Что волнует душу казаха в третьей декаде октября

Сетевые СМИ о казахской прессе

Асылбек АБДУЛОВ – «День Республики: Казахстан как предчувствие» — 16 марта 1911 года жители Нарынского округа бывшего Букеевского ханства (нынешний Бокейординский р-н Западно-Казахстанской обл.) удивленно держали в руках первый номер новой газеты. Вдыхая свежую типографскую краску, они шептали, кто вслух, кто про себя: «Қазақстан«. Незнакомое прежде словообразование пришлось первым читателям по душе. Имя автора редакционной колонки им было хорошо знакомо, в отличие от логотипа.

К землякам и соотечественникам с первой полосы печатного издания, набранного в арабской графике, обращался популярный в Нарынском округе и за его пределами учитель и поэт Гумар КАРАШЕВ (1875-1921): «Газета – есть та сила, что сплачивает нас едиными целями и стремлениями. Святая цель газеты: призывать к трудолюбию, к овладению науками, культурой и искусством…».

36-летний Гумар Карашев – автор практически всех передовых статей («передовиц»), посвященных важным вопросам текущего момента и грядущим перспективам. Они не казались автору радужными. Как и положение, в котором находились в то время степняки.

Модерновое название нового издания придумал тот же Гумар Карашев, и это первая историческая практика, когда люди в своей активной лексике начнут использовать слово «Қазақстан«. Пока — как название газеты. Спустя восемьдесят лет на мировой политической карте появится одноименное суверенное государство.

Главный редактор газеты – 37-летний учитель, переводчик, юрист и журналист Елеусин БУЙРИН в своей колонке пишет: «Пусть же молодой «Казахстан» при помощи живого, убедительного и сильного слова будит спящих во тьме наших Букеевцев. Священный долг каждого казаха, любящего свою родину, страдающего ее страданиями, плачущего ее слезами, поддержать это юное и великое дело – появление своего органа печати».

Назира ДАРИМБЕТ – «Про тенгрианство в Казахстане, артистку, которая не поет для власти, и рейтинг лучших акимов»

Есть ли в Казахстане будущее у тенгрианства?

Петиция о признании тенгрианства в Казахстане официальной религией, собрала более 1000 подписей, пишет t-канал Dala Inside.

Ранее автор петиции, исследователь руники Ерлан Еспенбетов опубликовал неофициальную петицию на сервисе «Алаш онлайн» о регистрации республиканской религиозной общины «Тәңір Елі» и о том, чтобы признать тенгрианство наравне с исламом, христианством, иудаизмом и буддизмом. Позже, поскольку ее результаты официально не признали, петиция была перенесена на сервис еpetition.kz. Если она соберет необходимые подписи, ее рассмотрят в Комитете по делам религий Министерства культуры и информации РК.

«Вопрос, нужно ли казахам, чтобы тенгрианство стало религией, очень сложный. Как вера оно хорошо воспринимается. Однако если станет догматической религией с собственной книгой и запретами, то не будет отличаться от других», — говорит источник канала – ученый-востоковед.

По его словам, тенгрианство как вера и внутренний принцип выглядит гораздо чище и непорочнее.

Ученый разделяет тенгрианцев на три основные группы:

— сектантская — считающая, что развитие следует направить в религиозное русло,

— группа, рассматривающая тенгрианство как политическое движение,

— этноисследователи, воспринимающие тенгрианство как мировоззрение древних кочевников.

В настоящее время, по данным Комитета по делам религий, в Казахстане зарегистрировано 3977 религиозных объединений, которые представляют 18 конфессий. Из них 2835 — исламские, 347 — православные, 93 — католические, 586 — протестантские, 61 — свидетели Иеговы, 24 — новая апостольская церковь, 13 — общество сознания Кришны, 7 — иудаизм, 6 — бахаи, 2 — буддизм, 2 — мормоны, 1 — муниты.

Назарбаев окупил свои вложения в российский Банк

В этом году российский «Азиатско-Тихоокеанский банк», принадлежащий Нурсултану Назарбаеву, похоже, не попадет под санкции, пишет Nege.kz.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США считает, что этот банк не играет значительной роли в финансировании агрессии России. В начале этого года OFAC распространило информацию о возможности внесения АТБ банка в санкционный список.

Банк работает с юанем, что может создать риск попадания под специальные санкции, если напряженность между США и Китаем усилится. Поэтому стратегия Назарбаева в настоящее время заключается в том, чтобы вести бизнес и извлекать прибыль из вложенных в банк средств.

