-ля Токаев: каким должен быть третий президент РК?», «Генсекретарь ОПЕК: мир будет нуждаться в нефти», «Кто и как охотится за нашими детьми?»

Сетевой Казахстан 7 ноября 2024г.

SPIK.KZ . ««Елбасы-2» или а-ля Токаев: каким должен быть третий президент РК?» — Казахстанские СМИ снова муссируют тему преемника Касым-Жомарта Токаева. Spik.kz тоже решил присоединиться к этой дискуссии, но сделать акцент не на персоналиях (вероятных кандидатах), а на тех качествах, которыми должен обладать следующий лидер государства. И не только с точки зрения запросов общества, но и через призму интересов политических элит. Слово экспертам.

Толганай Умбеталиева, политолог, гендиректор Центральноазиатского фонда развития демократии:

«В качестве следующего президента мы можем получить диктатора».

SPUTNIK.KZ. «Генсекретарь ОПЕК: мир будет нуждаться в нефти» — Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс поставил под сомнение «зеленую» и «низкоуглеродную» повестку дня. Глава международной организации прогнозирует, что рост спроса на энергетические ресурсы в мире сохранятся в ближайшие годы. Об этом он заявил на Африканской энергетической неделе в Кейптауне (ЮАР).

«ОПЕК оценивает, как очень позитивные, перспективы потребления в мире нефти и газа. К 2050 году мировой спрос на энергию увеличится на 24% в связи с прогнозируемым за это время удвоением общемирового ВВП. Основной рост мировой экономики будет обеспечен неуклонным ростом численности населения планеты до 9,7 млрд к 2050 году по сравнению с 8 млрд сейчас. При этом основной прирост населения придется на развивающиеся страны, включая африканские. Еще одним фактором расширенного спроса на энергию станет рост численности населения существующих мегаполисов и увеличение в мире количества городов-миллионников», — отметил генсекретарь ОПЕК.

По словам Хайсама аль-Гайса, в подобных условиях будут востребованы все виды энергоресурсов.

KAZPRAVDA.KZ . «Кто и как охотится за нашими детьми?» — Участившиеся случаи подростковой смертности не на шутку перепугали общественность. Основной причиной правоохра­нительные органы, а вслед за ними и СМИ назвали некоторые онлайн-игры, способствующие деструктивному поведению. Родители и педагоги тут же стали пересылать друг другу предупреждающие сообщения в мессенджерах с просьбой быть бдительными и перепроверить телефоны своих детей. Однако, по мнению некоторых специалистов, онлайн-маньяки – далеко не единственная опасность, которая скрывается в Сети. К сожалению, сегодня все больше случаев «подсадки» подростков на синтетические наркотики, так называемые «соли».

CHECK-POINT.KZ . «Реформы должны продолжаться» — Рейтинги управленческой элиты страны «Стратегия» проводит с марта 2009 года. И надо сразу сказать, что в большинстве своем эти рейтинги отражают реальное отношение общества к управленцам. Вместе с тем есть определенные погрешности, связанные с тем, что участвующие в опросах эксперты порой подаются эмоциям, личным пристрастиям. Происходит это из-за того, что государственные СМИ, особенно телеканалы, не рассказывают нам о том, чем на самом деле занимаются отечественные управленцы. И потому экспертам приходится довольствоваться упоминанием в масс-медиа. И если учесть, что часть государственных мужей не любят светиться, то становится понятным, почему среди тех, кто возглавляет рейтинги, попадаются лица, чье нахождение в присутственных местах у вдумчивых аналитиков начинает вызывать сомнения.

GOLOS-NARODA.KZ . «Отдай долг и спи спокойно: сколько казахстанцев задолжали своим детям?» — В середине октября депутат сената парламента РК Жанна Асанова предложила пересмотреть выплаты по алиментам. По ее словам, действующая система не учитывает возрастные особенности ребенка. Также она отметила, что некоторые родители уменьшают выплаты, указывая минимальные доходы, а некоторые и вовсе скрываются от уплаты алиментов. Редакция «Голоса народа» узнала о долгах казахстанцев по алиментам, сумму самой большой задолженности и кто чаще становится плательщиком «денег детям» — женщины или мужчины. Подробности в материале.

