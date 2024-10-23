Война Миров. Северокорейские солдаты на СВО

Тектонический геополитический сдвиг произошел как-то буднично

Для КНДР проверка своих вооруженных сил порохом – вопрос государственной важности. Поэтому северокорейские спецназовцы и инженеры появятся на полях сражений в Восточной Европе не из-за прихоти или экстравагантности Ким Чен Ына, а в силу стратегической потребности Пхеньяна. А тут и геополитический пасьянс сложился таким образом, что в бойцах Чосон имингун (Корейская народная армия – КНА) оказались заинтересованы и Москва, и Пекин.

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Политики и государства отвечают за проводимую ими линию кровью. Северная Корея в этом отношении не исключение. После Корейской войны (очень кровавой, кстати) 1950-53 гг. КНДР и Южная Корея находятся в состоянии перемирия и между двумя государствами пролегает не государственная граница, а демаркационная линия с демилитаризованной зоной в 4 км шириной и 241 км в длину.

КНДР при населении в неполные 27 млн человек содержит миллионную армию мирного времени (срок срочной военной службы 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин). По ту сторону демаркационной линии Пхеньяну противостоят: полумиллионная южнокорейская армия, примерно 25 тысяч военнослужащих Пентагона с мощным авиационным крылом и при ядерном оружии собственно на Корейском полуострове и еще 40 тысяч на базах в оперативной доступности. По всем раскладам, вооруженные силы Японии тоже примут участие в схватке с Чосон имингун.

В час «Ч», когда в движение придут гигантские военные массы, любая серьезная ошибка в военном планировании и стратегии применения войск может стать фатальной. Поэтому потребность «потренироваться» в военной обстановке и обкатать доктринальные наработки вне обычных полигонов перед Пхеньяном стоит очень остро.

Во время визита Владимира Путина в Северную Корею 19 июня 2024 года был подписан «Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой». В нем есть статья 4: «В случае если одна из Сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется таким образом в состоянии войны, то другая Сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики».

В Пхеньяне договор ратифицировали и стали терпеливо ждать возможности получить боевой опыт. Ну а Кремль погрузился во взвешивание всех «за» и «против» весьма радикального решения. Западные «партнеры» ведь могут сильно обидеться. А с другой стороны за конфискованные $350 млрд нужно наказать асимметрично и больно, дабы прививалась реакция избегания.

В августе состоялось вторжение ВСУ в Курскую область и северокорейские военные приняли положение «низкого старта». Ведь теперь боевые действия ведутся на российской территории до референдумов 2022 года. Но в Москве все тянули резину и обдумывали варианты.

Между тем наступило 7 октября – день рождения президента Путина. Из Пекина и Пхеньяна пришли теплые поздравления от первых лиц от всей души, но с задержкой на один день. В переводе с дальневосточного дипломатического языка на понятный это означает «мы отстаем от графика совместных действий; надо поторопиться».

Как только южнокорейская разведка – в Южной Корее и КНДР разведслужбы на сегодняшний день в высшей лиге соответствующих структур – доложила своему политическому руководству о переброске северокорейских контингентов на российскую территорию, в Кремле поняли, что в прятки можно уже не играть. 14 октября Владимир Путин внес договор Москвы с Пхеньяном в Госдуму на ратификацию. Законопроект проходит по категории «срочные».

С исторической точки зрения наблюдаемые события можно назвать экстраординарными. Османская империя, которая проводила весьма активную политику в Европе, все-таки являлась евразийской державой. Азия в чистом виде – это Монгольская империя. Монголы брали Бреслау (ныне Вроцлав) аж в 1241 году во время Западного похода под общим командованием Бату-хана.

По имеющимся в открытых источниках сведениям, пока речь идет о военном контингенте в 12-15 тысяч северокорейских военнослужащих на российской территории. В основном это представители Сил специальных операций (ССО) и инженерно-строительных войск. Корпус ССО в Корейской народной армии насчитывает 88 тысяч человек (по оценке южнокорейских военных 121 тысяча) и заточен под москитную войну. Инженерно-строительные войска КНА считаются лучшими в мире, доказательством чему служат военные аэродромы в скалах (на поверхности только взлетно-посадочная полоса), подземные заводы, бункеры, узлы связи, многокилометровые тоннели, по которым могут передвигаться грузовые автомобили,

Кремлю решение о привлечение северокорейских военных далось очень непросто. Ведь в этом случае офицеры и рядовые Чосон имингун увидят не только сильные, но и слабые стороны российской военной организации и качество кадров в упор. Однако блицкриг давно провалился, поток добровольцев ослабевает несмотря на то, что финансовое стимулирование подписывающих контракт с Министерством обороны идет на миллионы рублей, проводить мобилизацию Москва не хочет.

