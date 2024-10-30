«Турция – Казахстан: экспансия под маской сотрудничества». «Почему «братские народы» Центральной Азии не хотят объединяться». «Казахстанское авто: скоро, да не сразу». «Почему наши программы развития плохо работают». «Паралич внутренних органов»

Сетевой Казахстан 30 октября 2024г.

PITMEURASIA . RU . Марат НУРГОЖАЕВ – «Турция – Казахстан: экспансия под маской сотрудничества» — В Алматы в Казахстанском национальном университете имени аль-Фараби прошло торжественное мероприятие, на котором были представлены научные труды Тюркской академии, включая проект по изданию «Терминологических словарей тюркских языков», охватывающий более 37 областей. Были презентованы словари, посвященные сферам экономики, медицины и военного дела, работу над которыми вели специалисты из всех тюркских стран, что, по мнению участников состоявшегося мероприятия, является важным шагом в направлении стандартизации научной терминологии и сближения научных сообществ тюркских стран. Очевидно, что «под прицелом» Анкары начинает формироваться так называемый наднациональный язык общения. Недаром ещё в сентябре этого года страны тюркского мира приняли единый алфавит из 34 букв на основе латиницы. Сдается, что при таком раскладе можно в скором времени утратить колорит живого родного языка, полностью растворившись в донельзя унифицированном «тюркском».

EXCLUSIVE . KZ . «Почему «братские народы» Центральной Азии не хотят объединяться» — За последние несколько лет взаимодействие государств Центральной Азии заметно усилилось. Правда, взаимодействие усилилось не только в положительную сторону: вновь активизировались приграничные конфликты, споры о водных ресурсах и электроэнергии. Да и о положительных сторонах можно сказать только с оговоркой «раньше было хуже». И кажется, до реальной интеграции соседям нет дела — слишком много проблем внутри и слишком мало согласия между собой. Об этом шла речь на круглом столе, организованном exclusive.kz.

TIME . KZ . Тогжан ГАНИ — «Казахстанское авто: скоро, да не сразу» — Глава Минпромстроя Канат ШАРЛАПАЕВ обещает, что автомобиль с казахстанским брендом — вопрос всего пары лет. Дело за малым: нужно — всего-то! — научиться производить качественные детали и не запутаться в проводах. На брифинге в правительстве во вторник журналисты спросили министра Шарлапаева: когда наконец в стране появится автомобиль с казахстанским брендом? — Взять готовый дизайн и добавить туда казахстанский бренд — вопрос полутора-двух лет, — огорошил глава Минпрома.

«Амбиции кабмина и личный выбор министра» — Министр промышленности и строительства Канат ШАРЛАПАЕВ обещает удвоить объемы производства к 2028 году с прицелом сделать машотрасль драйвером экономики. Однако сам пока ездит на машине иностранного производителя и не пользуется казахстанской бытовой техникой, поскольку, по его словам, до сих пор не нуждался в ней.

RATEL . KZ . Жарас АХМЕТОВ — «Почему наши программы развития плохо работают» — Вполне очевидно, что при разработке экономической политики должны использоваться достижения общественных наук, потому что только основанные на теоретической базе практические меры могут иметь успех. Но если говорить о нашей стране, то все планы, концепции и программы, выходящие из недр властных учреждений, плохо используют достижения науки, не только экономики, но и политологии, и социологии. Это, казалось бы, субъективное умозаключение, хорошо согласуется с результатами исследований, проводимых в рамках проекта Индекс трансформации Бертельсмана (BTI)… При выработке экономической политики наша Власть слабо опирается на науку и ставит мнимые цели. При таких вводных не стоит ожидать особых успехов в реализации экономической политики.

NOVGAZ . COM . Аруна ЕРКІНҚЫЗЫ – «Паралич внутренних органов» — После убийства 16-летнего Шерзата БОЛАТА в казахстанском Талгаре вновь зазвучали разговоры о необходимости реформы МВД. Активисты и юристы утверждают — это дело показало наглядные проблемы в работе полиции, от медленного реагирования до игнорирования угроз свидетелям и непрозрачности расследования. В 2019 году после убийства фигуриста Дениса ТЕНА Казахстан уже проводил реформу МВД. Но она ограничилась косметическими изменениями и результатов практически не принесла. Почему Казахстан так и не смог решить проблемы в полиции и как проходила реформа…