TIME . KZ . Оксана АКУЛОВА — «Трудно ли быть Мендикуловыми?» — Маршрут мы наметили традиционный. Бюст Малбагара Мендикуловича на бульваре, названном в его — автора генерального плана строительства Алма-Аты — честь. И кафе “Карлыгаш”, родная “Карлыгашка”, которая, кажется, существовала всегда. Два знаковых для семьи Мендикулова места, где мы должны побывать обязательно.

Лэйла ТАСТАНОВА — «Школа без смартфонов» — Для учеников большинства школ Астаны вторая четверть началась с сюрприза: перед уроками у них забрали мобильные телефоны. Теперь так будет всегда. Позвонить родителям или заглянуть в интернет можно только после занятий. Такое новшество придумали в столичном управлении образования. Все ли в восторге от этой идеи?

TENGRINEWS.KZ . «Как победить нелегальных таксистов, рассказал директор совета аэропортов Европы» — Приехавший в Алматы на региональный семинар «зеленых» аэропортов Генеральный директор ACI Europe Оливье Янковец (Международный совет аэропортов Европы — прим.) предложил, как можно победить проблему с таксистами, которые отлавливают прилетающих пассажиров и «заламывают» огромные цены за услуги такси.

«Чтобы решить эту проблему, нужно установить четкие правила, кто может проезжать на территорию аэропорта и кто может предлагать различные услуги, такие как такси. Очень важно, чтобы было взаимодействие местных властей, муниципалитета, аэропорта и полиции. То есть, с одной стороны, чтобы были четко прописанные правила, кто может на территории аэропорта быть, но также чтобы местные власти помогали удостовериться, что эти правила исполняются на практике«, — посоветовал Оливье Янковец.

FORBES. KZ . «Еркин Татишев построит завод по производству корма для собак и кошек близ Алматы» — Бизнесмен из списков Forbes Kazakhstan Еркин Татишев готовится запустить в Казахстане производство сухих кормов для домашних животных — KazPetFood.

«Это стартап, который мы запускаем в этом [2024] году, проект уже идет, землю взяли. Это бизнес по производству кормов высокого качества для собак и кошек, — рассказал Татишев. — И основатель бизнеса, и мы сами — собачники, у нас у всех дома есть собаки. От качества еды зависит здоровье животного. Мы хотим представить свою продукцию и верим в наших нутрициологов. Верим, что сможем сделать хороший, экологичный биопродукт высокого качества по современным технологиям на основе казахстанского сырья. Надеемся завоевать свое место на рынке Казахстана и за рубежом — будем поставлять на экспорт».

Локацию для завода KazPetFood выбрали в Алматинской области в СЭЗ «Алатау». Сам завод еще проектируют.

AZATTYQ.ORG . ««Простите нас, мы приехали работать». Массовые суды над трудовыми мигрантами в Сарыагаше» — Сотни дел трудовых мигрантов в эти дни рассматривает Специализированный суд по административным правонарушениям Сарыагашского района Туркестанской области. Их всех обвиняют в нарушении миграционного законодательства. Большая часть мигрантов – граждане Узбекистана, есть и граждане Таджикистана.

Мигранты признают: они нарушили закон – находились в стране дольше, чем было указано в регистрации. Граждане обеих стран могут въезжать в Казахстан без визы, но только как туристы или это если частная поездка. Для работы стране им нужно брать отдельное разрешение.

Однако, как правило, у мигрантов бывают истекшие сроки регистраций, и это выясняется на границе, когда мигранты едут домой. Их задерживают, судят, налагают штрафы и депортируют.

ORDA.KZ . «Бомбоубежища и архитектурная эстетика: что ждёт аэропорт Алматы в ближайшие годы» — В эти дни в Алматы проходит международный семинар Green Airports. Один из главных его участников — генеральный директор аэропорта Алматы Гокер Косе — много говорил о судьбе аэропорта южной столицы. О том, что ждёт воздушную гавань в ближайшие годы, рассказывает Orda.kz.

Журналисты напомнили Гокеру Косе о жалобах, которые поступали после открытия нового терминала: на проблемы с выдачей багажа, работу дренажной системы — у здания текла крыша, на трещины в стёклах и даже на внешний вид самого сооружения.

Гендиректор аэропорта на это парировал, что новый терминал построили с опережением — всего за 22 месяца. Объяснил он это пассажиропотоком, который очень сильно вырос после пандемии.

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