Мобилизация – это не только вопрос общественного недовольства, но и учебной базы, экипировки, логистики, средств связи. Кстати, военнослужащие КНА одеты в форму МО РФ. По легенде это бойцы из Бурятии и сопредельных российских регионов. Как буряты в ходе боев 2014-15 гг. под Дебальцево были «индейцами Донбасса» (во всех мемах), так теперь северокорейцы станут «бурятами». В какой-то момент маскарад конечно же закончится, но пока все церемонии с переодеваниями соблюдаются. Примерно 30% школьников в КНДР в качестве иностранного языка изучают русский, поэтому языковой барьер не слишком жесткий.

Северокорейские ракетчики, которые «подарили» ВСУ пруфы (доказательства) использования Hwasong-11G (по натовскому индексу KN-23) с надписями на чосонгыле (на осколках) во славу Трудовой партии Кореи (ТПК), однажды понесли потери на территории ДНР. Но в плен они не попадали. С бойцами ССО возможны разные сценарии.

Инженерно-строительные части Чосон имингун могут заменить российских военнослужащих-контрактников в тылу и те пополнят боевые порядки на передовой. По оценкам военных экспертов, Пхеньян способен направить в зону СВО 150 тысяч военнослужащих совершенно не напрягаясь и 300 тысяч без особых усилий. Ходят слухи, что одной из форм платы за кровь бойцов из КНДР станет создание агрокомплексов на новых территориях Российской Федерации со специальным правовым и налоговым статусом, на которых будут работать граждане Северной Кореи.

Со стороны Пекина много факторов и соображений, побудивших его благосклонно отнестись к тому, чтобы КНА набралась боевого опыта. Будем перечислять в произвольном порядке, поскольку не знаем иерархии данных вещей в картине мира руководства Поднебесной.

Во-первых, это ответ на активизацию НАТО в Азиатско-тихоокеанском регионе. Китай показывает, что в такую игру можно играть вдвоем. АУКУСу тоже привет.

Во-вторых, в свете неотвратимо приближающейся битвы за Тайвань, в КНР хотят знать, на что можно рассчитывать со стороны КНДР в военном отношении. Пекин ежегодно субсидирует бюджет Пхеньяна на миллиарды долларов, а потому имеет право знать, за что платит.

В-третьих, Поднебесная мстит за Беларусь. Пышная встреча Александра Лукашенко в Пекине в ходе его официального визита была призвана показать Западу, что это привилегированный партнер Китая и в случае чего за него есть кому заступиться. Однако у НАТО имеются свои интересы. Киеву был дан политический заказ «прощупать» Минск на предмет его военных возможностей.

В ответ на сосредоточение крупной группировки ВСУ у белорусской границы президент Лукашенко заявил, что никаких «красных линий» не будет: заход на территорию и немедленный ответ всеми наличными силами. РСЗО «Полонез» («Прощание с Польшей») своими 301-мм боеприпасами добивает до любого района украинской столицы. После этого группировку сначала оттянули, а потом бригады из ее состава использовали в Курской области. Хотя вторжение в Беларусь не состоялось, но «осадочек остался» и потому экспедиционный корпус Корейской народной армии – это очень удобный и удачный геополитический инструмент.

Вынесенным на ратификацию договором Кремль сильно поссорился с Южной Кореей. Однако Сеул под давлением Вашингтона давно участвует в санкциях против Москвы, ушел с российского рынка, поставляет снаряды Украине. Так что здесь неизбежные потери, когда одно необходимее другого.

«Сегодня я отправил письмо президенту Байдену с требованием, чтобы его администрация дала ответы, и чтобы использование северокорейских войск против Украины стало красной линией для Соединенных Штатов и НАТО», – написал в сети «Х» 19 октября Майк Тернер, глава комитета по разведке нижней палаты американского конгресса. Теперь и у американских политиков появились свои красные/коричневые линии.

Ну а юмористы (черные юмористы) выкладывают в соцсетях картинки с фразами на корейском языке для ВСУ: «Сутима сериой (не стреляйте), нанын пугиэнда (я сдаюсь)».

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