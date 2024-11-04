«Казахстан и Россия будут готовить специалистов для современной энергетики», «На пороге во Вселенную», «Мечты о наукограде. Как живут в самом умном городе Казахстана»

Сетевой Казахстан 4 ноября 2024г.

SPUTNIK.KZ. «Казахстан и Россия будут готовить специалистов для современной энергетики» — 51 студент из Казахстана и России начали обучение по умной энергетике. На одно место претендовало три человека.

Сетевая образовательная программа «Инженер по цифровому моделированию распределительных сетей» стартовала сразу в трех российских вузах в Казани, Новосибирске и Севастополе, а также в Алматинском университете энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева.

Обучение проводится на базе научно-образовательных лабораторий в сфере интеллектуальной распределенной энергетики «Energynet.LAB».

TIME . KZ . Лэйла ТАСТАНОВА — «На пороге во Вселенную» — Казахстан намерен запустить в космос собственную ракету-носитель “Союз-5”. Уже в следующем году! Для этого ученые сейчас создают материалы и прототип топлива. Об этих и других проектах космической отрасли рассказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан МАДИЕВ на заседании сената.

Елена БАХАРЕВА — «С каждого по 10 сантиметров» — Над головой лишний этаж, собственная квартира меньше на пяток “квадратов”, с крыши заливает, паркинг топит, и управляющая компания ЖК при этом кинула вас со всеми этими проблемами… Кто же об этом задумывался, когда получал ключи от долгожданной квартиры? Наши эксперты расскажут, на что необходимо обратить внимание, прежде чем подписать акт приемки-передачи жилья.

TENGRINEWS.KZ . «Мечты о наукограде. Как живут в самом умном городе Казахстана» — Мы назвали этот город самым умным в стране, ориентируясь на цифры. Тут на общее количество населения больше всего ученых. Как живут и о чем мечтают в Курчатове? Корреспонденты Tengrinews.kz отправились в бывший центр Семипалатинского ядерного полигона.

CARAVAN.KZ . «Следом подорожают и продукты: почему в Казахстане снова поднимаются тарифы на электроэнергию» — В наступившем ноябре казахстанцев ожидает рост тарифов на электроэнергию, что может вызвать широкий общественный резонанс.

Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев подписал приказ, в котором указаны изменения, касающиеся предельной тарификации электроэнергии. В этом вопросе разобралась корреспондент медиапортала Caravan.kz.

Таким образом, исходя из данных приказа главы энергетического ведомства РК, тарифы изменятся в 8 энергопередающих организациях.

AZATTYQ . ORG . «На грани исчезновения. В Центральной Азии умирает один из древнейших языков» — Жители отдаленной долины Ягноб в Таджикистане опасаются, что их родной язык исчезнет, если его не преподавать в школе. На одном из древнейших языков в мире, ягнобском, говорят около 500 человек. Но поскольку в долине нет школ, детей отправляют учиться в интернат, где уроки проводят на таджикском языке.

FORBES. KZ . «Чем владеют бизнесмены Сарсеновы» — Семья Сарсеновых впервые вошла в рейтинги Forbes Kazakhstan в 2012 году: среди 50 богатейших людей Казахстана она оказалась на третьем месте с состоянием $1,8 млрд по оценкам издания. В последнем рейтинге богатейших бизнесменов (2024) семья заняла девятое место из 75, ее состояние, по расчетам Forbes Kazakhstan, составляет в настоящее время $970 млн. Бизнес-интересы Сарсеновых по-настоящему разнообразны.

Семья Сарсеновых — это 75-летний Рашит Темирбулатович, его сыновья Эльдар (40), Абай (29), Темирболат (12), дочь Карина (49) и старшая сестра Софья (78). Сарсенов-старший начинал бизнес с «Французского дома» — сети магазинов косметики и парфюмерии. Сейчас «бьюти-империя» включает бренды «Французский дом», Beautymania, «Планета Красоты», также Imperial Home (предметы интерьера). В 1990-х Рашит Сарсенов занялся «нефтянкой», его имя связывали с АО «Мангистаумунайгаз» и Павлодарским нефтехимическим заводом (ПНХЗ) — оба актива проданы в 2009-м (за $2,6 млрд и $1,2 млрд соответственно). В конце 1990-х появилась сеть АЗС «Гелиос», в 2004-м Рашит Сарсенов передал бензиновый бизнес сестре Софье. Она владела им в 2004–2011 годах. В настоящее время учредителем компании ТОО «Гелиос» значится Анжела Сарсенова, руководителем — Диана Сарсенова.

GOLOS- NARODA. KZ . «В Казахстане скоро будет некому тушить пожары: обещанная зарплата огнеборцев не выросла » — В Казахстане пожарные играют ключевую роль в обеспечении безопасности населения, но, к сожалению, их зарплаты часто не отражают важность их работы. Несмотря на риски и физическую нагрузку, с которыми они сталкиваются ежедневно, многие пожарные получают достаточно низкое вознаграждение за свои усилия. «Голос народа» узнал, что с прошлого года жалованье пожарных не увеличивалось. Хотя министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов обещал его поэтапно повышать.

Напомним, что в феврале 2024 года министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов на брифинге в правительстве сообщил журналистам, что зарплаты пожарных Казахстана будут постепенно увеличиваться.

RATEL . KZ . «Трамп или Харрис: кто сделает Америку и мир беднее?» — Конгресс – главная преграда на пути радикальных экономических реформ любого из кандидатов в президенты.

От исхода американских выборов зависит благополучие не только США, но и всего мира. Большинство американцев уверено, что Дональд ТРАМП лучше справится с задачей приумножить богатство нации. Большинство экономистов, наоборот, поддерживают Камалу ХАРРИС и считают Трампа угрозой мировой экономике, пишет Би-би-си.

Кто прав? И почему главное экономическое последствие эпохальных выборов президента США 5 ноября не имеет никакого отношения к экономическим программам и командам Харрис и Трампа?

PITMEURASIA.RU . Анатолий КОРНЕЛЮК – «Общий энергорынок ЕАЭС: время собирать камни» — В начале октября Евразийский межправительственный совет на заседании в Ереване утвердил правила информационного обмена на общем электроэнергетическом рынке ЕАЭС. Таким образом, был оформлен завершающий документ в комплекте правил функционирования общего рынка электроэнергии, принятие которых предусмотрено Договором о ЕАЭС.

«Общий рынок электроэнергии стал флагманом евразийской энергетической интеграции. Решение стран евразийской «пятерки» о его создании является рациональным решением для получения сбалансированных цен и тарифов на электрическую энергию и получения положительной динамики роста национальных экономик стран ЕАЭС», – заявил министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев.

ORDA.KZ . «Суд над бывшим главным архитектором Алматы: кто лоббировал интересы застройщиков?» — Кто из чиновников подписывал разрешительные документы на подключение проблемных ЖК к инженерным коммуникациям, и каким образом застройщики платили государству лишь половину кадастровой стоимости своих земельных участков, рассказывает Orda.kz.

В специализированном межрайонном суде Алматы продолжаются разбирательства по громкому делу экс-главного архитектора мегаполиса Алмасхана Ахмеджанова. Стороны выясняли, кто из чиновников выдавал застройщикам технические условия на подключение их ЖК к инженерным сетям, несмотря на то, что их строительство шло с нарушениями.

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