CARAVAN . KZ . «Страховка от катастрофы: отдадут ли Алматы на откуп Всемирному банку» — После двух сильных землетрясений в начале этого года руководство Казахстана озаботилось вопросом: а что будет с городом и со страной, если по Алматы реально ударит мощное землетрясение? Сегодня в Алматы проживает 2,2 млн человек, а сам город дает пятую часть бюджета страны. Только жилье, по грубой оценке, стоит 36 трлн тенге. При этом весь бюджет Казахстана на 2024 год — всего 24 трлн тенге, или в 1,5 раза меньше. Иначе говоря, страна попросту не потянет восстановление такого города, как Алматы. Какие еще есть инструменты, чтобы отстроить город без особого ущерба для страны? «В настоящее время Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АФР) ведет совместно с государственными органами и международными экспертами работу по выбору наиболее подходящей для Казахстана модели страхования от катастрофических рисков… В качестве дополнительного варианта финансовой защиты от катастрофических рисков рассматриваются кредитные линии, катастрофические облигации и перестрахование за рубежом. Как правило, эмитентами катастрофических облигаций выступают международные финансовые организации (Всемирный банк, Азиатский банк и т.п.)».

INFORMBURO . KZ . «Строительство метро в Алматы давно стало синонимом к слову «долго»» — Урбанист Ербол СУЛТАНБАЕВ о более дешёвых альтернативах развития сети общественного транспорта мегаполиса — Идея строить метро для Алматы сегодня – это дорогое удовольствие. Если есть перспектива застройки Восточных ворот, то с этим в будущем вполне может справиться и намного дешевле ЛРТ. Сегодня же, если нужно соединить молл «Апорт» и ближайшие районы с центром Алматы, то достаточно наладить работу автобусного общественного транспорта. Если же нужно соединить аэропорт с городом, то можно запустить автобусные шаттлы в разные районы города, которые почему-то у нас до сих пор так и не появились.

SPIK . KZ . Женис БАЙХОЖА — «Как новый министр спорта собирается выполнять поручение президента страны?» — Во время встречи с призёрами летних Олимпийских игр, состоявшейся в конце августа, глава государства поручил правительству «восстановить вертикаль управления на всех уровнях спортивной отрасли». Спустя полтора месяца, в середине октября, на сайте профильного ведомства, в котором к тому времени сменился министр, появилось сообщение о начале работы по формированию такой вертикали и о создании рабочей группы, в чью задачу входит разработка соответствующих механизмов. Результаты казахстанских атлетов на крупнейших международных соревнованиях – Олимпийских и Азиатских играх, мировых первенствах – в последние годы по сравнению с тем, что было 10-15 лет назад, резко ухудшились, хотя на объёмы государственного финансирования им грех жаловаться. Очевидно, что в системе их подготовки произошёл серьёзный сбой. Но где именно?

ORDA . KZ . «Что в имени тебе: переименование городов вновь обсуждают в Казахстане» — Не спрашивать жителей городов и сёл, как называть их населённые пункты, — с таким предложением выступил депутат Сената Нурторе ЖУСИП. На семинаре «Национальная ономастика: поиски и опыт» сенатор заметил, что это целая проблема для ономастических комиссий — необходимость учитывать мнение граждан. Если слушать людей и принимать во внимание их голоса, то вопрос переименований никогда не решится, считает политик. Поэтому он предлагает правительству принять постановление о возвращении традиционных и исторических названий, в котором будут единые правила, а жителей того или иного города, района или аула спрашивать не будут.

KZ . MEDIA . Владимир РАДИОНОВ – ««Они опасны для автократий». Казахстан стоит на пороге запрета ЛГБТ» — В марте 2023 года американский журнал The Economist составил рейтинг «Друзей России». Первое место ожидаемо заняла Беларусь, далее идут Армения и Кыргызстан, а Казахстан разделил четвертое место с Таджикистаном и Ираном. Но спустя полтора года наша страна имеет все шансы подняться в этом списке на ступеньку-другую, потеснив своих соседей. Участники рейтинга «Друзей России» оценивались по 11 различным показателям либо поддержки России, либо зависимости от нее в трех широких областях: дипломатической, военной, экономической. Со своей стороны мы бы посоветовали исследователям обратить внимание на еще один аспект: схожую законодательную практику. Казахстан сейчас находится в одном шаге, вслед за Россией, от объявления ЛГБТИК+ экстремистами.

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