В первой половине этого года банк получил чистую прибыль в размере 4,8 млрд рублей, что почти в два раза больше показателей аналогичного периода 2023 года. В целом же за год прибыль ожидается не менее 14 млрд рублей. Учитывая, что Назарбаев в 2021 году купил АТБ на аукционе за 14 млрд рублей, он уже окупил свои вложения и работает в прибыль, говорится в материале.

Если все пойдет по плану, то начиная со следующего года АТБ сможет приносить Pioneer Capital Invest (компании Назарбаева) не менее 50–60 миллиардов тенге дивидендов ежегодно.

«Я пою не ради наград, я пою для народа»

Известная певица Акбота Керимбекова раскритиковала своих коллег, получивших государственные награды, пишет информационный портал Sadaqmedia.kz.

«Как всегда раздают всем вокруг награды. Каких только званий нет! Ежегодно сотни людей получают эти награды. Пусть получают. Но что-то не похоже, что государство у нас процветает благодаря «выдающимся заслугам» тех, кто получает эти награды.

Иногда мне родные говорят: «Ты поешь уже 30 лет, почему до сих пор тебе ни одно из этих званий не присуждают?» Я им отвечаю в шутку: «Я пою не для властей, возможно, они не дают звания тем, кто поет не для них?».

А если меня поставят рядом на сцене с некоторыми из тех, кто получил эти награды, возможно, народ узнал бы и аплодировал мне, несмотря на отсутствие всяких званий. Вот это и есть настоящее счастье. Надеюсь, за эту правду меня не обзовут завистницей», — написала певица.

Алма АБИШЕВА – «Кого можно считать первым казахским просветителем вместо Ыбрая Алтынсарина» —

«Жангир хана можно считать первым казахским просветителем» — историк

На портале El.kz опубликовано интервью с историком Гульмирой КУАНЫШКЫЗЫ, заведующей отделом экскурсий и общественной работы историко-культурного, архитектурно-этнографического музея-заповедника «Хан ордасы».

Гульмира отмечает, что при ставке Жангир хана в 1820-х годах появились первые в степи школа европейского образца, музей, аптека, больница и другие учреждения. В 1841 году хан открыл школу, которую полностью финансировал сам и в которой принимал экзамены. Историк отметила, что учреждение позволяло подготовить казахских детей к поступлению в российские вузы. Кроме того, это была единственная подобная школа на всю степь, поэтому можно называть Жангира первым казахским просветителем, так как его вклад в развитие образования и борьбу с неграмотностью в Казахстане сложно переоценить.

Она рассказала и про открытый Жангир ханом музей – это была «Оружейная палата», в которой хранились ценные документы и редкое дорогое оружие, часть которого передавалась в семье хана поколениями. В том числе там находились меч, подаренный русским царем Михаилом Федоровичем неизвестному хану, и позолоченный клинок, врученный царицей Анной Иоанновной хану Абулхаиру.

«В документах на казахском языке не должно быть ошибок»

На портале Abai.kz опубликованы высказывания председателя Сената Маулена АШИМБАЕВА. Он прокомментировал ошибки, обнаруженные в казахскоязычной версии соглашения о сотрудничестве между Казахстаном и Узбекистаном в области экологии.

«Появление ошибок в документах на казахском языке – это проблема, возникшая не сегодня. Наши депутаты постоянно поднимают этот вопрос. Именно поэтому недопустимо писать тексты на казахском языке с ошибками и исправлять их снова и снова», — сказал чиновник.

Он также добавил, что профильные ведомства должны усилить работу в данной области и привлечь квалифицированных специалистов, которые не допустят подобных ошибок в дальнейшем.

«Теперь буду выходить на сцену не стыдясь» – Майра Мухамедкызы прокомментировала новое звание

На портале qaz365.kz опубликовано высказывание знаменитой оперной певицы, которая также занимает пост директора театра оперы и балета Шымкента. Она – единственная казахстанка, которая выступала на сцене легендарной Гранд Опера в Париже.

Несмотря на многочисленные заслуги, 59-летней певице пришлось подождать звания народной артистки Казахстана, которое не вручалось с 1999 по 2022 год. Майра Мухамедкызы получила звание на прошлой неделе.

«Добро не бывает запоздалым. Люди давно дали мне звание народного артиста. У меня не было только этого указа и удостоверения. Поэтому я очень рада, что сегодня правительство это решило и издало соответствующее постановление. Мои выступления на мировой сцене достойны звания народного артиста Казахстана. Теперь я буду выходить на сцену, не стыдясь и не нервничая. Конечно, я ждала. Особенно я ждала в прошлом году, когда вернули звание «Народный артист Казахстана». Тогда мое имя также было в списке, но звание я не получила. Я даже плакала», – поделилась певица.

«Заставляли детей вести себя как зэки» — родители пожаловались на детский сад в Кызылорде

Историю рассказала Айнур Толешова на портале zhasalash.kz.

По ее словам, некоторые родители, дети которых посещали один и тот же детсад, заметили, что поведение малышей изменилось: они стали боязливыми, плохо спали, приходили домой голодными. Далее говорится, что одна из мам попросила показать ей записи с видеокамер, установленных в детсаду, и была шокирована жестокостью воспитателей. В числе прочего, сообщает портал, сотрудницы учреждения заставляли детей ходить с руками, заложенными за голову.

Также, пишет Айнур, дети подвергались побоям, спали на ледяном полу и ели из одной тарелки, а иногда не получали питания вовсе.

Полиция провела проверку и составила административный протокол, но родственники детей, судя по их комментариям, не считают дело закрытым.

Виктор МАЙЛИН – «Пояс Ангелины как раздражающий фактор»

Кому не нравится чемпионка мира?

Спортивный портал 1bol.kz обратил внимание на реакцию комментаторов относительно известной спортсменки Ангелины Лукас, чемпионки мира по боксу по одной из версий: «Жүрген жерінде белбеулерін сүйреп жүретін Ангелина Лукас сынға қалды» — «Постоянно таскающаяся со своими поясами Ангелина Лукас попала под огонь критики». Заголовок, принадлежащий журналисту Алмасу Ахметову, не назовешь, мягко говоря, беспристрастным.

Фабула заключается в том, что аким Жамбылской области Ербол Карашукеев наградил почетной грамотой Ангелину. Она за этой грамотой вышла, неся с собой чемпионский пояс. Это, вообще-то, мировая практика, когда чемпион отмечает победу на своей малой родине, он обязательно вынесет с собой приз — медаль, кубок. В данном случае Лукас вынесла пояс одной из международных федераций.

Как пишет журналист, это не понравилось некоторым комментаторам социальных сетей, высказавшимся в том духе, что, мол, «зачем она везде лезет со своими поясом».

Недоброжелательность налицо. Справедливости ради надо сказать, что были приведены и другие мнения, в пользу Ангелины.

Специалист по девичьим талиям

Некий коуч-мотиватор по имени по имени Абай Алгазы выпустил книгу. Об этом сообщает сайт Azattyq Rýhy. Лозунг книги таков: «Батыл қадам жаса! Алдын ала дайындал! Ережелерді бұз!» — «Действуй смело! Готовься наперед! Нарушай правила!»

В книге этот молодой человек предлагает такую «тренировку»: надо схватить незнакомку (желательно) за талию и прокрутить ее, сделав полный оборот на 360О. Затем, глядя в глаза этой девушке, произнести фразу: «Я тебя выбрал». Чтобы достичь некоего мотивационного просветления, необходимо такое проделать с десятью незнакомыми девушками. Правда, не сказано, сразу или можно через временные промежутки.

Надо заметить, что книга изначально вышла на русском языке. Но ее тезисы переводит для своего потребителя казахскоязычный портал. Спрашивается, для чего?

Все-таки есть определенные различия в менталитете… Но, видимо, какая-то тень нашла на Солнце, раз такой портал, как Azattyq Rýhy, переводит странные поучения про десять талий.

Бизнес на котловане

Известный казахский журналист Думан Быкай в небольшом очерке о современном обществе на портале Аdyrna.kz, описывая своего пронырливого соседа по лестничной площадке, сумел дать один из образов нашего современника. Можно сказать, он представляет собой определенную смекалистую страту нашего социума, один из героев нашего времени.

Материал называется «Бұлар ешкім көрмегенді көреді, пафоспен айналыспайды» — «Эти (люди) видят то, что многие не разглядели, эти <прагматики> чужды пафоса». Так вот, его знакомый внимательно отслеживает новости на строительном рынке и постоянно покупает квартиры на так называемой стадии фундамента. То есть, когда будущее жилье существует в виде котлована. Причем порой вкладывается всеми деньгами и имуществом, которым располагает.

После того, как завершится строительство и ЖК будет готов к заселению, он продает квартиру (или несколько) и получает солидную маржу, которая порой, при удачном раскладе по таким сделкам, приносит ему до 15 млн тенге и выше.

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